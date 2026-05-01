Hogwarts Legacy est gratuit, voici comment en profiter

C’est le moment de vous laisser tenter par Hogwarts Legacy. Le RPG en monde ouvert est actuellement offert sur l’Epic Games Store. Il faut toutefois faire vite, l’offre étant limitée dans le temps.

© Avalanche Software

Sorti en 2023, Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard est l’un des énormes succès commerciaux de ces dernières années. Ce RPG en monde ouvert nous fait incarner un étudiant qui fait ses classes à Poudlard bien avant les évènement contés dans Harry Potter. A l’occasion des 25 ans de la franchise cinématographique, l’Epic Games Store a décidé d’en faire cadeau aux fans de l’univers créé par J. K. Rowling.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que le jeu est proposé gratuitement par Epic. Lors du dernier Noël de l’Epic Games Store, Hogwarts Legacy avait été offert en tout premier cadeau. “Au cas vous l’aurez manqué pendant notre Vente des Fêtes, vous pouvez maintenant jouer à Hogwarts Legacy GRATUITEMENT sur l’Epic Games Store et invoquer votre propre aventure magique”, annonce la plateforme vidéoludique.

Il suffit de vous rendre sur la fiche Epic et de cliquer sur le gros bouton bleu pour mettre la main sur le titre gratuitement (au lieu de 59,99€). L’offre se termine le 3 mai à 17 heures.

Celebrate 25 years of @HarryPotter magic ✨ In case you missed it during our Holiday Sale, you can now play @HogwartsLegacy for FREE on the Epic Games Store and conjure your own magical adventure! https://t.co/kPGI2Ym7Rt



Also get the Dark Arts Pack with 60% discount! pic.twitter.com/5K62H86KIN — Epic Games Store (@EpicGames) April 30, 2026

Hogwarts Legacy est offert sur l’Epic Games Store

Si vous n’avez pas encore tenté l’aventure, ne passez pas à côté de ce joli cadeau. Développé par Avalanche Software, Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard est un jeu à faire absolument si vous aimez le monde magique d’Harry Potter et l’école de sorcellerie où ce dernier passe le plus clair de son temps. Vous serez directement admis en cinquième année où vous apprendrez à lancer des sorts, à préparer des potions ou encore à dresser des animaux fantastiques.

Le RPG permet d’explorer librement l’intégralité du château de Poudlard, son vaste domaine, le village de Pré-au-Lard, la Forêt Interdite et d’autres zones environnantes. Le tout à dos de balai magique ou de monture fantastique. “Vous incarnez une élève détenant la clé d’un ancien secret qui menace de déchirer le monde des sorciers. Vous pouvez maintenant prendre le contrôle de l’action et être au centre de votre propre aventure dans le monde des sorciers. Votre héritage vous appartient”, précise le synopsis.