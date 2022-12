L’offre avec publicité de Netflix fait un flop, une nouvelle PS5 prévue pour 2023, Avatar 2 accusé d’être raciste, c’est le récap’ de la semaine

L’équipe de Tom’s Guide est ravie de vous retrouver pour un récap’ de Noël ! Alors que l’offre avec publicité de Netflix fait un flop auprès des abonnés, Sony officialise la sortie d’une nouvelle PS5 en 2023 et deux sociétés chinoises présentent des batteries qui pourraient permettre aux voitures électriques de rouler pendant 1000 km. Cette semaine, on vous fait découvrir la cascade la plus dangereuse de la carrière de Tom Cruise et on fait le point sur les appels au boycott contre Avatar 2, accusé par certains d’être un film « horrible et raciste ».

L’abonnement avec publicité de Netflix ne prend pas

La nouvelle offre avec publicité a été lancée par Netflix en novembre pour seulement 5,99€/mois. Ce tarif compétitif ne semble pas suffire à convaincre les abonnés qui délaissent cette formule dont les inconvénients sont trop nombreux. Aux États-Unis en particulier, cette offre avec pub fait un véritable flop. À ce jour, seulement 9% des nouveaux abonnés américains de la plateforme de streaming ont choisi cet abonnement.

Lire > Netflix : les nouveaux abonnés boycottent l’offre avec publicités, c’est un flop

Netflix © cottonbro studio / Pixels

Une cascade particulièrement risquée dans Mission Impossible 7

Tom Cruise a pour habitude de réaliser lui-même chacune de ses cascades. Dans Mission Impossible 7, l’acteur a réussi la cascade la plus dangereuse de toute sa carrière en sautant d’une falaise au guidon d’une moto. Le comédien a récemment partagé une vidéo afin de faire découvrir les coulisses de la cascade et de partager sa préparation physique, qui comprenait notamment plus de 500 sauts en parachute et 13 000 sauts en motocross.

Lire > Mission Impossible 7 : découvrez comment Tom Cruise a réussi la cascade la plus dangereuse de sa carrière

Tom Cruise réalise sa cascade extrême en moto © @TomCruise / Twitter

Rouler pendant 1000 km en voiture électrique ?

Sera-t-il un jour possible de traverser la France sans avoir besoin de recharger son véhicule électrique ? C’est ce que semblent promettre Svolt Energy et EVE Lithium Energy. En effet, les deux sociétés chinoises ont présenté deux nouvelles batteries de 1000 km d’autonomie. L’une d’entre elle serait même capable de se recharger totalement en moins de 10 minutes grâce à une nouvelle technologie de recharge ultra-rapide.

Lire > Voitures électriques : bientôt des batteries de 1 000 km d’autonomie qui se rechargent en moins de 10 minutes ?

Recharge d’une voiture électrique © Ernest Ojeh / Unsplash

Une nouvelle PS5 sortira en 2023

Le vice-président de la section Platform Experience de Sony a profité d’une interview accordée au magazine Famitsu pour parler de la nouvelle PS5. À en croire Hideaki Nishino, il se pourrait fort qu’une nouvelle version de la console soit lancée dès l’année 2023.

Lire > Sony confirme l’arrivée d’une nouvelle PS5 l’année prochaine

Vers une nouvelle PS5 en 2023 © Unsplash

Avatar 2 accusé d’être un film « horrible et raciste »

Alors que le film Avatar : La Voie de l’eau fait un tabac depuis sa sortie en salles, certains spectateurs s’offusquent et appellent même au boycott, en particulier aux États-Unis. En effet, certaines communautés accusent le film de James Cameron d’être « horrible et raciste », considérant que le réalisateur se serait approprié certaines cultures de peuples indigènes.

