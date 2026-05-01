Android Auto 16.8 cache une nouveauté très attendue

Google déploie la version bêta d’Android Auto 16.8 qui amorce l’arrivée des widgets sur l’écran d’infodivertissement de nos véhicules. Une évolution attendue qui rapprochera l’expérience embarquée de celle offerte par les smartphones Android.

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Google a lancé de nombreux chantiers pour Android Auto dont le déploiement des widgets, encore en phase expérimentale. L’objectif est d’adapter cette fonctionnalité phare d’Android au système embarqué pour simplifier la vie des conducteurs. Entre des widgets souvent dysfonctionnels sur le tableau de bord et une interface de configuration maladroite, le système était encore loin d’être abouti à l’automne. Ce qui est tout à fait normal pour une fonctionnalité en cours de développement.

Google avance en tout cas dans le bon sens. De nombreux progrès ont été découverts par Android Authority dans la dernière version bêta (16.8.161804-release.daily) d’Android Auto. Délaissant son nom de code “Earth”, la fonctionnalité est désormais baptisée “Car widgets”. Elle permettra d’“afficher des informations concises grâce à des commandes rapides”, indique la description.

Le déploiement des widgets sur Android Auto est très proche

Un sélecteur permet désormais de parcourir les widgets via une section “à la une” et une liste complète. Vous avez aussi la possibilité d’ouvrir un aperçu de chaque module disponible. L’interface, bien plus épurée, gagne une barre de recherche en haut, à la manière des widgets sur smartphone. Les menus sont fonctionnels : il est possible de comparer, prévisualiser et trouver rapidement un widget précis.

Tout ceci laisse penser que le développement est quasiment achevé. La prise en charge des widgets en version stable sur Android Auto devrait ainsi survenir dans un avenir proche. Le géant de Mountain View pourrait en dévoiler davantage lors de la conférence Google I/O prévue dans quelques semaines.

En attendant, vous pouvez commencer à apprivoiser les widgets en rejoignant le programme bêta d’AA et en téléchargeant le fichier APK de la version 16.8. Gardez toutefois à l’esprit qu’il s’agit d’une version bêta instable par nature et susceptible de provoquer des bugs.