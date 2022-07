macOS Ventura : ces 4 fonctionnalités que vous allez adorer utiliser au quotidien

© Apple

C’est lors du premier jour de la WWDC 2022 qu’Apple a présenté macOS Ventura, la nouvelle version du système d’exploitation de ses ordinateurs qui succèdera à macOS Monterey. Ce nouveal OS devrait faire le plein de nouveautés pour améliorer l’expérience des utilisateurs et leur productivité.

macOS Ventura devrait être publié cet automne, avec une version bêta disponible pour les développeurs dès maintenant et une pour le grand public en juillet. Aujourd’hui, vous vous demandez peut-être si la mise à jour vaudra le coup ou non. Pour vous aider à décider, voici quatre fonctionnalités qui changeront votre façon de faire les choses sur votre Mac.

Mail : la recherche améliorée et la possibilité d’annuler un envoi

Apple met enfin à jour la fonction de recherche dans Mail pour faciliter la recherche de l’e-mail dont vous avez besoin. Dans macOS Ventura, le champ de recherche de Mail affiche désormais les e-mails récents, les pièces jointes, les liens, les photos, etc.

Ce n’est qu’une des nombreuses nouvelles fonctionnalités de Mail. Il y a aussi le suivi, qui place les e-mails en haut de votre boîte de réception, et la possibilité de programmer quand vous voulez qu’un e-mail soit envoyé. Des rappels peuvent être configurés pour faire resurgir un e-mail ouvert afin que vous puissiez y répondre ultérieurement. Tout comme Messages, Mail aura une fonction pour annuler l’envoi, où vous aurez 10 secondes pour reprendre un mail.

Continuité : une meilleure expérience pour la caméra

Les caméras des MacBook ont une qualité d’image médiocre et manquent cruellement de fonctionnalités. L’iPhone, en revanche, possède d’excellents appareils photo, y compris la caméra frontale. macOS Ventura vous permettra de relier la caméra de votre iPhone au Mac sans fil et de l’utiliser sur FaceTime, Zoom, WebEx et bien d’autres applications de visioconférence.

Vous pourrez aussi utiliser votre iPhone comme micro pour votre Mac. Grâce à l’appareil photo ultra grand-angle de l’iPhone, Desk View vous permettra d’afficher le contenu de votre bureau pendant un appel vidéo. Ce mode simule une vue en plongée verticale et montre à la fois votre visage et le contenu de votre bureau.



Safari : dites adieu aux mots de passe avec Codes d’accès

Sur Internet, le nombre de comptes, de noms d’utilisateur et de mots de passe que nous utilisons s’empilent. La fonctionnalité Passkeys (Codes d’accès) utilisera des codes d’accès chiffrés pour tous vos comptes. Il sera ainsi possible de connecter sur un site depuis un appareil qui n’est pas Apple (un PC Windows par exemple) et valider l’accès au compte grâce à son iPhone, via Touch ID ou Face ID. Les codes d’accès seront chiffrés de bout en bout et synchronisés sur tous vos appareils Apple grâce au Trousseau iCloud.

Texte en direct : copier du texte à partir de vidéos

Apple a introduit Texte en direct avec macOS Monterey : la possibilité de sélectionner du texte dans une image, puis de le copier, de le rechercher sur Internet, de le traduire, etc. Apple étend le concept dans macOS Ventura en ajoutant la prise en charge des vidéos. Vous pourrez mettre une vidéo en pause (y compris en ligne, sur YouTube par exemple), sélectionner le texte à l’écran et faire votre recherche.

macOS Ventura sera pour rappel disponible à l’automne.