L’une des meilleures alternatives au Dyson Airwrap chute sous la barre des 200 euros avant Noël !

Le Shark FlexStyle, un multistyler polyvalent, voit son prix chuter à 199 € au lieu de 329 €. Une belle opportunité pour s’équiper d’un appareil tout-en-un capable de sécher, lisser et boucler les cheveux !

Souvent comparé au Dyson Airwrap, le Shark FlexStyle profite aujourd’hui d’une grosse baisse de prix chez Boulanger, passant de 329 € à 199 €. Une réduction conséquente qui met ce multistyler sous la barre des 200 €, avec un pack complet incluant différents embouts et une pochette de voyage.

Depuis quelques années, les stylers à air chaud ont révolutionné le coiffage à domicile. Le principe : sécher, lisser, onduler et coiffer avec un seul appareil. Dyson a popularisé ce concept, mais son Airwrap reste (très) cher. Shark, avec son FlexStyle, propose une solution équivalente à un tarif bien plus raisonnable, encore plus avec cette promotion !

Pourquoi choisir le Shark FlexStyle ?

Le FlexStyle mise sur la polyvalence, la protection du cheveu et une prise en main simple. Avec ses nombreux accessoires et sa technologie ionique, il vise clairement celles et ceux qui cherchent une alternative moins chère que les marques haut de gamme, sans faire de compromis sur les résultats.

Ce modèle combine séchage et coiffage grâce à un flux d’air contrôlé et une chaleur modérée (entre 55 et 95 °C), pensée pour préserver la fibre capillaire. Il propose 3 niveaux de température et 3 vitesses, ainsi qu’une formation automatique des boucles qui facilite le coiffage sans qu’il y est besoin de maîtriser des gestes complexes.

Ses 9 accessoires inclus permettent de varier les styles : boucles, brushing, lissage ou finitions. L’embout anti-frisottis est particulièrement apprécié pour lisser les longueurs et discipliner les cheveux en fin de coiffage. Avec un poids de seulement 700 g, un cordon rotatif de 2,4 m et un temps de chauffe quasi instantané, le FlexStyle se montre très agréable à utiliser au quotidien.

Une excellente promotion qui tombe à point nommé juste avant les fêtes !

À 199 €, le Shark FlexStyle devient l’une des meilleures alternatives au Dyson Airwrap du moment. Il offre une polyvalence comparable, de nombreux accessoires et une approche respectueuse des cheveux, pour un prix bien plus accessible. Si vous hésitiez à investir dans un multistyler premium, cette promotion signée Boulanger rend le choix beaucoup plus simple !