Steam se réinvente avec deux accessoires high-tech

Valve transforme la manière de jouer sur PC et VR, avec deux accessoires innovants qui promettent plus de liberté, de précision et de confort pour tous les joueurs.

Crédit : Castorly Stock / Pexels

Deux nouveaux accessoires ouvrent une nouvelle ère pour le jeu Steam

Après avoir conquis les joueurs PC avec le Steam Deck, Valve s’attaque à une nouvelle frontière technologique. L’entreprise américaine vient d’annoncer deux produits ambitieux destinés à enrichir son écosystème : un casque de réalité virtuelle autonome et une manette de nouvelle génération. Ces produits sont pensés pour renforcer la cohérence de l’univers Steam.

Steam Frame, la réalité virtuelle sans contraintes

Le nouveau casque VR de Valve est baptisé Steam Frame. Il marque une évolution majeure dans la manière de jouer. Contrairement aux modèles traditionnels, il fonctionne sans PC, grâce à un processeur Snapdragon et au système d’exploitation SteamOS intégré. Ce choix technique lui confère une autonomie totale, tout en donnant accès à l’immense catalogue Steam, qu’il s’agisse de jeux VR ou classiques.

Côté performances, le casque promet une qualité d’image remarquable, avec des lentilles “pancake” affichant 2160 x 2160 pixels par œil, le tout dans un design compact et équilibré. Il est entièrement modulable. La sangle, la batterie et les haut-parleurs peuvent être remplacés ou personnalisés selon les besoins. Valve a aussi ajouté des fonctionnalités avancées, comme le suivi du regard et une optimisation de la connexion sans fil, pour que le jeu VR soit plus fluide. Ces nouveautés devraient plaire aux joueurs les plus exigeants.

Crédit : Steam

Steam Controller, une manette repensée pour la précision

À côté du casque, Valve dévoile aussi le Steam Controller, une nouvelle manette qui combine le meilleur de la souris et du pad classique. Elle est équipée de sticks magnétiques, d’un gyroscope et de surfaces tactiles, ce qui lui permet d’être à la fois précise et facile à utiliser, peu importe le type de jeu.

La manette peut se connecter en Bluetooth ou avec un câble. Sa batterie promet jusqu’à 35 heures d’autonomie. On y retrouve un retour haptique immersif ainsi que des boutons arrière programmables, directement inspirés du Steam Deck.

Crédit : Steam

Avec toutes ces nouveautés, Valve ne fait pas que créer des appareils. L’entreprise construit tout un écosystème. Le Steam Frame, le Steam Controller, la Steam Machine et le Steam Deck pourront tous se connecter entre eux. Ils partageront une bibliothèque de jeux unique et permettront de passer facilement d’un appareil à l’autre. Le programme Steam Verified viendra garantir la compatibilité et les performances sur l’ensemble de cette gamme.

Valve prévoit un lancement mondial début 2026, couvrant notamment l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Asie. Les prix n’ont pas encore été dévoilés.