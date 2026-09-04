Attention à ce faux courrier des impôts qui vous demande de scanner un QR Code

Les fuites de données n’ont pas fini de faire des dégâts. Certains contribuables français ont reçu un courrier frauduleux imitant la DGFiP, avec un QR code menant tout droit vers un site de phishing.

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Les arnaques émanant des fuites de données s’immiscent également dans nos boîtes aux lettres. Ces derniers jours, certains contribuables français ont reçu des courriers frauduleux de la Direction générale des Finances publiques (DGFiP). Pour paraître crédible, le message de mise en demeure invoque les nouvelles obligations déclaratives concernant les cryptomonnaies, ainsi que la directive européenne DAC8.

Il exhorte les cibles à se rendre sur un prétendu “portail des actifs numériques” avant le 5 septembre pour régulariser leur situation, sous peine de sanctions (amende de 750 euros par compte d’actifs numériques non déclaré, majoration des droits éludés, intérêts de retard). La lettre demande de déclarer les plateformes d’échange, les portefeuilles et les protocoles DeFi utilisés, ainsi que l’historique complet des transactions.

Nouvel épisode sur les dangers concrets des fuites de données ! De nombreux français reçoivent dans leur boîte aux lettres ce courrier provenant de la DGFIP.



Le courrier est très crédible et a été généré avec de l'IA.



Avec le QR code…



C'est hyper ingénieux… #DAC8



Bien… pic.twitter.com/tjY1fTZjid — SaxX ¯_(ツ)_/¯ (@_SaxX_) September 4, 2026

Phishing : des escrocs se font passer pour la DGFiP pour cibler vos cryptos

Généré à l’aide de l’IA, le courrier a une apparence plutôt crédible. Certaines incohérences dans la charte graphique, ainsi que des informations erronées (notamment concernant le taux du prélèvement forfaitaire unique) peuvent toutefois mettre la puce à l’oreille. Des détails qui échapperont toutefois au commun des mortels.

Pour pousser les victimes à agir dans la précipitation, les escrocs misent sur l’urgence et la menace de sanctions. Le message les invite notamment à scanner un QR code, qui les redirigera vers un portail frauduleux imitant le site des impôts. Une fois les informations collectées, les malfrats pourront identifier les détenteurs de cryptomonnaies, se faire une idée de l’importance de leurs avoirs et préparer des escroqueries ciblées.

“Vous devez procéder à votre inscription obligatoire et à la connexion de vos comptes via le Portail des actifs numériques”, indique notamment le courrier frauduleux. Cela suggère que les malfrats tenteront aussi de prendre le contrôle de votre portefeuille pour dérober vos cryptos. Pour ce faire, ils pourraient simuler l’interface de votre wallet et exiger votre phrase de récupération après plusieurs prétendus échecs de connexion.

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Si vous avez reçu un tel courrier, il faut absolument l’ignorer et ne surtout pas scanner le QR code indiqué. Malgré le timing, cette campagne malveillante ne découle pas du piratage récent de la DGFiP. “La personne ayant reçu cette lettre n’est pas concernée par la fuite de données des impôts mais par celle de Ledger en 2020”, indique le média spécialisé Cryptoast.