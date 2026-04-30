Gemini bientôt envahi par la publicité ? Google y songe

L’interface de Gemini risque à l’avenir d’être remplie de publicités. Un cadre de Google vient d’ouvrir la porte à l’arrivée des réclames dans l’agent conversationnel qui pourrait s’inspirer de la stratégie publicitaire de ChatGPT.

Alors que ChatGPT affiche désormais des publicités sur les comptes gratuits et Go, son concurrent Gemini pourrait bien l’imiter. Lors de la conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre 2026, Philipp Schindler, directeur commercial de Google, a confirmé que l’entreprise envisageait d’intégrer des annonces à son chatbot.

Jusqu’alors, les produits IA de Google étaient plutôt préservés des réclames. Le géant a tout de même commencé à en intégrer dans sa nouvelle expérience de recherche optimisée par l’intelligence artificielle, le fameux mode IA. Une stratégie qui pourrait s’étendre à Gemini : “Notre priorité actuelle est le mode IA, mais il est juste de dire que nous pensons vraiment qu’un format qui fonctionne bien en mode IA serait facilement transposable à l’application Gemini”, explique le cadre, cité par Business Insider.

Des publicités pourraient s’inviter dans vos échanges avec Gemini

Le vice-président de la publicité mondiale chez Google avait pourtant déclaré en janvier qu’une telle stratégie n’était pas dans les cartons. On se doutait tout de même qu’il se tramait quelque chose en coulisses. Selon le site Adweek, Google avait déjà dévoilé aux agences son projet de déploiement d’espaces publicitaires dans Gemini. Projet qui pourrait donc se matérialiser cette année.

L’entreprise cherche avant tout à optimiser l’expérience utilisateur sur son chatbot. Elle reconnaît tout de même que la publicité pourrait stimuler la croissance de Gemini. “La publicité a toujours été un levier essentiel pour permette aux produits de toucher des milliards de personnes”, souligne Schindler. Si on saisit la logique économique, on peut toutefois regretter qu’une IA générative cède aux sirènes de la monétisation publicitaire, transformant l’échange avec l’usager en espace commercial.

À partir de quelles données le ciblage publicitaire sera-t-il effectué ? Les utilisateurs gratuits de Gemini seront-ils les seuls concernés par l’affichage de publicités ? Les annonces seront-elles clairement identifiables et suffisamment mises en évidence pour les distinguer des réponses générées par l’IA ? Il faudra suivre de près les prochaines annonces officielles pour obtenir des réponses concrètes.