Mass Effect Legendary Edition ne sortira pas sur PS5 et Xbox Series X/S, confirme BioWare

Quand on pense jeu vidéo et science-fiction, l’un des premiers noms qui vient à l’esprit est Mass Effect. La série mythique de space opera de EA et BioWare est l’une des sagas les plus appréciées du 21ème siècle. Après l’accueil compliqué du quatrième opus, Mass Effect Andromeda, BioWare et EA ont décidé de proposer une version remasterisée de la trilogie originale. Si celui-ci devrait permettre aux fans de se replonger dans la saga, et aux néophytes de la découvrir, BioWare vient cependant d’annoncer que ce lifting se limitera à une version old-gen. Les versions PS5 et Xbox Series X/S ne disposeront donc d’aucune amélioration par rapport à la version de base.

Crédits : YT/Mass Effect

Mass Effect Legendary Edition : une version PS4/Xbox One/PC, et c’est tout

En attendant Mass Effect 5 (quel que soit son nom), annoncé dans un teaser pendant les Game Awards en décembre dernier, il ne sera donc pas possible de profiter d’un Mass Effect next-gen. BioWare l’a annoncé hier en marge d’une communication quant à la sortie prochaine de la trilogie remasterisée. Une annonce regrettable bien que logique, puisque le moteur du jeu, l’Unreal Engine 3, commence à dater, et un remaster profitant des performances des consoles next-gen semblait quelque peu utopique. « Pour moi, cela aurait semblé un peu malhonnête. Je pense que c’est mieux adapté pour le prochain Mass Effect » a même déclaré Mac Waters, en charge du projet.

En revanche, on aurait pu s’attendre au moins à un patch permettant de booster les performances du jeu sur PS5 et Xbox Series X. Mais BioWare a annoncé que ce ne serait pas le cas. Une vraie déception puisque de nombreux jeux PS4/Xbox One ont bénéficié d’une amélioration de performances sur PS5 et Xbox Series X. Une décision qui va sans aucun doute faire grincer des dents. On espère au moins que le gain de temps va permettre à Bioware de se focaliser sur ses autres projets, comme le prochain Mass Effect ou Dragon Age 4.

Mass Effect Legendary Edition : faut-il s’attendre à un simple lifting ?

D’après Bioware, le jeu bénéficiera de multiples améliorations visuelles par rapport aux jeux de base. BioWare promet notamment une résolution 4K, et le support du HDR, mais n’a rien précisé au niveau du taux d’images par secondes. Côté gameplay, les jeux bénéficieront d’améliorations, mais remaster oblige, on ne parle pas ici de refonte complète. Bioware a également évoqué une création de personnage plus poussée.

Ces derniers points sont plutôt rassurants, tant certains « remasters » parus ces dernières années ont parfois eu l’air de simples portages. On espère que le travail effectué sur le jeu vaudra le détour, ou BioWare et EA peuvent s’attendre à un gros retour de flammes de la part des fans. Les derniers faits d’armes de BioWare ne poussent pas forcément à la confiance, avec notamment le gros flop Anthem, et Mass Effect Andromeda. La réponse ne se fera pas beaucoup attendre, puisque le jeu sera bientôt sur nos étagères. En effet, Mass Effect Legendary Edition est prévu officiellement pour le 14 mai 2021 pour Xbox One, PS4 et PC.

Source : Screen Rant