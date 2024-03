Meilleur autoradio Android Auto et Apple CarPlay : notre comparatif 2024

Actuellement, on retrouve deux grandes familles d’autoradios connectés : Android Auto et Apple CarPlay. Ce sont les deux systèmes essentiels à posséder pour une connexion fluide entre votre smartphone et votre voiture. Peu importe si vous êtes adepte d’Android ou d’Apple, nous avons sélectionné les meilleurs autoradios connectés du moment.

Trouver l’autoradio idéal qui se connecte parfaitement à votre smartphone peut s’avérer compliqué vu l’abondance de choix. Que vous vouliez intégrer les fonctionnalités de votre téléphone directement sur l’écran de bord de votre voiture et naviguer entre vos applications favorites comme le GPS ou la musique, cet article va vous aider à faire le bon choix. Mais n’oubliez pas que les systèmes les plus répandus sont ceux d’Apple et de Google.

Dans ce comparatif nous allons définir les critères à considérer pour choisir le bon modèle, et nous vous présenterons une sélection de 6 autoradios. De même, nous allons vous faire partager nos astuces pour une installation simple et une utilisation optimale, peu importe votre écosystème de préférence. Découvrez les meilleurs autoradios compatibles avec Android Auto et Apple CarPlay.

Alpine iLX-705D, le meilleur autoradio connecté

Alpine iLX-705D Le meilleur autoradio connecté € Autoradios Alpine iLX-705D 649€

649€ Voir l’offre

789.99€ Voir l’offre On aime Grand choix dans la connectivité

Grand choix dans la connectivité Bonne qualité d’affichage et tactile réactif

Bonne qualité d’affichage et tactile réactif Partie audio très réussie

Partie audio très réussie Nombreux services disponibles

Nombreux services disponibles Très simple à prendre en main On n’aime pas Tarif très important pour un autoradio connecté

Tarif très important pour un autoradio connecté La caméra de recul est parfois difficile à faire fonctionner

L’Alpine iLX-705D est conçu pour enrichir votre expérience de conduite avec ses fonctionnalités modernes et innovantes. Outre sa compatibilité avec Android Auto et Apple CarPlay, cet autoradio connecté offre un écran tactile de 7 pouces (720p) pour une utilisation intuitive. De plus, on retrouve un ensemble de commandes sous la dalle pour faciliter les interactions. Bien que compact, il ne lésine pas sur la qualité audio ni sur les options de connectivité, incluant le Bluetooth, le Wi-Fi, une entrée mini-jack et deux ports USB.

D’ailleurs, il est équipé d’un système d’amplification de 4x 50 watts et est compatible avec le format Hi-Res. De plus, chose unique sur un autoradio connecté, on retrouve un connecteur HDMI pour les flux vidéo. En bref, il offre une superbe qualité sonore, ce qui est en fait un produit de choix pour les audiophiles. Sinon, il est compatible avec de très nombreux services. Du côté musical, nous pouvons citer Spotify, Amazon Music et Deezer. Pour la partie GPS, on note la présence de Waze, Google maps, ou Sygic. Bien évidemment, les assistants vocaux Siri et Google sont présents.

Une caméra de recul vient compléter cet ensemble si vous le souhaitez. Au final, le seul vrai problème, avec ce produit, c’est son prix de départ supérieur à 600 euros.

Pioneer SPH-10BT, le meilleur rapport qualité/prix

Pioneer SPH-10BT Le meilleur rapport qualité/prix € Pioneer Récepteur pour smartphone de… 140.93€

140.93€ Voir l’offre

165.06€ Voir l’offre

198.52€ Voir l’offre On aime Installation très simple

Installation très simple Très bonne qualité audio

Très bonne qualité audio Facile à prendre en main

Facile à prendre en main Des raccourcis physiques pour les commandes On n’aime pas Absence de lecteur CD

Absence de lecteur CD La qualité et la taille de l’écran dépendent du smartphone

Le Pioneer SPH-10BT excelle par son rapport qualité-prix. Compatible avec Android Auto et Apple CarPlay, cet autoradio connecté ne fait aucun compromis sur la qualité audio et la facilité d’utilisation. Ici, point d’écran, on installe directement son smartphone sur le socle prévu à cet effet. D’ailleurs, il est possible de choisir le positionnement de ce dernier.

De plus, malgré ce petit prix, il dispose d’un excellent système sonore. Il est équipé d’un système d’amplification de 4x 50 watts pour un résultat impressionnant. Sinon, au niveau de la connectivité, celle-ci inclut le Bluetooth et un port USB. Hélas, ce modèle fait l’impasse sur le Wifi et la prise jack. Cependant, selon votre utilisation, ces absences ne pas trop dérangeantes. Enfin, il est possible de pousser la personnalisation en installant l’application du fabricant : Pioneer Smart Sync. Malgré ce que son format peut laisser penser, il est impossible d’insérer un CD. Pour écouter de la musique, tous les fichiers doivent être numériques.

D’ailleurs, on note la présence de la compatibilité FLAC avec ce modèle. D’un autre côté, son petit format permet de l’installer à peu près n’importe où et cela vous donne accès à des commandes physiques. Une option intéressante quand l’on sait que c’est votre smartphone qui sert d’écran.

Kenwood DMX5020DABS, le plus polyvalent

Kenwood DMX5020DABS Le plus polyvalent € Kenwood DMX5020DABS, USB 309.85€

309.85€ Voir l’offre

320€ Voir l’offre

377.99€ Voir l’offre On aime Facile à utiliser

Facile à utiliser Fonctionnalité Mirroring Android disponible

Fonctionnalité Mirroring Android disponible Très bonne qualité audio

Très bonne qualité audio Belle qualité d’affichage On n’aime pas Pas toujours facile d’atteindre les boutons sur le côté

Le Kenwood Excelon Kenwood DMX5020DABS est un autoradio connecté brillant par sa polyvalence. En effet, en plus d’être compatible avec Android Auto et Apple CarPlay, il peut fonctionner avec de nombreux autres services comme Spotify, Pandora, et bien d’autres. La fonctionnalité Mirroring d’Android est aussi disponible par USB.

En bref, il est le compagnon idéal pour rester connecté. D’ailleurs, il possède une puissance sonore maximale de 200 watts et est notamment compatible avec le format FLAC ou AAC. On peut également compter l’égaliseur graphique à 13 bandes pour une expérience audio de premier plan. Ensuite, son écran LCD tactile de 6,8 pouces offre une confortable qualité d’affichage. Pour la connectivité, ce modèle dispose du Bluetooth, et d’un port USB. De même, il est possible de se procurer une caméra de recul, mais cette dernière est en option.

Dans tous les cas, c’est un produit très simple à prendre en main. De plus, même si son prix tourne autour de 300 euros chez certains revendeurs, ce dernier reste correct, quand on compare les tarifs proposés par certains concurrents pour des autoradios de même qualité. Enfin, il s’agit d’un modèle compatible 2DIN.

Sony XAV-AX8050D, le bon choix pour la qualité audio

Sony XAV-AX8050D Le bon choix pour la qualité audio € Sony XAV-AX8050D, Auxiliaire 549€

549€ Voir l’offre

574.40€ Voir l’offre

658.90€ Voir l’offre On aime Rendu audio excellent

Rendu audio excellent Large dalle pour un grand confort d’utilisation

Large dalle pour un grand confort d’utilisation Écran légèrement flexible

Écran légèrement flexible Aussi efficace avec Android Auto qu’avec Apple CarPlay On n’aime pas Prix conséquent

L’autoradio connecté Sony XAV-AXX8050D va séduire les audiophiles avec sa qualité audio exceptionnelle. En effet, ce modèle dispose d’un ensemble de 4 amplificateurs de 55 watts et de la technologie Dynamic Stage Organiser pour un rendu impressionnant. De même, il possède un excellent système d’égaliseur graphique à 10 bandes et il supporte le format FLAC.

On trouve également 3 sorties de préamplification pour ajouter, si on le souhaite, des caissons de basse ou des amplificateurs supplémentaires. Pour le reste, il embarque un écran tactile de 9 pouces assurant un grand confort de navigation. De plus, on retrouve également des commandes physiques pour compléter le tout. Le support est lui flexible, ce qui permet de légèrement déplacer l’écran pour un positionnement optimal. La connectivité est également au rendez-vous avec le Bluetooth et une prise en charge USB. Il est tout à fait possible de connecter une caméra de recul, mais cette dernière n’est pas fournie avec ce modèle.

Sinon, on note la bonne qualité du microphone qui assure des échanges fluides avec les différents assistants vocaux. En résumé, cet autoradio connecté Sony est un produit haut de gamme et complet, mais mettant l’accent sur la partie audio.

Carpuride W901 Pro, la solution de l’écran indépendant

Carpuride W901 Pro La solution de l’écran indépendant 239€ > Amazon On aime Facilité d’installation

Facilité d’installation Peu se placer à différents endroits

Peu se placer à différents endroits Très bonne qualité d’affichage

Très bonne qualité d’affichage Fonctionne aussi bien avec Android qu’iOS On n’aime pas Fonctionnalité miroir limitée à certaines applications

Le Carpuride W901 Pro représente une option intéressante pour ceux qui veulent conserver leur autoradio traditionnel. En effet, ce modèle a la particularité de s’installer directement au-dessus de tableau de bord et ne s’incruste pas dans ce dernier. Cependant, rassurez-vous, cet autoradio connecté ne fait aucun compromis sur les fonctionnalités.

En effet, il prend en charge Android Auto et Apple CarPlay, ce qui vous donne accès aux assistants Google et Siri. Il possède un écran tactile de 9 pouces offrant une interface facile à prendre en main et entièrement personnalisable. De plus, il dispose d’un filtre antireflet pour vous offrir un grand confort d’utilisation dans toutes les situations. Sinon, il se branche directement à votre allume-cigare pour fonctionner. L’ensemble se connecte en Bluetooth au système audio de votre voiture si vous voulez utiliser les enceintes de votre véhicule. Sinon, il possède une puissance sonore de 45 watts qui offre un son de qualité.

Il est évidemment possible de directement écouter la radio, et l’on note également la présence de la connectivité Bluetooth. De même, un port USB et une prise jack sont présents. Enfin, pour environ 20 euros de plus, vous pouvez obtenir une caméra de recul adaptée si, vous avez besoin de cette option.

Amazon Echo Auto 2, la solution compacte et abordable

Amazon Echo Auto 2 La solution compacte et abordable € Echo Auto (2e génération) | Ajoutez… 69.98€

69.98€ Voir l’offre

69.99€ Voir l’offre

69.99€ Voir l’offre

70.71€ Voir l’offre On aime Facilité d’installation

Facilité d’installation Vraiment compact

Vraiment compact Qualité des microphones

Qualité des microphones Une vraie alternative à Android et Apple

Une vraie alternative à Android et Apple Présence de tous les services Amazon On n’aime pas Peu ergonomique

Peu ergonomique Impossible de l’utiliser sans smartphone

Impossible de l’utiliser sans smartphone Plus un complément qu’un autoradio connecté

Pour finir ce comparatif, nous vous proposons un objet un peu particulier, l’Amazon Echo Auto 2. Ce n’est pas à proprement parler un autoradio connecté, mais il a l’avantage d’être abordable et de pouvoir s’installer dans n’importe quelle voiture. Comme vous pouvez le constater à l’image, ce dernier prend la forme d’un micro à installer dans l’habitacle.

D’ailleurs, il se branche grâce à l’allume-cigare de votre véhicule. Attention, ce produit nécessite de télécharger l’application Alexa pour fonctionner. Sans celle-ci, c’est impossible de l’utiliser. Bien évidemment, cela vous donne accès à l’assistant vocal de l’entreprise. On retrouve ici un ensemble de 5 microphones, ce qui permet à l’appareil de vous entendre parfaitement bien même si la musique est activée. De plus, ce modèle est compatible avec de nombreuses applications, dont Apple Music, Spotify, Deezer, Amazon Music, etc.

En règle général, vous avez accès à tous les services du géant américain. Il est même possible de régler la température de votre maison en utilisant Alexa. En résumé, cet Amazon Echo Auto 2 est la seule véritable alternative à Android Auto et Apple CarPlay.

🤔 Pourquoi choisir un autoradio connecté plutôt qu’un autoradio traditionnel ?

Un autoradio connecté diffère d’un autoradio traditionnel grâce à ses nombreuses fonctionnalités embarquées. En effet, grâce au Bluetooth ou au Wifi, il est possible de connecter son smartphone et ce dernier et d’accéder à de nombreux services. Ils offrent de nombreux avantages et nous avons listé une partie de ceux-ci.

Accéder aux assistants vocaux Google, Siri ou Alexa

Streaming musical avec des applications comme Spotify, Apple Music, Deezer, etc.

Navigation en permettant la connexion avec Google maps, Plans, etc.

Fonctionnalité kit-mains libre

Possibilité de connecter une caméra de recul

Compatibilité avec certains services de streaming vidéo

En résumé, les autoradios connectés offrent une meilleure expérience multimédia et une connectivité plus avancée par rapport aux autoradios traditionnels. L’ensemble vous permet de rester connecté, même si vous êtes au volant.

🚘 Quels sont les critères de sélection pour mon autoradio Android Auto ou Apple CarPlay ?

Si vous envisagez d’acheter un autoradio compatible avec Android Auto et Apple CarPlay, plusieurs critères essentiels doivent guider votre choix. Examinons ensemble les plus importants.

Compatibilité et intégration

Priorité numéro un, assurez-vous de la compatibilité de l’autoradio avec votre véhicule et votre smartphone. Il est crucial que l’espace sur votre tableau de bord soit adapté à l’autoradio, et que celui-ci possède les connecteurs adéquats pour une intégration sans faille à votre système électrique et audio. Vérifiez également sa compatibilité avec le système d’exploitation de votre téléphone (Android ou iOS) et sa capacité à supporter les applications que vous utilisez régulièrement, comme le GPS, la musique, et la gestion des appels. Cela nécessite que l’autoradio soit équipé soit d’Android Auto, soit d’Apple CarPlay, pour une connexion et un accès simple à vos applications favorites. La majorité des produits présentés dans ce comparatif fonctionnent avec les deux écosystèmes.

Ergonomie de l’interface

Le deuxième critère est l’ergonomie et la convivialité de l’interface. L’autoradio doit offrir une facilité de manipulation, de réglage et de personnalisation. Un écran tactile de qualité, réactif et bien éclairé est indispensable. Il doit permettre un contrôle intuitif des fonctionnalités de l’autoradio, ainsi que de celles de votre smartphone via Android Auto ou Apple CarPlay. Cette interface, similaire à celle de votre téléphone, enrichie d’icônes, de menus et de commandes vocales, vous aide à utiliser votre appareil en toute sécurité, sans quitter la route des yeux. La sécurité avant tout.

Son et connectivité

La qualité audio et les options de connectivité constituent le troisième critère essentiel. L’autoradio doit fournir un son clair, riche et conforme à vos préférences musicales. Il est également important qu’il offre diverses options de connectivité telles que le Bluetooth, le Wifi, le port USB, la prise auxiliaire, et la radio FM. Ces options élargissent vos possibilités, vous permettant ainsi de profiter de votre musique préférée, quelle que soit sa source.

Le format (1Din ou 2Din)

Enfin, considérez la taille et le type d’installation, à savoir 1 DIN ou 2 DIN. Le format 1DIN équivaut à un autoradio standard de dimensions approximatives 18 cm x 5 cm x 15 cm (LxHxP), tandis que le format 2DIN double la hauteur (environ 10 cm), offrant un écran plus large et davantage de fonctionnalités. Cependant, il requiert plus d’espace sur le tableau de bord. Dans l’ensemble, les autoradios connectés entrent dans la catégorie 2DIN. Sélectionnez donc le format correspondant à la configuration de votre véhicule.

Installer un autoradio nécessite une manipulation précise des câbles électriques et un démontage des éléments du tableau de bord, tout en respectant des normes de sécurité rigoureuses. Si vous doutez de vos compétences en la matière, il est conseillé de faire appel à un professionnel. Celui-ci garantira une installation fiable, adaptée à votre véhicule et à l’autoradio, et pourra vous guider dans le choix entre le format 1DIN ou 2DIN, selon l’espace disponible sur votre tableau de bord.

Sinon voici, les démarches à suivre pour installer votre autoradio Android Auto ou Apple CarPlay

Préparer les outils nécessaires : vous allez avoir besoin d’un tournevis, d’une pince et d’autres objets. Pour cette partie, le plus simple est de se référer au manuel de l’autoradio.

vous allez avoir besoin d’un tournevis, d’une pince et d’autres objets. Pour cette partie, le plus simple est de se référer au manuel de l’autoradio. Débrancher la batterie : c’est une manipulation nécessaire pour des raisons de sécurité.

c’est une manipulation nécessaire pour des raisons de sécurité. Retirer l’ancien autoradio : il va falloir enlever l’ancien appareil, pour ce faire il va falloir retirer les vis au niveau du tableau de bord (généralement au nombre de 4).

il va falloir enlever l’ancien appareil, pour ce faire il va falloir retirer les vis au niveau du tableau de bord (généralement au nombre de 4). Connecter le nouvel autoradio : ici, vous allez devoir réaliser les nouveaux branchements (fils alimentations, haut-parleurs, etc.). Une nouvelle fois, pour cette étape, le plus simple est de vous référer au manuel d’utilisation. De même, il ne faut pas oublier de brancher l’antenne radio.

ici, vous allez devoir réaliser les nouveaux branchements (fils alimentations, haut-parleurs, etc.). Une nouvelle fois, pour cette étape, le plus simple est de vous référer au manuel d’utilisation. De même, il ne faut pas oublier de brancher l’antenne radio. Placer l’autoradio dans son espace : sur cette partie, faites attention à ce que votre modèle soit correctement fixé au tableau de bord.

sur cette partie, faites attention à ce que votre modèle soit correctement fixé au tableau de bord. Configurer l’autoradio : démarrez votre voiture et l’appareil et suivez les consignes pour la première configuration.

démarrez votre voiture et l’appareil et suivez les consignes pour la première configuration. Installer Apple CarPlay ou Android Auto sur votre smartphone si ce n’est pas encore le cas.

sur votre smartphone si ce n’est pas encore le cas. Connecter son smartphone : cela se fait généralement par Bluetooth. Mais il est parfois possible de relier l’autoradio et le téléphone par Wifi ou USB.

cela se fait généralement par Bluetooth. Mais il est parfois possible de relier l’autoradio et le téléphone par Wifi ou USB. Configurer les derniers paramètres : et voilà, tout devrait parfaitement fonctionner !

