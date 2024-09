Malheureusement, le Galaxy S24 FE risque d’hériter de cette caractéristique décevante du Galaxy S24

Alors que son lancement semble imminent, le Galaxy S24 FE continue de dévoiler ses secrets. Et une première déception se dessine à l’horizon. Comme son grand frère, le futur smartphone abordable devrait se cantonner à la charge rapide de 25 W.

Crédit : Science & Knowledge / YouTube

Le S24 Fan Edition de Samsung est proche de son dévoilement. Alors qu’il se murmure que la déclinaison abordable du S24 sera présentée en octobre, un rapport de TUV Rheinland affirme que sa vitesse de rechargement sera limitée à 25 W. Une stagnation qui risque d’en décevoir plus d’un. Pour rappel, le S24 standard bénéficie également de la charge rapide 25 W mais les autres modèles (Plus et Ultra) vont jusqu’à 45 W.

Sans surprise, le successeur du Galaxy S23 FE n’obtiendrait pas la vitesse de charge des téléphones les plus onéreux de la gamme. En restant sur un standard de charge moins élevé, le constructeur cherche probablement à réduire les coûts. L’objectif étant de pouvoir proposer un tarif attractif aux consommateurs. Pour obtenir une vitesse de charge plus rapide, ils devront ainsi se tourner vers un autre modèle.

Samsung Galaxy S24 FE Passes UAE TDRA and TUV Certifications, Charging Specifications Revealed#Samsung #SamsungGalaxyS24FEhttps://t.co/EWDMCluwtB — The Tech Outlook (@TheTechOutlook) September 1, 2024

Galaxy S24 FE : une charge rapide limitée à 25 W comme sur le S23 FE ?

Toujours au rayon des rumeurs, d’autres rapports récents suggèrent que le S24 FE sera équipé d’une batterie légèrement plus grande que celle de son prédécesseur (4565 mAh contre 4500 mAh). Ce n’est pas une amélioration significative mais avec un écran et un processeur moins énergivores, on peut espérer que l’autonomie du S24 FE soit légèrement améliorée.

Le fabricant serait en tout cas inspiré d’améliorer cet aspect. Dans notre test du Galaxy S23 FE, nous avions pointé l’autonomie perfectible du smartphone abordable. Quant à sa charge rapide filaire, elle permettait de faire le plein en 1h10. Un temps de rechargement acceptable qui devrait rester peu ou prou identique sur le futur modèle.

Pour connaître toutes les dernières informations sur le smartphone à venir, on vous recommande chaudement de consulter notre dossier dédié au Galaxy S24 FE. Celui-ci sera mis à jour régulièrement jusqu’au lancement officiel.