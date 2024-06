Max : quelles sont les meilleures séries à voir sur la plateforme ?

Depuis le 11 juin, Max a rejoint la constellation des plateformes de SVOD en France. Le service de streaming du groupe Warner Bros. Discovery propose d’ores et déjà un beau catalogue, composé notamment de nombreux programmes HBO. Si vous ne savez pas quoi regarder, on a réuni les séries qui valent le détour sur la plateforme.

Les plateformes de streaming sont de plus en plus nombreuses, et d’autant plus depuis l’arrivée de Max dans nos contrées. Disponible à partir de 5,99 € avec les publicités, la plateforme se présente comme une alternative sérieuse à Netflix et consort en proposant son lot de contenus originaux et exclusifs. Cette dernière a notamment hérité des droits de diffusion des programmes HBO en France, après OCS et le Pass Warner. Si vous hésitez encore à vous abonner, ou que vous ne savez pas quel nouveau programme entamer sur la plateforme, on vous propose de découvrir notre sélection des meilleures séries sur Max.

1. Game of Thrones (2011 – 2019)

Cette série relate l’histoire entremêlée de neuf familles nobles, qui s’opposent pour le contrôle du Trône de Fer. Pendant que des querelles sanguinolentes éclatent de part et d’autre des sept royaumes de Westeros, des créatures mystiques se mettent en marche par-delà les confins du Mur, dans le but de détruire le monde des vivants. Les Hommes vont devoir faire une trêve s’ils souhaitent repousser leur ennemi commun, qui menace de tout anéantir.

Il est impossible que vous soyez passé à côté du phénomène Game of Thrones, qui est probablement la série la plus populaire et la plus spectaculaire de la décennie. Le succès de l’adaptation de Daniel Weiss et David Benioff, inspirée de l’univers fantastique du romancier George R. R. Martin, découle notamment de la complexité de son intrigue, de ses retournements de situations, du jeu de ses acteurs, de la qualité de sa mise en scène et de ses effets spéciaux, ou encore de ses scènes épiques et mémorables. Cette œuvre a élevé le genre Heroic fantasy a un niveau encore jamais atteint auparavant sur le petit écran. GoT est sans aucun doute la série incontournable de la plateforme Max. Elle a eu droit à un premier spin-off en 2022, et pas moins de 8 autres séries dérivées comme A Knight of the Seven Kingdoms, ou encore Ten Thousand Ships ont également été confirmées.

Saisons : 8

2. House of the Dragon (2022 – 2024)

Cette série est le premier spin-off de Game of Thrones. Les évènements qui y sont relatés prennent place environ 200 ans avant ceux de la série mère. Tandis que le Roi Viserys règne paisiblement sur Westeros, la question de sa succession est sur toutes les lèvres. Mais sans successeur mâle, beaucoup revendique la couronne. Les trahisons et conflits familiaux qui suivront vont entacher la prospérité qui maintenait jusqu’alors l’équilibre dans les sept royaumes.

La série House of the Dragon se focalise sur la maison Targaryen, originaire de l’antique Valyria, et maître des dragons. Cet épisode de la saga de George R. R. Martin, adapté par lui même et Ryan Condal, nous montre l’âge d’or des chevaucheurs de dragons, mais aussi leur déclin avec la Danse des Dragons, une redoutable guerre de succession qui opposa deux branches rivales de la famille. Le préquel de GoT a à son tour explosé les records d’audience, au moment de la sortie du tout premier épisode de la saison 1. Le succès de HoD repose également en grande partie sur la richesse de son scénario, la qualité de ses effets spéciaux, ou encore de sa mise en scène. La saison 2 est actuellement en cours de diffusion sur la plateforme, à raison d’un épisode tous les lundis.

Saisons : 2

3. The Last of Us (2023)

L’histoire de The Last of Us prend place dans un monde postapocalyptique, 20 ans après que le Cordyceps, un champignon, ait contaminé l’humanité. Si les zombies sont désormais en majorité, les rares survivants se sont quant à eux réfugiés dans des camps, où ils essayent tant bien que mal de survivre. Dans ce contexte, on suit l’histoire de Joel, un cinquantenaire désabusé, et Ellie, une jeune fille au tempérament de feu. Animés par un but commun, les deux protagonistes vont alors entamer une longue et périlleuse traversée dans ce monde hostile parsemé d’obstacles, et créer un lien indéfectible.

La série The Last of Us s’inspire de l’univers et de l’histoire du jeu vidéo éponyme développé par Naughty Dog. Avec son histoire poignante, ses scènes d’action et de suspense, sa réalisation, et l’interprétation des acteurs Pedro Pascal et Bella Ramsey qui incarnent respectivement Joel et Ellie, dont on suit le parcours non sans émotion, TLoU compte sans aucun doute parmi les meilleures séries de la plateforme Max. Une deuxième saison est en cours de production et reprendra les évènements du second volet vidéoludique, en introduisant notamment la charismatique Abby.

Saisons : 1

4. Sur écoute (2002 – 2008)

La série se concentre sur le trafic de drogue à Baltimore et tous les acteurs que cela implique : de la police à la rue, en passant par la politique, la presse, ou encore le système éducatif. Une unité spéciale formée d’inspecteurs de la police judiciaire et criminelle va devoir prendre part à une vaste enquête, à la suite du meurtre d’un témoin à charge contre un des barons de la drogue de la ville.

Considérée par beaucoup comme étant l’une des meilleures séries de tous les temps, Sur écoute ou The Wire est effectivement un monument cinématographique, qui doit notamment son succès à sa profondeur scénaristique, les performances de ses acteurs, ou encore la richesse de ses personnages. Ce docu-fiction dépeint avec une grande précision les rouages sociaux et institutionnels de Baltimore, en dressant un portrait réaliste, passionnant et sans compromis de la vie urbaine et de la lutte contre le trafic de drogue. L’ambivalence des personnages dans les deux camps ajoute une couche de complexité, ce qui rend la série d’autant plus réaliste et captivante.

Saisons : 5

4. True Detective (2014 – 2024)

Il s’agit d’une série policière anthologique à l’instar de Fargo. Cela signifie que chaque saison a une intrigue et une distribution différentes. La saison 1, qui a connu le plus de succès, se concentre sur la collaboration de deux détectives, Rust Cohle et Martin Hart, dans la traque d’un tueur en série recherché depuis 20 ans.

True Detective est une série qui vaut le détour pour peu que l’on aime les enquêtes policières captivantes. Son atmosphère glauque est digne d’un polar bien poisseux comme on les aime. La série se démarque également par la qualité de son scénario, sa réalisation, sa bande originale, ou encore le jeu de ses acteurs, notamment Matthew Mc Conaughey et Woody Harrelson qui livrent une prestation impeccable dans la première saison. On peut également compter sur la présence de Colin Farrell dans la deuxième, Mahershala Ali dans la troisième, ou encore Jodie Foster dans la dernière saison en date. Une cinquième saison a été confirmée, mais aucune date de sortie n’a encore été annoncée.

Saisons : 4

6. Euphoria (2019 – 2022)

Cette série suit les expériences de lycéens de la génération Z. Après être fraîchement sortie de désintox, Rue Bennett, une jeune adolescente en quête de sens, fait la connaissance de Jules Vaughn, une fille trans avec qui elle va tisser rapidement des liens très forts. Les deux jeunes femmes, ainsi que leur entourage, composé d’amis et de camarades de classes, évoluent dans un univers sans tabou entre relations courtes, drogues, réseaux sociaux et quêtes identitaires.

Euphoria brille par sa direction artistique, les performances de ses acteurs, ou encore la complexité et la profondeur des personnages. Cette série, créée par Sam Levinson, a également été saluée par la critique pour sa grande maturité et le regard décomplexé qu’elle porte sur des thèmes contemporains faisant partie du quotidien des adolescents, comme la sexualité, la toxicomanie, ou encore la santé mentale. Zendaya, qui incarne Rue, a notamment reçu le prix de la meilleure actrice en 2020 et 2022 pour son rôle. Cette œuvre marquante, adaptée de la série israélienne éponyme, qui est elle même inspirée d’une histoire vraie, va avoir droit à une troisième saison.

Saisons : 2

7. Chernobyl (2019)

La série revient sur l’effroyable histoire vraie de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, qui eut lieu en 1986 dans l’ex-Union soviétique. Elle retrace avec exactitude les circonstances de cet accident tristement célèbre pour ses pertes humaines, et aussi pour avoir rendu une zone inhabitable pendant des milliers d’années, à cause de la radioactivité.

Cette mini-série en 5 épisodes créée par Craig Mazin, le scénariste de The Last of US, reconstitue le drame historique qui secoua la ville de Prypiat en 1986, après l’explosion de la centrale nucléaire Lénine, et tandis que personne ne soupçonnait, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la centrale, les conséquences désastreuses que cela allait engendrer. Largement acclamée pour sa reconstitution historique méticuleuse et son atmosphère pesante, Chernobyl nous immerge dans la tourmente de ce qui fut la pire catastrophe nucléaire. Pour renforcer l’immersion, plusieurs scènes et dialogues sont directement inspirés du recueil de témoignages de l’écrivaine biélorusse Svetlana Alexievitch. Son écriture puissante, les performances poignantes de ses acteurs, ou encore sa réalisation soignée, contribuent à rendre cette œuvre incontournable.

Saisons : 1

8. Succession (2018 – 2023)

La série se concentre sur la famille Roy, à la tête de Waystar RoyCo, l’un des plus puissants conglomérats de médias et de divertissement des États-Unis. Lorsque Logan, le patriarche et fondateur de l’entreprise, est victime d’un AVC, ce dernier est alors contraint de songer à sa succession. Une situation qui génère beaucoup de tensions et de désaccords entre ses quatre enfants.

Succession s’inspire directement du milliardaire Rupert Murdoch, l’une des plus grosses fortunes de la planète, qui dirige avec sa famille le plus important groupe médiatique mondial. La série, qui mélange habilement humour noir et drame intense, a été largement acclamée par la critique de par la qualité de son écriture et de ses dialogues, les performances de ses acteurs, notamment celles de Brian Cox et Jeremy Strong, ou encore la qualité de sa bande son.

Saisons : 4

9. The White Lotus (2021 – 2022)

Cette série suit les vacances de plusieurs clients qui se ressourcent dans un cadre idyllique, tout en étant encadré par un personnel aux petits soins. Mais au fur et à mesure de leur séjour, le bonheur et les sourires apparents laissent place à une réalité bien plus sombre.

The White Lotus dresse une satire sociale mordante de la classe aisée et de ses privilèges. La série aborde subtilement et avec humour des thèmes sociaux complexes. Elle doit notamment son succès à son écriture astucieuse, la performance de ses acteurs, notamment Jennifer Coolidge et Murray Bartlett, ou encore son ambiance unique et captivante. Une série que l’on vous conseille vivement si vous avez Max.

Saisons : 2

10. The Big Bang Theory (2007 – 2018)

La série suit le quotidien de quatre amis et physiciens surdoués, Leonard, Sheldon, Howard et Rajesh, partagé entre jeux vidéo, équations et théories complexes. Leur routine va être bouleversée le jour où Penny, une fille ambitieuse qui rêve de devenir actrice, s’installe en face de l’appartement de Leonard et Sheldon. Tandis que cette dernière va tenter de les sortir de leurs vieilles habitudes, la bande de geeks va au contraire chercher à l’intégrer dans son univers auquel elle ne connaît rien. Le contraste entre ces deux mondes va donner lieu à beaucoup de situations cocasses.

Cette sitcom comique a connu un immense succès et s’inscrit assurément comme un classique parmi les séries TV. The Big Bang Theory a conquis un large public en mettant en scène des personnages attachants, à grand renfort d’humour et de gags. Jim Parsons, qui incarne Sheldon Cooper, a notamment été élu plusieurs fois meilleur acteur dans une série télévisée comique. Quoi qu’il en soit, il s’agit d’une série plaisante à regarder, que l’on vous recommande fortement si vous souhaitez passer un bon moment sans prise de tête.

Saisons : 12

11. Rick et Morty (2013 – 2023)

Cette série d’animation pour adultes suit le quotidien de Rick Sanchez, un scientifique cynique et déséquilibré, et de son petit-fils Morty Smith, un garçon facilement influençable. Ces derniers passent le plus clair de leur temps à se jouer des barrières interdimensionnelles. Ce qui les amène à vivre des aventures toutes aussi fantasques que périlleuses.

Rick et Morty plonge les spectateurs dans un univers graphique loufoque et coloré, peuplé de personnages aussi barrés qu’attachants. À travers des voyages intergalactiques et des histoires originales, cette série d’animation sans tabou mélange action, science-fiction et une bonne dose d’humour noir. Malgré le ton souvent grossier qui y est employé, cette série innovante et audacieuse propose également quelques réflexions existentielles loin d’être dénuées d’intérêts. À consommer sans modération !

Saisons : 7

Les prochaines séries à ne pas manquer sur HBO

Prochainement, la plateforme accueillera notamment la série Le Pingouin, spin-off du film The Batman de Matt Reeves. Cette série se concentrera sur l’histoire d’Oswald Chesterfield Cobblepot, l’un des plus grands ennemis de Batman, et son ascension dans le monde criminel de Gotham. Comme dans le long métrage, le Pingouin sera interprété par Colin Farrell. Par ailleurs, la série Dune : Prophecy, dérivée des films Dune, est également attendue d’ici cet automne sur la plateforme. Celle ci se déroulera 10 000 ans avant l’ascension de Paul Atréides et reviendra sur la genèse de la secte des Bene Gesserit.

La saison 2 de The Last of Us, qui est particulièrement attendue par les fans du jeu et de la première saison qui a fait un carton, est quant à elle attendue en 2025, tout comme la saison 3 d’Euphoria. La série d’horreur Welcome to Derry rejoindra également le catalogue de Max l’année prochaine. Cette dernière sera un préquel des films Ça et Ça : Chapitre 2, adaptés des romans de Stephen King. Elle se concentrera sur l’origine de Grippe-sou, le clown tueur, que l’acteur Bill Skarsgård interprétera à nouveau.

Enfin, la série Harry Potter, qui sera un remake de l’adaptation cinématographique des livres de J.K. Rowling, ne devrait quant à elle pas arriver avant 2026 sur le service de streaming. Nous retrouverons le trio Harry, Hermione et Ron dans une aventure que l’on ne connaît que trop déjà, mais avec de nouveaux acteurs et dans un nouveau format. L’intrigue pourrait être racontée sous un autre angle, et il se pourrait que la série s’attarde davantage sur l’histoire de certains personnages, ou sur certains lieux, que ne l’ont fait les films. Quoi qu’il en soit, un beau programme nous attend sur Max.