iPhone 16 : voici à quoi ressemblera le nouveau smartphone, avec un design haut en couleurs ?

Des coloris plus tranchés, mais pas radicalement différents © Zollotech

Nous nous approchons à grands pas du lancement de l’iPhone 16 d’Apple. Certes, Google aura sa conférence Made by Google pour révéler le Pixel 9 en premier, mais cela n’empêche pas les fans d’Apple (et les fuites) de se concentrer sur le nouveau smartphone de la marque à la pomme.

Des teintes a priori plus vives pour l’iPhone 16

Si l’on en croit la récente vidéo publiée par la chaîne YouTube Zollotech, le prochain iPhone d’Apple opterait pour des teintes beaucoup plus vives et affirmées que par le passé. Fini le look poudré et délicat de l’iPhone 15, place à une palette de couleurs bien plus éclatante et lumineuse.

En effet, les cinq coloris dévoilés — bleu, vert, blanc, noir et rose — tranchent nettement avec l’esthétique plus douce et raffinée à laquelle nous avons été habitués ces dernières années. Un choix audacieux qui s’éloignerait de l’approche plus sage et classique d’Apple en matière de design.

Bien que ces informations restent à prendre avec des pincettes, la cohérence avec les récentes fuites d’un autre leaker réputé, Sonny Dickson, leur donne davantage de crédibilité.

Il est tentant de penser qu’Apple souhaite ainsi donner un coup de fouet à l’identité visuelle de son fleuron, en misant sur des teintes plus éclatantes et affirmées. Un pari risqué, certes, mais qui pourrait permettre à l’iPhone 16 de se démarquer encore un peu plus dans un marché toujours plus concurrentiel.

Au-delà du design extérieur, la vidéo dévoile également quelques autres changements notables. Ainsi, le fameux bouton Action — jusque-là réservé aux modèles Pro — ferait son apparition sur l’ensemble de la gamme. De même, un bouton dédié à la capture photo et vidéo viendrait s’ajouter sur le côté droit de l’appareil.

Cerise sur le gâteau, l’écran de l’iPhone 16 verrait lui aussi sa taille légèrement revue à la hausse, passant de 6,1 à 6,3 pouces. Une évolution qui, si elle se confirme, témoignerait de la volonté d’Apple d’offrir une expérience d’affichage encore plus immersif, bien loin des modèles mini abandonnés.

Bien que ces informations doivent être prises avec précaution avant l’annonce officielle d’Apple, elles ont le mérite de nourrir notre curiosité et notre impatience à l’approche du keynote tant attendu.