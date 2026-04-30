YouTube fait un cadeau inattendu : une option Premium devient gratuite

YouTube vient d’annoncer que le mode Picture-in-Picture n’était plus l’apanage des utilisateurs Premium. Cette fonctionnalité, qui permet de réduire la vidéo en cours de lecture, est désormais accessible à tous avec tout de même une bonne restriction.

YouTube réserve normalement ses meilleures fonctionnalités aux membres Premium. La plateforme vient toutefois de lâcher du lest en annonçant que son mode Picture-in-Picture était désormais gratuit pour l’ensemble des utilisateurs Android et iOS. Pour rappel, le PiP réduit la vidéo visionnée en mini-fenêtre flottante, ce qui permet de continuer la lecture même lorsque vous quittez YouTube ou utilisez d’autres applications.

Vous pouvez déplacer ce lecteur où vous le souhaitez sur l’écran, ajuster sa taille selon vos préférences ou le fermer rapidement lorsque vous n’en avez plus besoin. Ce mode est particulièrement utile pour le multitâche : il vous permet de continuer à regarder vos contenus sur YouTube tout en répondant à vos SMS, en consultant vos e-mails ou en naviguant dans d’autres applications.

Le mode Picture-in-Picture est désormais gratuit sur YouTube

Jusqu’ici réservé aux abonnés Premium, le mode Picture-in-Picture avait déjà commencé à être déployé gratuitement aux États-Unis. Google étend désormais cette gratuité à l’échelle mondiale pour les membres Premium Lite et les usagers non abonnés. “Nous sommes ravis d’annoncer que la fonction Picture-in-Picture (PiP) sera déployée auprès de tous les utilisateurs du monde entier dans les prochains mois”, révèle la plateforme sur une page d’assistance.

Il y a tout de même une limitation majeure. La fonctionnalité PiP peut s’actionner uniquement pour les vidéos longues classiques (oubliez les Shorts). Notez aussi que les titres musicaux ne sont pas éligibles. Si vous souhaitez écouter de la musique en arrière-plan, il faut impérativement s’abonner à YouTube Premium (ou lancer des clips).

Le déploiement du PiP gratuit étant en cours, il est possible que vous n’y ayez pas encore accès. Mettez à jour YouTube et vérifiez l’activation de la fonctionnalité dans les paramètres avancées de l’application. En rendant cette option gratuite, Google tente visiblement de redorer l’image de YouTube auprès de la communauté. Ces derniers mois, nombre d’utilisateurs avaient été irrités par les mesures anti-adblockers et les publicités à rallonge imposées sur la plateforme.