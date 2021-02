Mass Effect Legendary Edition : le DLC Pinnacle Station non inclus, vous n’allez pas croire pourquoi

La sortie de Mass Effect Legendary Edition approche. Cette version améliorée de la trilogie mythique fait saliver les fans de jeux vidéo et de science-fiction. BioWare a d’ores et déjà fait plusieures annonces concernant cette sortie très attendue, prévue pour le 14 mai 2021. Et certaines ne sont pas des plus agréables. En effet, après avoir dévoilé qu’il n’y aurait pas de version du jeu dédiée à la PS5 et à la Xbox Series X, BioWare a annoncé que le DLC Pinnacle Station ne sera pas intégré à Mass Effect Legendary Edition. La raison ? Les fichiers sources du DLC ont tout simplement été… perdus.

Mass Effect Legendary Edition. Crédit : EA/Bioware

Mass Effect Legendary Edition, tous les DLCs solo inclus… sauf un

Mass Effect Legendary édition va donc intégrer la totalité des plus de 40 DLCs de la trilogie, sauf quelques exceptions. BioWare ayant décidé de ne pas inclure le mode multijoueur du troisième épisode, les DLCs inhérent à celui-ci seront naturellement ignorés. Cependant, ce sera également le cas pour Pinnacle Station, qui est un DLC du premier épisode et n’a aucun lien avec un quelconque mode multijoueur. Pour celui-ci, les fichiers sources ne sont tout simplement plus accessibles pour BioWare.

Le DLC avait été développé par un studio tiers, du nom de Demiurge. Il ajoutait notamment un centre d’entraînement avec des combats contre des hologrammes. Soyons francs, ce DLC n’est en aucun cas un passage obligé pour apprécier le jeu de base. Il n’avait d’ailleurs pas été inclus dans la version PS3 de Mass Effect, puisque son code source avait déjà été égaré à l’époque. Une perte qui, si elle est regrettable, ne devrait pas scandaliser les fans, tant Pinnacle Station est un DLC facilement oubliable.

Mass Effect Legendary Edition, BioWare tenait vraiment à proposer la totalité des DLCs solo

Malgré cela, BioWare tenait réellement à intégrer la totalité du contenu solo pour sa trilogie, et a donc tout tenté pour récupérer ces fichiers. Après avoir suivi une piste qui a permis au studio de retrouver la trace des fichiers du jeu, ces derniers se sont avérés être corrompus. A ce niveau-là, on peut dire que Pinnacle Station est décidément un DLC maudit.

Après avoir considéré la possibilité de refaire le DLC, BioWare a choisi de laisser tomber, décidant que ça n’en valait pas la peine. « Il nous faudrait six mois entiers pour faire ça avec la plupart de l’équipe que nous avons » a poursuivi Mac Walter. On imagine aisément qu’avec le prochain Mass Effect en développement, ainsi que Dragon Age 4, les équipes de BioWare doivent prioriser certains projets.

Cette décision est totalement compréhensible, même si cette perte semble aberrante de prime abord. « J’aimerais que nous puissions le faire. Honnêtement, c’était censé être tout ce que l’équipe avait réalisé, réuni à nouveau. Tout le contenu solo. Donc laisser tomber tout ça, c’était déchirant » a déclaré Mac Walters, en charge du projet Mass Effect Legendary Edition.

Toutefois, les fans devraient facilement pardonner cette déconvenue, à condition que le remaster s’avère être de bonne facture. Rappelons une nouvelle fois que même si BioWare est un studio mythique du jeu vidéo, les dernières sorties en date ont eu du mal à se faire une place. Réponse le 14 mai prochain.

Source : pcgamer.com