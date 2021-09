Marvel Avengers : Wanda Maximoff (Sorcière Rouge) est la plus puissante de tous

Wanda possède d’immenses pouvoirs – Crédit : Marvel Studios

WandaVision a mis en place de nombreux éléments à propos de la suite du Marvel Cinematic Universe (MCU). La série Disney+ a également dévoilé que Wanda Maximoff est très puissante. La Sorcière rouge va apparaître dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness et serait l’une des adversaires du sorcier. Ou du moins l’un de ses variants alors que le multivers a été lancé avec Loki et Kang le Conquérant. Et si cette rumeur se confirme, Wanda va donner du fil à retordre aux héros. Car cette dernière a déjà prouvé qu’elle est la plus puissante des Avengers dans le MCU !

La Sorcière rouge est plus redoutable que l’Incroyable Hulk

Hulk est réputé comme très puissant – Crédit : Marvel Studios

Hulk possède une force immense, presque divine. Et Wanda est bien plus redoutable que Bruce Banner, ses pouvoirs étant lié à ses émotions. Rappelons que la Sorcière rouge a perdu son frère, Pietro, dans Avengers : L’Ère d’Ultron. Mais aussi Vision, son compagnon. Et cette dernière a également été victime de nombreuses violences, transformant son esprit en un champ de mines émotionnel.

Alors que l’Incroyable Hulk peut retourner un porte-hélicoptères ou un pâté de maisons, Wanda peut modifier la réalité. La jeune femme peut altérer notre monde et crée une anomalie, comme l’a montré WandaVision. Alors que Bruce Banner préfère s’isoler pour éviter les victimes, Wanda suit simplement ses émotions instables et imprévisibles.

Wanda surpasse Captain Marvel

Captain Marvel est forte, mais Wanda semble supérieure – Crédit : Marvel Studios

Captain Marvel a plusieurs fois montré l’étendue de ses pouvoirs. Pendant un bref moment dans le MCU, l’héroïne jouée par Brie Larson a été considérée comme la plus puissante des Avengers. Dans son premier film, la jeune femme a détruit des vaisseaux entiers avec grande facilité, pratiquement invulnérable. Une puissance notamment atteinte grâce à une Gemme de l’Infinie. Mais si cet artefact lui a conféré des pouvoirs, ce n’est pas le cas de Wanda.

Avec sa Gemme de l’Infinie, les pouvoirs de la Sorcière rouge ont été réveillés. L’artefact ne lui en a pas donné. Son penchant pour la magie a été renforcé par la puissance cosmique au lieu de mettre les héroïnes sur un pied d’égalité.

Même Captain America armé de Mjolnir et Thor ne font pas le poids

Wanda a presque tué Thanos – Crédit : Marvel Studios

Captain America, armé de Mjolnir, et Thor ont montré qu’ils étaient doués en force dans Avengers : Endgame ayant eu droit à sa version rétrogaming. La créativité dans l’utilisation de leurs capacités face à Thanos montre une vraie intelligence sur le champ de bataille. Le héros ont montré qu’ils peuvent résister aux coups de Thanos. Mais lors de ce combat, Wanda a presque éliminé le Titan fou, animée par la colère.

Un exploit dont les fans du MCU parlent encore aujourd’hui. Grâce à ses pouvoirs, Wanda peut déchaîner une immense quantité de magie. Si la Sorcière rouge perd son énergie vitale pendant la manœuvre, son esprit torturé lui permet de continuer.

