L’iPhone 12 dévoile ses trois tailles qui seraient lancées fin 2020

À chaque fois qu’un nouveau smartphone est sur le point d’être présenté aux niveaux esthétiques et techniques, toutes les spéculations sont font surface. Mais il existe des blogueurs qui ont réussi au fil des années à gagner en crédibilité.

Crédit : Sonny Dickson

C’est le cas de Sonny Dickson, qui avait commencé en 2013, qui vient de publier une photo montrant les trois différentes tailles qu’auront les quatre versions du nouvel iPhone 12.

Apple serait en train de développer un iPhone pliant.

Trois tailles d’écran pour quatre nouveaux modèles

Comme vu sur la photo ci-dessus tweetée par Sonny Dickson, Apple va proposer son nouvel iPhone 12 décliné en trois tailles concernant les écrans. La taille de 5.4’ concernera l’iPhone 12, celle de 6.1’ pour l’iPhone 12 Plus, quant à celle de 6.7’ celle-ci sera proposée pour l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max.

De plus, la photo semble confirmer qu’Apple ait fait le choix de proposer un design nostalgique plus sobre et proche de celui de l’IPhone 4. Des photos de moules confirme le design de ce prochain smartphone d’Apple. La différence se verra dans le fait que l’écran sera quand même plus grand que celui de l’iPhone 4 en occupant tout l’espace possible d’un bord à l’autre en hauteur et en largeur. La seule incertitude pour le moment concerne la configuration de l’appareil photo arrière.

Un smartphone qui entre dans une nouvelle génération de performances et de 5G

Au niveau technique et des performances, les iPhones 12 seront dotés d’un processeur A14 Bionic qui est censé être deux fois plus puissant que le A13 qui équipe l’iPhone 11 actuel. L’écran de l’iPhone 12 Pro et de l’iPhone Pro Max quant à lui aura une fréquence de rafraîchissement de 120Hz, c’est-à-dire 120 fois par seconde. Cette caractéristique apportera à ses utilisateurs une expérience de navigation plus fluide et notamment pour les jeux.

L’iPhone 12 sera lancé en septembre 2020 et les premiers acheteurs pourront tester la performance et la rapidité de la 5G tant attendue mais pas encore disponible dans tous les pays. Justement, afin d’être prêts à supporter la 5G, en plus du processeur A14 Bionic, ces smartphones seront aussi équipés du processeur Qualcomm Snapdragon X60 5G afin de supporter les signaux 6GHz et les ondes 5G.

Toutefois, des analystes affirment que seuls l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max devraient être équipés de ce processeur. La combinaison des performances 5G et de la vitesse de rafraîchissement de 120Hz seront des facteurs de consommation d’énergie importants. C’est pourquoi Apple a pensé à équiper ces iPhone 12 d’une batterie de 4400mAh afin d’assurer une meilleure longévité, meilleure même que celle de l’iPhone 11, ce dernier déjà la star des ventes au premier trimestre 2020.

Source : Phone Arena