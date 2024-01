Meilleur stabilisateur pour smartphone : lequel acheter ? 

Notre top 3 des meilleurs stabilisateurs

Un stabilisateur est comme son nom l’indique un accessoire de stabilisation pour smartphone. Si de nos jours, nos appareils embarquent des modules de qualité, rien ne vaut ce type d’objets pour prendre des photos et des vidéos de qualité. Sur le papier, ils ressemblent à des perches à selfie, mais ces derniers offrent un plus grand nombre de fonctionnalités. En effet, ils sont capables de suivre de façon précise un visage sans que les images ne soient tremblantes ou saccadées.

Pour faire simple, les stabilisateurs permettent de compenser les mouvements de vos bras pour obtenir un résultat de qualité (presque) professionnelle. Si vous souhaitez réaliser de petits reportages ou des courts-métrages, rien ne vaut ce type de produit. Enfin, ils sont légers, compacts et beaucoup de modèles disposent d’un excellent rapport qualité/prix. Découvrez notre comparatif des meilleurs stabilisateurs.

DJI Osmo Mobile 6, le meilleur stabilisateur pour smartphone

La marque chinoise DJI est essentiellement connue pour ses drones. Cependant, elle est également très réputée dans le domaine des stabilisateurs pour smartphone. Nous vous présentons, ici le DJI OM 6, qui est pour nous, le meilleur stabilisateur actuellement sur le marché. De plus, il offre un très bon rapport qualité/prix.

Comme toujours, il s’agit d’un produit toujours simple à appréhender, mais surtout, il embarque dorénavant un petit panneau de contrôle. En effet, plus besoin de passer par votre mobile pour faire les réglages. Pour le coup, c’est une évolution très appréciable. Pour le reste, il est compact et léger avec ses 309 grammes. Sinon, le tracking a été amélioré et cela est valable pour les vidéos avant comme arrière. Bien évidemment, le système de stabilisation sur 3 axes se révèle excellent. De même, sa barre est extensible jusqu’à 21,5 cm.

Pour finir, vous pouvez espérer environ 6 heures d’autonomie avec ce modèle. Cependant, il ne faut pas compter sur l’appareil pour recharger votre mobile. Enfin, il faut environ 90 minutes pour le recharger à 100%. Seul bémol, les stabilisateurs DJI restent optimisés pour les iPhone. Selon votre mobile Android, vous n’aurez peut-être pas accès à toutes les fonctionnalités.

Zhiyun Smooth 5, une solution complète

Le stabilisateur Zhiyun Smooth 5 reprend de nombreux éléments de ces concurrents comme DJI et nous offre ici un produit de grande qualité. De plus, ce dernier se trouve généralement à un tarif plus abordable. Quoiqu’il arrive, c’est un modèle compatible avec la majorité des mobiles actuels. Enfin, il reste facile à appréhender s’il s’agit de votre premier accessoire de ce type.

Ensuite, il possède un système de stabilisation sur 3 axes qui n’a pas grand-chose à envier aux autres produits de notre sélection. Sinon, il embarque également un trépied et les commandes sont ergonomiques. D’ailleurs, les fonctionnalités proposées sont nombreuses, mais on n’en retrouve pas autant que sur certains autres stabilisateurs. Cependant, ces dernières devraient être suffisantes pour la majorité des utilisateurs.

Au final, la principale force de ce stabilisateur, c’est son autonomie. En effet, le fabricant annonce pas moins de 25 heures d’utilisation avant d’être à court de batterie. Sur ce point, c’est sans aucun doute le meilleur stabilisateur du marché. Seul bémol, on ne trouve pas de perche extensible avec ce modèle.

DJI Osmo Mobile SE, le meilleur rapport qualité/prix

Comme son nom l’indique, le DJI Osmo Mobile SE est le stabilisateur abordable de la marque chinoise. Sans être au niveau des autres appareils du fabricant, il offre un des meilleurs rapports qualité/prix du marché. Dans tous les cas, pour ce prix, vous pouvez compter sur 3 axes pour la partie stabilisation. Sur ce point, il est aussi efficace que les produits haut de gamme du constructeur.

Sinon, il est pliable pour faciliter le transport et on trouve un support magnétique pour votre smartphone. De même, il est possible de filmer à l’horizontale ou à la verticale selon vos besoins. D’ailleurs, on note la présence de nombreux tutoriels. Si vous cherchez votre premier stabilisateur, alors ce Osmo SE est un choix tout indiqué. De plus, sa fonction ActiveTrack 6.0 va grandement vous faciliter la vie si vous voulez suivre des visages.

D’un autre côté, on retrouve des options comme Timelapse, Motionlapse ou Hyperlapse. En bref, il ne manque pas de fonctionnalités. Dernier point, DJI annonce environ 8 heures d’autonomie. Cependant, il faut tout de même plus de deux heures pour faire le plein de la batterie.

Zhiyun Smooth X Combo, le meilleur premier prix

Le Zhiyun Smooth X Combo est un stabilisateur particulièrement abordable. Cependant, il ne faut pas attendre de lui les mêmes performances que les autres modèles de cette sélection. En effet, ses options sont assez limitées. Pour faire simple, c’est une perche à selfie améliorée.

Plus dans le détail, il est possible d’étendre sa tige jusqu’à 26 cm. Cela en fait un produit intéressant pour les amateurs de selfies. De plus, il est possible de le plier pour faciliter le transport. Une fois plié, il est tellement compact qu’on peut facilement le ranger dans un sac à main. L’appareillage se fait ici par Bluetooth. Cependant, il est bon de noter que certaines personnes se plaignent de la difficulté à appareiller le stabilisateur avec le smartphone.

Sinon, en termes de fonctionnalités, on trouve des options comme les timelapse et les panoramas. Cependant, il ne faudra pas lui en demander beaucoup plus. Pour conclure, le fabricant annonce une autonomie de 4 heures au maximum. À la vue du tarif, cette dernière est correcte.

Instant360 Flow, la meilleure alternative à DJI

Nous continuons ce comparatif avec le stabilisateur Instant360 Flow qui est de notre avis, une des meilleures alternatives au DJI Osmo Mobile 6. En effet, on retrouve également un système de stabilisation sur 3 axes. D’ailleurs, ce dernier se révèle être de bonne qualité. Cependant, quand il est posé sur son trépied la stabilité n’est pas aussi bonne qu’avec DJI. Sinon, sa perche est elle aussi extensible jusqu’à 21,5 cm.

D’autre part, il a le sérieux avantage de pouvoir complètement se replier pour le transport. Autre particularité, la pince à smartphone est magnétique. Une fois votre mobile installé, il faut accrocher le tout sur le stabilisateur. Sinon, il est possible de directement brancher un micro. Ensuite, son utilisation est particulièrement simple. En effet, il embarque juste les commandes essentielles et cela facilite l’usage de ce produit. De même, l’application dédiée est facile à appréhender et va vous simplifier la vie si vous n’avez pas l’habitude de ce type d’objet.

Enfin, comme son nom l’indique, il possède une fonction spéciale pour prendre des photos à 360°. Pour finir, le fabricant annonce environ 12 heures d’autonomie. De plus, ce stabilisateur est capable de recharger votre smartphone. Un petit plus qui est toujours bienvenu.

DJI Osmo Pocket 3, un produit performant et compact

Avec le Osmo Pocket 3, nous sommes sur un produit haut de gamme et vraiment compact. Cependant, comme vous pouvez le constater, ce n’est pas à proprement parler un stabilisateur pour smartphone. En effet, vous pouvez connecter votre mobile avec ce dernier, mais pas l’installer sur l’appareil. Dans tous les cas, il pèse seulement 179 grammes, pour des dimensions de 13,9 x 4,2 x 3,5 cm.

En bref, c’est le meilleur appareil si vous vous déplacez fréquemment. Sinon, il possède un capteur CMOS de 1 pouce (12 Mpx). Ce dernier lui permet de prendre des vidéos en 4K à 120 ips, ce qui est rarement, voire jamais le cas avec le module d’un smartphone. Ensuite, il est équipé d’un écran OLED rotatif de 2 pouces. C’est petit, mais nous avons été étonnés par la bonne qualité d’affichage. Sinon, si le système de commande ne vous convient pas, vous pouvez installer l’application DJI directement sur votre smartphone ou votre tablette.

Dans l’ensemble, elle permet d’ajuster les réglages plus facilement. Côté technique, il embarque un système de stabilisation sur 3 axes et de nombreuses fonctionnalités comme l’Active Track 6.0. Cette dernière se révèle particulièrement efficace. Pour finir, le fabricant annonce une autonomie de 166 minutes au maximum en 1080p à 24 ips. C’est un peu léger, mais il faut à peine 30 minutes pour recharger entièrement le stabilisateur à 100%.

🧐 Pourquoi acheter un stabilisateur pour smartphone ?

Avec le temps, les modules photos de nos smartphones sont de plus en plus efficaces. D’une certaine façon et selon l’usage, ils n’ont plus grand-chose à envier à nos appareils photo traditionnels. Mais cela est surtout vrai pour les photophones haut de gamme comme les iPhone, les Galaxy, les Vivo X Pro ou les Pixel. Cependant, même si les capteurs sont aujourd’hui d’excellente qualité, ils leur manquent quelques options pour être parfaits.

Pour être plus exact, c’est la partie vidéo qui pêche encore avec les smartphones. Si vous avez l’habitude de filmer avec votre mobile alors, un stabilisateur devient un accessoire essentiel. En effet, son moteur et ses axes (généralement au nombre de 3) permettent de compenser les différents mouvements de vos bras. Cela va vous permettre de supprimer l’effet de tremblement sur vos vidéos. En résumé, si vous réalisez des reportages, de petits films ou de simples vlogs, alors acheter un stabilisateur pour smartphone devient essentiel.

👉 Tous les smartphones sont-ils compatibles avec un stabilisateur ?

Votre smartphone ne va pas nécessairement fonctionner avec votre stabilisateur. Cependant, tout va dépendre de la marque de ces derniers. Tout d’abord, si vous regardez les fiches techniques, vous remarquerez que la principale limitation se situe au niveau du poids. En effet, si votre appareil est trop léger ou trop lourd, il ne pourra pas fonctionner avec votre stabilisateur. De même, les dimensions entrent également en compte. Quoiqu’il arrive, vous devez bien vous renseigner en amont. Si vous optez pour un appareil DJI, la marque dispose d’une page dédiée à cette question.

