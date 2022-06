macOS Ventura : Apple annonce de nombreuses nouveautés pour les Mac

Les annonces ont été nombreuses pour le premier jour de la WWDC 2022 organisée par Apple. En plus de la nouvelle puce M2, d’un MacBook Air rafraîchi et d’un MacBook Pro plus puissant, Apple a présenté macOS Ventura. La nouvelle version du système d’exploitation des ordinateurs succèdera à macOS Monterey.

macOS Ventura – Crédit : Apple

Comme la firme de Cupertino l’a annoncé, « macOS Ventura ajoute de puissants outils de productivité et de nouvelles fonctionnalités de Continuité qui rendent l’expérience Mac meilleure que jamais ». La nouvelle version du système d’exploitation fait le plein de nouveautés pour améliorer l’expérience des utilisateurs et leur productivité.

Stage Manager, un nouvel outil d’organisation pour basculer d’une fenêtre à une autre

Parmi les nombreuses nouveautés de macOS Ventura, on retrouve un nouvel outil d’organisation appelé Stage Manager. Il vous permet de vous concentrer sur l’application en cours d’utilisation et la fenêtre ouverte. Celle-ci s’affiche au centre de l’écran tandis que les autres fenêtres des applications inutilisées apparaissent sur le côté gauche de l’écran. Vous pouvez ainsi facilement basculer d’une fenêtre à une autre sans encombrer votre écran.

Stage Manager de macOS Ventura – Crédit : Apple

Utiliser l’iPhone comme une webcam

Au niveau de la fonction Continuité qui permet d’utiliser tous ses appareils Apple de manière fluide, la firme de Cupertino a annoncé la possibilité de transformer son iPhone en webcam. Le Mac peut reconnaître automatiquement l’iPhone à proximité pour utiliser sa caméra au lieu de la webcam intégrée de l’ordinateur. Cette nouvelle fonctionnalité permet d’avoir une meilleure qualité d’image pour les appels vidéo et les visioconférences.

macOS Ventura peut utiliser la caméra de l’iPhone comme webcam – Crédit : Apple

De nouvelles fonctionnalités de message comme sur iOS 16

D’autres fonctionnalités de macOS Ventura améliorent directement l’expérience utilisateur. Sur l’application Messages, vous pourrez modifier ou annuler un message récemment envoyé, marquer un message comme lu et même récupérer des messages supprimés par accident. Ces fonctionnalités sont similaires à ce qui sera bientôt disponible sur iPhone avec iOS 16.

L’application Mail s’inspire de Gmail

macOS Ventura s’inspire également de Gmail pour améliorer l’application Mail. Celle-ci profite d’un système de recherche plus approfondi, d’une programmation des e-mails et même de la possibilité d’annuler l’envoi quelques secondes après voir cliqué sur envoyer.

Safari devient plus sécurisé

Du côté de Safari, Apple a annoncé un navigateur web encore plus sécurisé avec la prise en charge de passkeys, des clés de sécurité. Ces passkeys sont stockées sur l’appareil et non sur un serveur web. Elles visent à remplacer pour de bon les mots de passe traditionnels. D’ailleurs, des groupes d’onglets dans Safari vous permettront de surfer sur le web avec vos amis et de partager vos sites favoris.

Metal 3 améliore l’expérience gaming

Apple a aussi mis l’accent sur Metal 3, l’API graphique qui améliore les performances dans les jeux vidéo avec de meilleurs graphismes et des temps de chargement plus rapides. La firme de Cupertino promet que « des expériences de jeu encore plus grandes » arriveront prochainement sur les Mac.

Quelle disponibilité pour macOS Ventura ?

En ce qui concerne la disponibilité de macOS Ventura, la version finale arrivera cet automne. Une version bêta publique sera disponible en juillet et la version bêta pour les développeurs est d’ores et déjà accessible.

Source : MacRumors