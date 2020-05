Lentement mais sûrement, les liseuses ont su trouver leur place parmi tous les équipements électroniques à notre disposition. Bien sûr, elles offrent peu de possibilités d’usage en dehors de la lecture, mais c’est aussi ce qui fait leur force : elles ne savent faire qu’une seule chose, mais elles le font bien.

Elles apportent avant tout un grand confort de lecture en limitant au maximum, grâce à la technologie d’encre électronique, la fatigue visuelle. Elles permettent également de posséder des centaines de livres sans avoir les contraintes de l’encombrement.

Le nombre d’acteurs sur le marché des liseuses reste assez réduit et dans ce comparatif nous avons choisi de nous focaliser sur 4 principaux présents sur le marché français que sont Amazon avec les Kindle, Rakuten avec les Kobo, Vivlio (qui a changé de nom déjà 2 fois : PocketBook puis tea) et enfin Bookeen.

Que valent les liseuses Kindle ?

La gamme d’Amazon en matière de liseuse comprend 3 modèles : en entrée de gamme on trouve la Kindle de base, suivi de la Kindle Paperwhite puis tout en haut de la gamme, la Kindle Oasis.

Le géant américain qui fut l’un des premiers sur ce secteur dispose d’un indéniable savoir-faire dans le domaine. Et les 3 aspects d’une liseuse : matériel, logiciel et librairie sont parfaitement maitrisés. En revanche, choisir Amazon implique de se fournir en livres exclusivement sur Amazon.

8/10 Kindle (2019) d’Amazon Le meilleur premier prix 79,99€ > Amazon

L’avis de la rédaction : Ceux qui sont à la recherche d’un premier prix auront du mal à trouver mieux. En effet, depuis qu’Amazon a ajouté un éclairage à l’écran de la Kindle, il ne lui manque aucune caractéristique essentielle. On y retrouve tout ce qui fait la force des liseuses d’Amazon : une interface claire, une bonne réactivité, une autonomie de plusieurs semaines, une application mobile de complément efficace et une librairie hyper complète.

Bien sûr, le confort de lecture n’est pas au niveau des modèles plus chers. La résolution n’est que de 167 ppp et la lumière est assurée par 4 leds seulement mais cela s’avère tout à fait correct une fois embarqué dans sa lecture.

Ces principaux points faibles sont, comme pour toutes les Kindle, l’enfermement dans l’univers Amazon et l’absence de gestion de la lumière bleue. Mais surtout elle doit subir la concurrence de sa grande sœur, la Kindle Paperwhite qui, pour 50 euros de plus, dispose d’arguments supplémentaires : un écran de meilleure qualité, un design plus abouti et l’étanchéité.

Lire le test complet de l’Amazon Kindle

9/10 Kindle Paperwhite d’Amazon (2018) La référence 130€ > Amazon

L’avis de la rédaction : La Kindle Paperwhite d’Amazon, qui en est déjà à la 8e génération, n’a cessé de s’améliorer. Cette dernière version, sortie fin 2018, gagne un peu en compacité, s’allège d’une vingtaine de grammes, devient étanche et propose un écran bord à bord (c’est-à-dire qu’il n’y a pas de différence de niveau entre le tour de l’écran et l’écran lui-même). Pas de révolution donc, mais des améliorations qui lui permette de consolider sa position de favorite. En effet, il n’y a pas grand-chose à reprocher à cette liseuse toujours aussi performante et intuitive à prendre en main.

Comme pour la Kindle de base, on pourra lui reprocher l’absence de gestion de la lumière bleue et l’obligation d’utiliser la librairie Amazon pour ses achats de livres. Pour 130 euros, cela reste notre meilleur choix.

8/10 Amazon Kindle Oasis 2019 La Rolls des liseuses 250€

L’avis de la rédaction : Dès la prise en main, on sait qu’on est dans le haut de gamme. Le design est particulièrement soigné et le boitier en aluminium lui confère une certaine classe.

Mais le plus remarquable est son écran de 7 pouces offrant une diffusion de la lumière impeccable avec pas moins de 25 leds et une résolution de 300 ppp qui assure une netteté sans faille.

Le point faible que constituait l’absence de filtre anti-lumière bleue a été corrigé. Malheureusement, son plus gros défaut, son prix (à partir de 250 euros), est toujours là aussi. Les fans de lecture, pour qui un prix élevé ne sera pas un obstacle, peuvent se laisser séduire sans hésiter. Pour les autres, rappelons que les entrées de gamme d’Amazon, la Kindle et la Paperwhite, constituent des solutions très convaincantes.

Lire le test complet de la Kindle Oasis d’Amazon

Que valent les liseuses Kobo ?

La société Kobo d’origine canadienne a été rachetée par le groupe japonais Rakuten en 2012. C’est clairement le principal rival d’Amazon. On retrouve une gamme assez similaire à celle d’Amazon avec 3 modèles entrée, milieu et haut de gamme. La dernière génération propose des design tout à fait convaincants seule la partie logicielle reste un peu en retrait par rapport aux Kindle. Côté librairie, Kobo laisse le choix à ses utilisateurs mais impose un passage par Adobe Digital Edition pour transférer ces livres depuis un PC.

8/10 Rakuten Kobo Clara HD Valeur sûre 129,99€

L’avis de la rédaction : La Clara HD ne révolutionne pas le marché mais répond à tout ce qu’on peut attendre d’une liseuse de 6 pouces dans cette gamme de prix. Un format très compact (avec un poids de 166g, elle fait partie des plus légères du marché), une interface efficace, un écran avec une bonne résolution (300 ppp), la gestion de la lumière bleue… autant de qualités qui font de la Rakuten Kobo une valeur sûre.

Vu son prix, elle se situe en concurrence frontale avec la Kindle Paperwhite. Comparée à cette dernière, la Clara HD possède 2 arguments principaux : un système de DRM plus ouvert qui permet de choisir la librairie en ligne que l’on préfère et la gestion de la lumière bleue (même si dans les faits, cette option n’est pas si indispensable que ça sur une liseuse car la technologie d’encre électronique et l’absence de rétroéclairage réduisent largement les risques de fatigue visuelle).

Mais elle souffre aussi de quelques handicaps : une tendance à boguer, un écran tactile un peu capricieux et pas d’écran bord à bord.

Lire le test complet de la Rakuten Kobo Clara HD

7/10 Rakuten Kobo Libra H2O Le challenger de la Kindle Oasis 179,99€ > Fnac

L’avis de la rédaction : La liseuse de Rakuten, la Kobo Libra H2O dispose de sérieux arguments pour affronter le haut de gamme. Son principal atout repose sur un design particulièrement réussi.

Elle parvient à allier compacité, légèreté et solidité, avec l’étanchéité en prime. On peut naviguer dans le livre aussi bien avec l’écran tactile que les boutons physiques. Bref, côté prise en main, on frôle le sans-faute. On regrettera juste que l’écran de 7 pouces ne soit pas bord à bord.

L’interface a largement fait ses preuves, dommage qu’un léger manque de fluidité et quelques bugs de synchronisation gâchent un peu l’ensemble. Reste le prix de 180 euros, un peu trop élevé à notre goût.

Lire le test complet de la Kobo Libra H2O

7/10 Rakuten Kobo Forma La meilleure prise en main 279,99€

L’avis de la rédaction : Avec son écran de 8 pouces, nous avons affaire à la plus grande mais aussi la plus chère des liseuses actuellement disponibles sur le marché. Elle s’adresse donc à de grands lecteurs prêts à investir 280 euros dans une liseuse. A ce prix on peut attendre un sans-faute qui n’est pas loin d’être atteint en matière de design et de qualité d’écran. Avec une résolution de 300 ppp et une diffusion douce de l’éclairage, elle offre un véritable confort de lecture.

Malheureusement, la Kobo Forma est pénalisée par un prix vraiment élevé et un manque de fluidité dans certaines actions.

Lire le test complet de la Kobo Forma

Que valent les liseuses Vivlio ?

A l’origine, le fabricant ukrainien a lancé ses liseuses sous la marque Pocketbook. En conflit avec Editis l’éditeur de la collection Pocket, Pocketbook s’est vu contraint de trouver un autre nom pour ses liseuses. En France, c’est sous la marque tea (lié au partenariat avec la société française tea The ebook alternative) que ces liseuses réapparaissent. Mais la société tea ayant choisi de se repositionner pour être plus grand public, les liseuses adopteront finalement ce nouveau nom : Vivlio.

La marque fait figure d’outsider face aux 2 géants que sont Amazon et Rakuten. Et elle ne s’en tire pas si mal. Le design de ses liseuses avec des boutons en dessous de l’écran fonctionne bien et se démarque de ce que proposent les autres. Le système de DRM, pour sa part, s’avère un peu moins contraignant car il n’impose pas l’utilisation de Adobe Digital Editions.

Même si sur la partie logicielle, il y a un peu de retard ce sont au final des liseuses tout à fait intéressantes.

7/10 Vivlio Touch Lux 4 Sans surprise 109,99€ > Cultura

L’avis de la rédaction : La Touch Lux 4 de tea fait ce que l’on attend d’elle, mais sans plus. Sa légèreté (la meilleure du marché) et sa grande compacité constituent ses principaux atouts. Pour le reste, elle peine à se maintenir au niveau des poids lourds du secteur que sont Amazon et Kobo. Son interface reste perfectible, notamment en ce qui concerne l’intégration de la librairie. On regrettera également parfois une certaine lenteur.

Mais Vivlio a intégré quelques bonnes idées comme le moyen de modifier l’intensité lumineuse en faisant glisser son doigt sur le côté gauche de l’écran de haut en bas (ou inversement) et de modifier le filtrage des rayons bleus en appliquant le même geste, mais à droite de l’écran. Un raccourci malin qui permet d’ajuster ses préférences sans avoir à ouvrir le moindre menu. De même, elle fait partie des rares liseuses à intégrer un emplacement pour une carte SD.

Lire le test complet de la Touch Lux 4

7/10 Vivlio Touch HD Plus La meilleure gestion des DRM 149,99€

L’avis de la rédaction : Comme pour les autres modèles de la gamme Vivlio, la Touch HD Plus dispose de solides arguments : un format très compact qui offre une très bonne prise en main et des boutons physiques, placés en bas de l’écran, assez pratiques à utiliser. L’écran offre une belle qualité d’affichage et la gestion de la lumière bleue est intégrée.

Autre atout, la gestion ouverte des DRM qui permet de passer d’une librairie à l’autre sans problème. Mais quelques défauts subsistent, notamment des lenteurs dans l’interface et un prix plus élevé que celui de ses concurrentes directes que sont la Kobo Clara HD et la Kindle Paperwhite.

8/10 Vivlio InkPad 3 Le meilleur choix en grand écran 199,99€

L’avis de la rédaction : La tea InkPad 3 dispose de nombreux arguments pour séduire les amateurs de lecture sur grand écran : un format très compact et un poids maitrisé, un éclairage bien conçu, une ergonomie efficace, une gestion des protections de fichiers un peu moins contraignante que les autres et un prix raisonnable.

Au rayon des reproches, on trouve un écran qui n’est pas bord à bord et des finitions qui ne sont pas aussi abouties que sur les Kobo ou les Kindle. On regrettera également que la librairie intégrée ne soit pas très lisible.

Lire le test complet de la InkPad 3

Que valent les liseuses Bookeen ?

La société française Bookeen est le petit poucet de la bande. Ses liseuses ont longtemps été baptisées Cybook. Puis le fabricant a proposé la Saga qu’on trouvera pendant un temps chez Carrefour sous le nom de Nolim.

Aujourd’hui le fabricant se concentre sur un seul modèle décliné en 2 versions : la Diva et la Diva HD. Et malheureusement malgré un parti-pris orignal sur le design, les liseuses Bookeen sont à la traine et peine à convaincre.

6/10 Bookeen Diva / Diva HD La plus siliconée 109,90€

L’avis de la rédaction : Les liseuses de Bookeen proposent certes toutes les caractéristiques incontournables que l’on s’attend à trouver sur des liseuses dans ces gammes de prix : écran de 6 pouces, éclairage, stockage confortable de 16 Go, gestion de la lumière bleue pour le modèle HD… L’interface a été revue c’est plus clair, plus simple. Malheureusement, ces arguments sont insuffisants face à une concurrence qui progresse vite.

Depuis la génération précédente (Saga), Bookeen a fait le choix de recouvrir ses liseuses d’une coque en silicone. Mais à l’usage cet « emballage » donne surtout l’impression que l’écran est un peu enterré et que la surface de 6 pouces n’est pas pleinement exploitée. On est loin du bord à bord. De plus, le poids atteint les 240 g, ce qui en fait la liseuse la plus lourde du marché.

Bookeen a fait le choix d’un système de DRM plus ouvert pour permettre le prêt de livre, mais dans les faits il vous faudra toujours utiliser le logiciel Adobe Digital Edition pour gérer vos ouvrages, une étape dont on se passerait volontiers. D’autant que pendant nos tests, un bug nous a empêchés de récupérer l’ouvrage acheté…

Les liseuses grand écran

La taille de référence quand on parle de liseuses reste les modèles de 6 pouces, mais il existe quelques modèles avec des écrans plus grands qui offrent un vrai gain en termes de confort de lecture.

Rakuten Kobo détient la palme de la plus grande liseuse avec la Kobo Forma et son écran de 8 pouces. Mais les liseuses de 7 pouces pourraient devenir le nouveau standard, car en plus d’offrir une surface d’affichage très agréable, elles restent compactes et pratiques à utiliser même pendant vos déplacements. Mais attention, cet agrandissement des écrans n’est pas sans conséquence sur le prix final.

Voici les modèles de liseuses avec un grand écran :

Amazon Kindle Oasis 7 pouces 250 euros Kobo Libra H2O 7 pouces 180 euros Vivlio Inkpad 3 7,8 pouces 200 euros Kobo Forma 8 pouces 280 euros

La présence de boutons physiques : un vrai plus

Certaines liseuses se distinguent par la présence de touches physiques en plus de la navigation tactile. Et lorsqu’il s’agit de tourner les pages, on se surprend à utiliser les boutons plutôt que l’écran. Les différentes liseuses de Vivlio se démarquent tout particulièrement sur ce point. La partie basse, qui accueille les boutons, permet une prise agréable et sûre même debout dans les transports.

Les modèles de liseuses avec boutons physiques :

Amazon Kindle Oasis

Vivlio Inkpad 3

Vivlio Touch Lux 4

Kobo Libra H2O

Kobo Forma

Vivlio (ex-tea) Touch Lux 4

Quelle qualité d’écran pour les liseuses

Au premier abord les différences ne sautent pas aux yeux, car elles utilisent toutes plus ou moins la même technologie d’encre électronique (e-Ink). Principal atout de cette technologie, elle ne nécessite pas de rétro-éclairage pour fonctionner. Les LED sont situées sur les côtés pour éclairer l’écran. L’utilisateur n’est donc pas exposé à une lumière qui lui arrive dans le visage. Vos yeux sont moins sollicités et la fatigue visuelle forcément réduite.

Et c’est justement lorsque l’on active l’éclairage que l’écart se creuse. Les Kindle ainsi que les Kobo se détachent nettement sur ce point en offrant une diffusion impeccable. A moins de le pousser au maximum, ce qui en pratique sera peu (voir pas du tout) utilisé, on s’aperçoit à peine que l’éclairage est activé. Le must en la matière revient à la Kindle Oasis qui intègre pas moins de 25 LED contre 4 seulement pour la Kindle de base.

Gestion de la lumière bleue

Comme on l’a vu précédemment, les risques de fatigue visuelle sont largement réduits sur les liseuses. Mais elles ont malgré tout suivi la tendance du moment et la plupart intègrent un système de filtrage de la lumière bleue. Une fonctionnalité qui aura pour effet de rendre toutes les pages jaune-orangé. Seules la Vivlio Touch Lux 4, la Kindle de base d’Amazon et la Kindle Paperwhite ne le proposent pas.

La gestion de la lumière bleue est présente sur de plus en plus de modèles.

Résolution des liseuses, 300 ppp, la nouvelle référence

Pour avoir une netteté maximale, il faut opter pour un modèle avec une résolution de 300 ppp. Actuellement tous les modèles de liseuses offrent cette résolution sauf 3 modèles d’entrée de gamme : Kindle d’Amazon, Diva de Bookeen, et Touch Lux 4 de Vivlio.

ePub, Azw… : des formats réservés aux livres

Aujourd’hui pour alimenter votre liseuse en livres numériques deux possibilités s’offrent à vous : récupérer sur le web des livres gratuits ou acheter sur l’une des nombreuses librairies en ligne.

Vous vous retrouvez le plus souvent en possession d’un fichier ePub (format qui est au livre ce que le MP3 est à la musique) qu’il suffira de faire glisser dans le dossier correspondant de votre liseuse depuis un PC/Mac, sur le même principe que pour ajouter un fichier sur un disque dur. La Kindle Amazon impose son propre format, le .AZW. Il faudra donc utiliser un logiciel comme Calibre pour gérer la conversion du format si vous récupérer des livres gratuits en dehors de la librairie d’Amazon.

Acheter des ebooks en ligne

Avec une Kindle, le seul endroit possible pour acquérir des ebooks est la librairie Amazon. Une fois l’achat effectué, votre compte se met automatiquement à jour et l’exemplaire choisi se retrouvera sur votre liseuse et dans votre application smartphone Kindle. En revanche, il est impossible (à moins d’avoir recours à de nombreuses manipulations pas vraiment légales qui suppriment les protections du fichier) de transférer un livre acheté sur Amazon vers une liseuse d’une autre marque. Et réciproquement.

Les autres acteurs de ce petit marché ont tous choisi d’utiliser le format ePub, format lisible par tous. Ceci dit, on se heurte là aussi à quelques complications.

Avec Bookeen ou Kobo, certes les fichiers sont au format ePub, mais protégés par les DRM Adobe. Si vous êtes sur une librairie « partenaire » (Kobo et la Fnac, par exemple), une fois le livre acheté le transfert sur la liseuse est automatique après une petite synchronisation.

En revanche, si vous allez sur une autre librairie Kobo et Bookeen imposent de passer par le logiciel Adobe Digital Edition. Rien d’insurmontable, mais cela ajoute des étapes dont on se serait volontiers passé.

Cependant lors de notre test de la Kobo Libra nous avons rencontré quelques difficultés avec la synchronisation. Au final, il a fallu recourir au classique glisser-déposer depuis un PC pour que le livre soit effectivement transféré.

Lors du test de la Diva HD de Bookeen, un achat effectué sur la librairie Bookeen a bogué. Il a été impossible de transférer le livre via Adobe Digital Edition. Un glisser-déposer n’a pas réglé le problème. Donc même si Bookeen promet un DRM plus ouvert dans les faits, il s’agit d’une ouverture toute relative.

Vivlio se démarque puisque la société a opté pour un format « open source » qui ne nécessite aucune intervention d’un logiciel externe. Une fois le livre acheté, il se place automatiquement dans votre dossier « téléchargement » et peut se glisser/déposer dans n’importe quelle liseuse.

La comptabilité des autres formats (pdf, doc…) : texte et images

Lorsque l’on regarde les caractéristiques des liseuses, tous les fabricants annoncent la compatibilité avec de nombreux formats, mais dans les faits cela ne sert pas à grand-chose. Notamment en ce qui concerne les formats destinés aux BD et aux comics. Sur une liseuse noir et blanc avec un écran de 6 pouces, vous connaitrez mieux comme expérience de lecture. Les liseuses sont idéales pour le texte, pas pour les images.

Malgré son écran de 8 pouces, la Kobo Aura One n’est pas idéale pour lire des bandes dessinées.

De même, vous parviendrez, quelle que soit la liseuse choisie, à y transférer des documents Word ou des PDF. Si cela fonctionne plutôt bien, les styles ne sont pas toujours respectés et l’affichage des titres ou du gras, par exemple, n’est pas toujours fidèle au document original. Donc, bien sûr, c’est possible, mais pas forcément le plus adapté.

Les livres audio sur les liseuses

Puisqu’on reste dans le domaine de la lecture ajouter cette possibilité aux liseuses s’est imposé pour certains fabricants. Pourtant choisir une liseuse pour écouter des fichiers audio n’a pas grand intérêt. Un smartphone, par exemple, se révèlera beaucoup plus efficace et dispose en général de plus d’espace de stockage et de haut-parleurs plus performants.

Cette fonctionnalité est au final assez peu présente sur les différents modèles de liseuses et seul Vivlio le propose sur les Touch HD Plus et Inkpad 3. Le fabricant propose même de la synthèse vocale qui va lire vos fichiers texte. Ce n’est pas convaincant du tout et on s’éloigne très franchement du plaisir de la lecture.

Rapidité et réactivité

En matière de performances, les Kindle se démarquent nettement. Que ce soit lors de la lecture ou même lorsqu’il s’agit de changer certains paramètres d’un ouvrage très volumineux, elle ne montre aucun signe de ralentissement.

Quelle autonomie pour les liseuses

Il est difficile de réaliser des tests d’autonomie réalistes sur ce type de produits, mais dans l’ensemble les performances sont bonnes. Et même si les annonces des fabricants semblent irréalistes (2 mois environ) il est tout à fait possible de tenir 2 semaines avec une lecture quotidienne soutenue. Tout dépend de votre utilisation de l’éclairage de l’écran.



Signalons qu’en matière d’autonomie, la Kindle Oasis est lanterne rouge et, pour peu que vous oubliiez de désactiver les connexions sans fil (WiFi et Bluetooth), vous ne tiendrez même pas la semaine. La toute nouvelle Kobo Forma voit également son autonomie sérieusement réduite par la présence de son grand écran de 8 pouces.

Attention, les temps de charge sont assez longs surtout si l’on opte pour la recharge depuis un PC. Compter 4 ou 5 heures pour une recharge complète.

Capacité de stockage des liseuses

Les liseuses disposent au minimum de 4 Go d’espace mémoire ce qui permet de stocker une quantité de livres tout à fait honorable (plusieurs milliers de titres).

Certains modèles intègrent un port micro-SD pour améliorer la capacité mémoire. Objectivement vu le poids moyen d’un livre (400 Ko environ), cette possibilité présente peu d’intérêt à moins de vouloir absolument se déplacer avec une bibliothèque de plusieurs milliers de livres en permanence. Sachant qu’il est toujours possible de les stocker sur un PC ou dans les services cloud proposés par les librairies en ligne.

Dictionnaire, prise de notes…

Tous offrent plus ou moins les mêmes possibilités de tri, de recherche, de prise de notes, d’accès aux dictionnaires en cours de lecture… ces fonctionnalités sont devenues des standards et ne constituent donc pas un point différenciant.

Les applications mobiles qui accompagnent les liseuses

Tous les fabricants proposent dorénavant des applications mobiles pour retrouver ses livres sur d’autres supports numériques. Un service qui peut s’avérer utile quand on veut reprendre sa lecture même si l’on a oublié sa liseuse. Attention pour trouver l’application qui va avec votre tea Vivlio, il faudra télécharger la version qui va avec la librairie choisie (Cultura par exemple).

ebooks et librairies en ligne

Toutes les librairies en ligne disposent d’un choix important et l’on trouve sans difficulté la plupart des nouveautés au format numérique. Et même si en termes de nombre de références, le catalogue numérique ne peut pas rivaliser avec celui des livres papier, le choix est très important et probablement suffisant pour la plupart des lecteurs.

Le prix du livre étant encadré, il est impossible de trouver le moindre centime de différence entre 2 librairies.

Où trouver des livres gratuits ?

Amazon est la seule boutique en ligne à proposer une librairie aussi bien faite pour trouver tous les grands classiques gratuitement (4500 livres gratuits en français d’après Amazon). Même Bookeen qui intègre près de 3400 livres gratuits n’offre pas les mêmes fonctions de recherche. Récupérer Balzac ou Victor Hugo en version gratuite nécessitera de parcourir de nombreux listings alors que sur Amazon une recherche sur le titre associé au mot gratuit fonctionne parfaitement. Il faut cependant préciser que des sites comme ebooks gratuits ou Livres pour tous donnent accès à de nombreux livres libres de droits.

Un service de prêt associé aux Kindle d’Amazon

Signalons également une initiative intéressante d’Amazon qui propose à ses membres Prime qui possèdent une Kindle d’emprunter gratuitement un livre par mois, sans date limite de retour (un emprunt à la fois), en choisissant parmi plus de 350 000 livres (dont 6 000 livres en français). Bien sûr les dernières nouveautés n’y sont pas, mais on peut y trouver quelques lectures intéressantes.

Baptisé Prime Reading, ce service est accessible aussi bien depuis les Kindle, que les tablettes Fire ou depuis n’importe quel smartphone via l’application Kindle. Autre avantage, vous pouvez retourner votre livre (grâce une petite manipulation à effectuer dans votre compte) quand vous le souhaitez, sans date limite.

Kindle Unlimited, lecture illimitée pour 9,99€

De même Amazon vient de lancer Kindle Unlimited, un service de lecture illimitée sur abonnement pour 9,99 euros par mois. Le principe est intéressant, mais cela reste réservé à ceux qui lisent suffisamment pour que cela soit rentable et de plus les auteurs connus comme les livres sur le devant de la scène sont absents du service. Bref, pas très convaincant dans l’immédiat.

Kindle 3G ?

Des versions 3G de la Kindle Paperwhite (180 euros) et Oasis (350 euros) d’Amazon sont disponibles. Une caractéristique dont on se passe volontiers vu le prix, le WiFi étant suffisant dans la plupart des cas. Certes vous ne pourrez pas accéder à Wikipedia depuis la plage, mais les dictionnaires embarqués devraient amplement faire l’affaire.

Réduction contre publicité

Amazon propose de payer 10 euros de plus sur le prix de ses liseuses pour ne pas avoir de publicité (subtilement rebaptisée « offres spéciales »). Cela consiste en des annonces qui s’affichent sur l’écran de veille ou sous forme de bandeau en bas de page d’accueil. Un désagrément très limité, car bien évidemment aucune pub n’apparaît pendant la lecture. Bref, pas sûr que ces 10 euros de plus en valent la peine.