Max : la plateforme de streaming arrive enfin en France ! Voici quand et à quel prix

Warner Bros Discovery vient d’annoncer que Max serait lancé le 11 juin en France. La plateforme, qui fusionne HBO Max et Discovery+, proposera trois formules différentes. Elle permettra d’accéder aux programmes phares de HBO et de la Warner.

Les ténors de la SVOD vont devoir composer avec un nouveau concurrent en France. Et pas des moindres puisqu’il s’agit du service Max qui fusionne pour rappel HBO Max et Discovery+. Comme promis, il sera bien lancé dans nos contrées avant les Jeux Olympiques. Vous pourrez vous abonner à partir du 11 juin 2024, comme l’indique fièrement le compte X français de Max spécialement créé pour l’occasion. Avant d’évoquer le catalogue, voici les prix des différentes formules :

Basique (FHD, publicités) : 5,99€/mois

(FHD, publicités) : 5,99€/mois Standard (FHD, 2 appareils) : 9,99€/mois

(FHD, 2 appareils) : 9,99€/mois Premium (4K, 4 appareils) : 13,99€/mois

House of the Dragon, Harry Potter, JO… Max a de gros arguments à faire valoir

L’arrivée du service Max devrait sonner le glas du pass Warner suggéré en option pour les abonnés Amazon Prime. Pour rappel, cette formule à 9,99€/mois permet d’accéder aux contenus phares de HBO. La nouvelle plateforme va logiquement prendre le relais. Elle permettra notamment aux Français de visionner la saison 2 très attendue de House of the Dragon, le spin-off de Game of Thrones, dont la sortie du premier épisode est programmée pour le 16 juin.

D’autres séries seront évidemment au menu. En voici un florilège :

The Last Of Us

The White Lotus

Euphoria

True Detective : Night Country

The Curious Case of Natalia Grace

Teen Titans Go!

Le monde incroyable de Gumball

Succession

Game of Thrones

Des films tirés du catalogue de la Warner seront également au programme à l’instar de la saga Harry Potter, The Dark Knight, The Matrix ou encore de Joker. Côté sport, les abonnés pourront débourser 5 euros supplémentaires pour accéder à des compétitions prestigieuses (ATP Tour, Tour de France, US Open) via les chaînes Eurosport 1 et Eurosport 2. Fait appréciable, les JO de Paris seront accessibles sans surcoût dans toutes les formules de la plateforme Max.