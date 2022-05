Mafia : un nouveau jeu prequel serait en cours de développement

Lancée en 2002, la trilogie Mafia développée par Hangar 13 et éditée par 2K Games a rencontré un fort succès. Son univers du milieu de la pègre qui débute dans les années 1930 a particulièrement plu aux joueurs. La trilogie est d’ailleurs souvent comparée à Grand Theft Auto. Elle se déroule à la troisième personne et en monde ouvert. Elle a cependant une approche plus cinématique que la série GTA dont le sixième opus est officiellement en cours de développement.

Mafia 4 ou quelque soit le nom du prochain opus de la franchise n’a pas encore été officiellement annoncé. Néanmoins, il semblerait bien qu’un nouveau jeu de la franchise soit déjà en cours de développement chez Hangar 13.

Le studio de Hangar 13 situé à Brighton développerait actuellement un prequel à la trilogie Mafia

Les derniers jours ont été plutôt tumultueux pour Hangar 13 et 2K Games. Le directeur du studio, Haden Blackman, a quitté le navire après 7 ans de bons et loyaux services. Dans une annonce partagée en interne et avec plusieurs médias, 2K Games a expliqué que Haden Blackman a quitté l’entreprise pour « poursuivre sa passion ». Quelques jours plus tôt, le directeur des opérations Matthew Urban a annoncé son départ sur LinkedIn.

2K Games a confirmé que Nick Bayne, chef du studio de Hangar 13 à Brighton, va prendre la relève de Haden Blackman. Il a passé « les quatre dernières années à développer l’équipe, à renforcer les capacités du studio et à lancer des projets formidables comme Mafia : Definitive Edition et Mafia Trilogy », a annoncé 2K Games. Après avoir été annoncé en mai 2020, Mafia : Definitive Edition qui est le remake du premier jeu est sorti en septembre 2020.

En tout cas, des sources anonymes ont confirmé à Kotaku qu’un prequel à la trilogie Mafia est en cours de développement chez Hangar 13. De plus, il utilisera le moteur de jeu Unreal Engine 5 au lieu du moteur interne utilisé pour les jeux précédents. Nous n’en savons pas davantage pour le moment, mais c’est une bonne nouvelle pour les fans qui attendent le retour de l’univers de Mafia.

