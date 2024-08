L’iPhone 16 va se doter d’un nouveau bouton : voici tout ce qu’il pourra faire

L’iPhone 16 sort à la rentrée et parmi les principales nouveautés figure un nouveau bouton, dont la présence a été confirmée par toutes les fuites à ce jour. Il serait dédié exclusivement à l’appareil photo du smartphone : de quoi sera-t-il capable ?

Le lancement de l’iPhone 16 est prévu pour le mois prochain. Malheureusement, les fonctionnalités d’IA générative d’Apple Intelligence seront absentes à la sortie, ce qui était pourtant censé être l’un des principaux arguments de vente du smartphone. Heureusement pour l’entreprise, ce n’est pas la seule amélioration prévue.

L’iPhone 16 viendra notamment équipé d’un nouveau bouton. Pendant un temps, la rumeur voulait qu’il s’agisse du bouton Action des iPhone 15 Pro. Finalement, il s’avère que cet élément matériel viendra s’ajouter au futur smartphone. Ce « bouton de capture » tel qu’il est nommé par Apple en interne changerait la manière de prendre des photos avec l’iPhone, tout simplement.

Le bouton de capture sera dédié à l’appareil photo de l’iPhone 16

Le bouton capture offrira des possibilités de contrôle avancées, si l’on en croit les nombreuses fuites. Voici toutes les actions prévues :

Appuyer légèrement sur le bouton effectuera la mise au point automatique pendant la capture d’une image ou d’une vidéo.

Appuyer fort sur le bouton prendra instantanément une photo.

Balayez le bouton vers la gauche et la droite zoomera en avant ou en arrière.

Un geste encore inconnu permettra de passer du mode photo au mode vidéo et inversement.

Ce bouton insiste encore un peu plus sur l’aspect photophone de l’iPhone. Ainsi, la mise au point automatique en appuyant légèrement sur le bouton est un geste auquel les propriétaires d’appareils photo seront habitués, les reflex haut de gamme étant souvent équipés de cette fonction.

Ce bouton viendrait se placer sur le côté droit de l’iPhone, sous le bouton d’allumage. Tous les rendus 3D pour l’instant obtenus de l’iPhone 16 le confirme et ce sur tous les modèles. Seul voix dissidente : Mark Gurman. Le célèbre journaliste de Bloomberg suggérait cette semaine que seuls les modèles Pro en disposeraient.

Ce ne serait pas étonnant. En effet, les modèles de base et Plus vont obtenir le bouton Action présent seulement sur les modèles Pro d’iPhone 15. Apple se doit de différencier les modèles Pro d’iPhone 16 d’une manière ou d’un autre, d’autant plus que tous les modèles intégreront la même puce cette année.