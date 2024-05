Max arrive en France : voici les films et séries disponibles

Alors que le marché de la SVOD est déjà saturé, un nouveau venu, et pas des moindres, est sur le point de débarquer en France. Le 11 juin prochain, la plateforme Max sera lancée dans nos contrées. Ce service, fruit de la fusion entre HBO max et Discovery+, proposera un catalogue fourni au lancement. On retrouvera les séries phares de HBO mais aussi de gros blockbusters issus des franchises fortes de la Warner.

Les séries disponibles sur Max au lancement

Max permettra notamment de visionner la saison 2 de House of the Dragon qui se dévoilera au compte-gouttes à partir du 16 juin. On retrouvera également The Last of Us, Euphoria et de grands classiques comme The Wire et The Sopranos. A noter également l’intégration de Friends à partir de juillet. Pour rappel, la sitcom vient tout juste de quitter Netflix. Voici la liste complète des séries disponibles dès le lancement :

And Just Like That…

Arrow Big Little Lies

Blindspot

Euphoria

Friends

Fringe

Game of Thrones

Gremlins: Secrets of the Mogwai

Gossip Girl

Gotham

Harley Quinn

His Dark Materials

House of the Dragon

Julia

Le Prince de Bel-Air

Nip/Tuck

Our Flag Means Death

Peacemaker

Person of Interest

Polar Park

Pretty Little Liars

Pretty Little Liars: Original Sin

Sombre

Sex and the City

Shameless

Smallville

Succession

Supernatural

The Big Bang Theory

The Girls on the Bus

The Last of Us

The Mentalist

The Middle

The OC

The Originals

The Sex Lives of College Girls

The Sopranos

The Sympathizer

The Vampire Diaries

The Wire

The White Lotus

True Detective: Night Country

Two and a Half Men

Young Sheldon

Les films disponibles sur Max au lancement

Côté films, Max nous permettra de visionner de gros blockbusters à l’instar des films issus du DCEU. On retrouvera notamment Zack Snyder’s Justice League, Batman v Superman : L’Aube de la justice et Aquaman et Le Royaume Perdu. Tous les films Harry Potter seront également disponibles. Voici la liste complète :

2001, l’odyssée de l’espace

Aquaman

Aquaman et Le Royaume Perdu

A Star is Born

Baby Sitting

Baby Sitting 2

Batman

Batman Begins

Batman Forever

Batman : Le Défi

Batman & Robin

Batman v Superman : L’Aube de la justice

Black Adam

Blade Runner

Bodyguard

Casablanca

Dunkerque

Gainsbourg (vie héroïque)

Godzilla

Gran Turino

Gravity

Harry Potter à l’école des sorciers

Harry Potter et la Chambre des secrets

Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban

Harry Potter et la Coupe de feu

Harry Potter et l’Ordre du Phénix

Harry Potter et le Prince de sang-mêlé

Harry Potter et les Reliques de la Mort, partie 1

Harry Potter et les Reliques de la Mort, partie 2

Impitoyable

Inception

Interstellar

Jappeloup

Joker

L’Arnacœur

Les Animaux Fantastiques

Les Animaux Fantastiques : Les Crimes de Grindelwald

L’Inspecteur Harry

Les crevettes paillettes

Mad Max: Fury Road

Man of Steel

Orange Mécanique

Sherlock Holmes

Superman Returns

The Dark Knight

The Dark Knight Rises

Very Bad Trip

Wonder Woman

Zack Snyder’s Justice League

Max : les nouveautés qui se profilent

Le catalogue va évidemment s’agrémenter de nouveaux contenus au fur et à mesure. Outre la série The Penguin, spin-off de The Batman sur le célèbre antagoniste, on pourra notamment découvrir la série Dune : Prophecy avant la fin de l’année. La série Harry Potter débarquera quant à elle normalement en 2026.

Des productions françaises seront également disponibles prochainement à l’instar des séries Une amie dévouée, Malditos, Vivre avec nos morts et Merteuil, adaptation des Liaisons Dangereuses.