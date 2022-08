Logitech G502 X, Lightspeed et Plus : des souris gaming avec boutons hybrides

C’est une icône du monde de la souris que Logitech met aujourd’hui à jour. Le précédent modèle avait été lancé en 2017. Cinq ans, c’est long, surtout lorsque l’on parle de tech ou la période de renouvellement est plutôt de 12 mois habituellement.

La Logitech G502 X Plus a une bande de 8 leds ©Tom’s Guide

Pour autant, la G502 n’a jamais quitté le coeur des joueurs. Elle avait eu droit à deux évolutions avec un modèle Hero qui apportait son capteur optique Hero 16K, puis une version lightspeed qui se départissait de son câble.

Aujourd’hui, ces technologies perdurent mais évoluent aussi dans la nouvelle gamme G502 X. Trois modèles viennent garnir ce line-up : G502 X, G502 X Lightspeed et G502 X Plus. Les différences entre elles sont ténues. Voici une simplification :

G502 X > filaire, sans RGB (79,99 €)

G502 X Lightspeed > sans fil, sans RGB (149 €)

G502 X Plus > sans fil, avec RGB (169 €)

Pour le reste, les trois souris partagent les mêmes spécificités, à commencer par l’aspect le plus clivant. Toutes trois sont réservées aux droitiers à cause de leur design marqué. Chez Logitech G, un gaucher sera à l’aise avec la G903.

À lire > Guide d’achat : quelle souris gaming acheter pour la rentrée ?

G502 X : la souris filaire

La G502 X est le modèle filaire de la gamme. Affiché à moins de 100 €, il sera sans doute le plus vendu. Aucun problème d’autonomie avec elle. Elle dispose en outre de toutes les innovations de cette gamme, à commencer par Lightforce. Il s’agit d’un système de switch hybride optique-mécanique. Les joueurs habitués aux claviers mécaniques retrouveront des sensations similaires avec le clic audible des boutons de cette G502 X.

G502 X ©Logitech

En tout, on a 9 boutons sur cette souris. Petite nouveauté, celui qui tombe sous le pouce peut être inversé, voire même ôté pour éviter de le presser involontairement. Il est initialement dédié au réglage de la vitesse (dpi) du capteur, mais on peut programmer trois positions sur un bouton attenant à la molette. Celle-ci, en outre, est fonctionnelle sur deux trois axes et est débrayable pour un défilement cranté ou lisse.

La G502 X permet de tourner ce bouton ou de le supprimer ©Tom’s Guide

Elle intègre le capteur Hero 25K – sans lissage, filtrage ou accélération – qui garnit désormais la quasi-totalité des souris Logitech G. En combinaison avec le Lightforce, « il offre des temps de réponse 68 % plus rapides que la génération précédente », indique Logitech. Avec un poids de 89 grammes, c’est la plus légère des trois.

G502 X Lightspeed : la souris sans fil

Comme dit précédemment, elle accueille les mêmes innovations que sa petite soeur. En sus, on a droit à une souris sans fil qui utilise le système sans fil amélioré de Logitech G.

G502 X Lightspeed, vue éclatée ©Logitech

Mise à jour, la connexion Lightspeed permet ici de joindre deux appareils compatibles à un seul récepteur. Ainsi, si vous possédez déjà un clavier G915 ou G715, vous pouvez utiliser son dongle pour y lier la G502 X Lightspeed.

Un compartiment pour ranger le dongle USB (G502 X Plus et Lightspeed) ©Tom’s Guide

Côté autonomie, il faut compter sur 130 heures en une charge. En outre, la batterie intégrée permet de garder en mémoire des réglages afin de les utiliser sur un autre PC sans avoir à installer le logiciel Logitech G.

G502 X Plus : la souris sans fil avec Leds

La G502 X Plus est vendue 20 € de plus que la Lightspeed. C’est le prix à payer pour illuminer un peu plus son bureau et gagner quelques grammes : 102 grammes pour la Lightspeed et 106 grammes pour la Plus.

La G502 X Plus accueille donc une bande de huit leds sur sa partie basse. Elles peuvent être personnalisées, s’adapter au jeu lancé, jouer des effets. La meilleure idée, que l’on a déjà vu chez Steelseries, c’est l’extinction de ces leds lorsque la paume les recouvre.

La G502 X Plus a une prise en main confortable ©Tom’s Guide

De quoi économiser un peu d’autonomie et ce n’est pas de trop. En effet, la G502 X Plus est gourmande, très gourmande. Lorsque sa bande de leds est allumée, elle tient 37 heures allumée. C’est trois fois moins que la Lightspeed. On peut alors éteindre ces leds pour optimiser l’autonomie, mais dans ce cas, autant opter pour la Lightspeed, moins onéreuse.

En revanche, si on la couple au tapis de charge sans fil de Logitech G, le Powerplay, alors on a une autonomie illimitée. La G502 X Lightspeed est elle aussi rechargeable sans fil.