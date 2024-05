CANAL+ lance TV+, une plateforme avec streaming et TV en direct à 2 € par mois

Canal+ lance sa nouvelle plateforme TV+ ce 22 mai. Elle comprend plus de 80 chaînes dont toutes celles de la TNT en direct et en replay ainsi que des programmes des chaînes du groupe.

© CANAL+, Unsplash

Et si tous les plus grands groupes de la télévision française finissaient par posséder leur propre plateforme de streaming ? TF1 lançait TF1+ en grande pompe en début d’année pour proposer à la fois les replays de ses émissions, mais également des films et séries.

De son côté, M6 a déployé récemment M6+ avec la même ambition. CANAL+ vient aussi de lancer un nouveau service, mais un peu différent de celui de ses concurrents. Le groupe dévoile TV+, une plateforme donnant accès à 80 chaînes en direct ainsi qu’à des programmes CANAL+.

CANAL+ présente TV+, sa nouvelle offre de streaming et de TNT à 2 €

Ce 22 mai, CANAL+ lance TV+, une toute nouvelle plateforme regroupant de la TV en direct, des replays et une sélection de contenus de ses chaînes. L’application est disponible sur tous les écrans connectés, des téléviseurs aux consoles de jeu en passant par Apple TV ou encore Android TV. Ainsi, CANAL+ veut s’adapter aux nouveaux usages et faciliter l’accès à la télévision.

L’abonnement à TV+ coûte 2 € par mois sans engagement. Il donne accès à plus de 80 chaînes en direct et en replay dont toutes les chaînes de la TNT, ainsi qu’à une sélection des programmes de CANAL+. Les fans de sport retrouveront l’Intérieur Sport consacré à Kylian Mbappé, tandis que les amateurs de séries pourront se plonger dans Tokyo Vice, Gomorra ou encore Engrenages.

CANAL+ lance aujourd’hui TV+, sa nouvelle offre de streaming réunissant dans une même app toute la TV en live et en replay, avec, en plus, une sélection de contenus CANAL+.



Avec CANAL+, plus besoin de choisir !



▶️Plus d’informations ici : https://t.co/JglqJVu6tg pic.twitter.com/Ij26OALhef — CANAL+ Group (@canalplusgroupe) May 22, 2024

« TV+ est disponible à chaque instant au sein d’une seule app, l’application CANAL+. Avec plus de 20 000 heures de contenus disponibles au même endroit, plus besoin de jongler entre plusieurs applications pour regarder ses programmes préférés » se réjouit CANAL+ dans son communiqué.

TV+ accueillera régulièrement de nouveaux contenus pour satisfaire ses abonnés. Voici donc venue une toute nouvelle offre de streaming française après les lancements de TF1+ et de M6+ ces derniers mois, mais cette fois, avec TNT incluse.