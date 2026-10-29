Méfiez-vous : ce faux courrier des impôts cherche à vous dépouiller

Les contribuables françaises reçoivent actuellement des courriers frauduleux des impôts. Les escrocs tentent de déjouer leur vigilance pour accéder à leurs portefeuilles de cryptomonnaies.

© Police nationale

Ne vous y méprenez pas : les cybercriminels peuvent aussi envoyer des lettres pour mener à bien leurs campagnes de phishing et déjouer votre vigilance. Sur son compte X, la Police nationale signale ce jeudi la circulation de faux courriers imitant ceux de la Direction générale des finances publiques (DGFiP).

Concrètement, les malfrats exhortent leurs cibles à s’inscrire et à connecter leurs compte sur le prétendu “Portail des actifs numériques” avant une date limite, sous peine de lourdes sanctions. “Scannez le code QR sécurisé ci-dessous à l’aide votre appareil mobile pour accéder au portail officiel”, recommande le courrier frauduleux.

⚠️ Faux courriers des impôts : attention à l’arnaque aux cryptomonnaies !



Des escrocs se font passer pour la Direction générale des finances publiques et vous adressent de faux courriers contenant un QR code ou un lien frauduleux.



Leur objectif : voler vos identifiants fiscaux… pic.twitter.com/q2OLRrPEPA — Police nationale (@PoliceNationale) October 29, 2026

Courriers frauduleux des impôts : ne scannez pas le QR Code indiqué

C’est le cœur de l’escroquerie. Une fois le QR Code scanné, vous atterrirez sur une page reprenant les éléments graphiques d’un site étatique pour paraître crédible. Il vous sera alors demandé de renseigner vos identifiants fiscaux mais aussi de donner la phrase de récupération de votre portefeuille numérique. Avec celle-ci en main, les malfrats pourront ouvrir votre wallet sur n’importe quel appareil, obtenant ainsi une porte d’entrée directe vers vos cryptomonnaies.

Cette campagne reprend les ressorts habituels du phishing, en jouant sur l’urgence pour inciter les victimes à agir sans prendre le temps de vérifier l’authenticité du courrier. Elle n’est d’ailleurs pas totalement nouvelle. Il y a quelques semaines, nous vous alertions déjà sur l’existence de faux courriers usurpant l’identité de la Direction générale des finances publiques (DGFiP) pour dérober les cryptomonnaies des contribuables.

Si vous avez reçu une telle lettre, ignorez-la et ne scannez pas le QR code indiqué. Plus généralement, ne communiquez jamais la phrase de récupération de votre portefeuille. Si vous avez le moindre doute sur l’authenticité d’un courrier, connectez-vous à votre espace personnel sur le site officiel des impôts (accessible ici). Vous y retrouverez les démarches à effectuer ainsi que les communications officielles de l’administration fiscale.