Xbox Cloud Gaming arrive dans les voitures grâce à Microsoft et LG

Jouer à la Xbox en voiture, ce sera bientôt possible pour les passagers grâce à un accord entre Microsoft et LG.

Crédit : Senivpetro / Freepik

Microsoft et LG vise lance un nouveau projet qui vise à rendre les longs trajets plus divertissants sans jamais compromettre la sécurité des conducteurs. Celui-ci repose sur le Xbox Cloud Gaming.

Concrètement, les voitures équipées de la plateforme de contenu automobile de LG pourront accéder à une application dédiée. Celle-ci permettra de lancer directement les jeux Xbox en streaming sur les écrans intégrés au véhicule. Bien entendu, cette option sera réservée aux abonnés du Xbox Game Pass Ultimate.

Gaming en voiture, découvrez les titres jouables

Parmi les jeux disponibles, on retrouvera des classiques comme Forza Horizon 5 et Gears of War: Reloaded, mais aussi de futures sorties attendues telles que The Outer Worlds 2 développé par Obsidian. Pour profiter de l’expérience, il suffira de connecter une manette Bluetooth, puis de lancer l’application Xbox depuis le système embarqué connecté à Internet.

Cette nouveauté sera d’abord proposée en Europe sur la Kia EV3, puis élargie à d’autres modèles comme l’EV4, l’EV5 et le Sportage. La technologie s’appuie sur WebOS, déjà utilisée par les téléviseurs LG. Grâce à elle, les passagers ont accès à de nombreux services de divertissement comme YouTube, Netflix, Disney+ et Hulu, auxquels viendra désormais s’ajouter le Xbox Cloud Gaming.

Du côté de Microsoft, ce partenariat illustre la volonté d’ouvrir la Xbox à toujours plus de supports. Après les mobiles, les ordinateurs et les téléviseurs, c’est maintenant l’automobile qui rejoint l’écosystème de jeu. Comme l’a expliqué Christopher Lee, responsable marketing de Xbox, cette collaboration avec LG permet d’offrir aux joueurs encore plus de liberté et de choix.

Il est important de préciser que toutes ces fonctionnalités respectent les règles de sécurité routière. Il n’est pas question de jouer en conduisant. Seuls les passagers arrière auront accès à cette expérience, directement depuis les écrans de leurs systèmes multimédia.

Source : CNET

