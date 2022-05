Love, Death + Robots : regardez gratuitement un épisode de la saison 3

Crédit : Netflix

Netflix prépare un gros mois de mai. Parmi les nouveautés en termes de films, séries et documentaires, on trouve le volume 3 de l’anthologie d’animation Love, Death + Robots. Comme toujours, un contenu à ne surtout pas réserver aux plus jeunes malgré l’aspect enfantin de certains épisodes. Et si vous n’en pouvez plus d’attendre cette nouvelle saison aux histoires prometteuses, bonne nouvelle. Netflix décide de mettre en ligne un épisode complet appelé Les trois robots : Stratégie de sortie (Three Robots: Exit Strategies). Pour en profiter, il suffit de lancer la vidéo ci-dessus disponible sur YouTube. Pas besoin d’inscription !

Un épisode gratuit de 10 minutes disponible gratuitement

Moins de 24 heures après sa mise en ligne, l’épisode Les trois robots : Stratégie de sortie (Three Robots: Exit Strategies) s’approche doucement mais sûrement des 200 000 vues. Preuve de l’engouement mais surtout de l’impatience des spectateurs pour cette série d’animation sous forme d’anthologie. Dans cette vidéo de Love, Death + Robots, découvrez K-VRC, XBOT 4000 et 11-45-G, trois droïdes à la recherche d’humains survivants après un voyage sur Mars. L’épisode garde le ton irrévérencieux des précédents en se moquant des milliardaires comme Elon Musk, l’élite et les politiciens.

L’épisode de 10 minutes a été créé par John Scalzi. Les amateurs de science-fiction américaine connaissent l’homme pour ses écrits. En 2008, l’écrivain reçoit un prix Hugo pour son blog appelé Whatever.

De nouveaux épisodes disponibles à partir du 20 mai

Love, Death + Robots se compose en 9 épisodes pour son volume 3. En plus de celui-ci, découvrez Mauvais voyage, Le pouls brutal de la machine, La nuit des petits morts, Allez, feu !, L’essaim, Les rats de Mason, Dans l’obscurité des profondeur et Jibaro.

Pour découvrir d’autres épisodes, rendez-vous sur Netflix. Pour le volume, la diffusion débute dès le 20 mai. La promesse de profiter de nouvelles histoires pour le moins… étrange. Un style que les fans aiment beaucoup !

Source : Mashable