Mercredi : la saison 2 pourrait être diffusée sur Prime Video et non sur Netflix !

La série à succès Mercredi pourrait-elle disparaître de Netflix pour la saison 2 ? Rien n’est encore confirmé, mais Netflix pourrait perdre les droits de Mercredi et les céder à Amazon. La saison 2 risquerait alors de sortir sur Prime Video.

Après Stranger Things dont la saison 4 a rencontré un énorme succès, Netflix a trouvé une nouvelle pépite avec la série Mercredi. Réalisée par Tim Burton, elle est disponible depuis le 23 novembre 2022 sur la plateforme de streaming. La saison 1 de Mercredi a battu de tels records d’audience que les producteurs prépareraient déjà la saison 2, même si cela n’a pas encore été confirmé. Seulement voilà, Netflix risque de perdre les droits de Mercredi pour diffuser la deuxième saison.

Pour mieux comprendre ce qu’il se passe, il faut remonter à l’année dernière lorsqu’Amazon a racheté MGM pour la somme de 8,5 milliards de dollars. Amazon possède désormais des centaines de licences qu’il est libre d’utiliser dans de futurs films, séries et autres contenus.

Amazon va-t-il récupérer la diffusion de Mercredi pour lancer la saison 2 sur Prime Video ?

Comme vous vous en doutez, MGM détient notamment les droits de La Famille Addams sur laquelle est basée la série Mercredi. Éventuellement, Amazon pourrait donc récupérer la diffusion de Mercredi. Dans ce cas, la saison 2 de Mercredi sortirait sur Prime Video au lieu de Netflix.

Il faut tout de même rappeler qu’Amazon s’était montré rassurant au rachat de MGM. Le géant de l’e-commerce avait assuré que toutes les licences de MGM ne deviendraient pas des contenus exclusifs à Prime Video. Mais c’était avant l’énorme succès rencontré par Mercredi.

La nouvelle série à succès qui a elle aussi dépassé le milliard d’heures de visionnage a immédiatement conquis les fans de La Famille Adams, mais aussi ceux qui découvraient l’univers pour la première fois. Netflix envisage même de produire d’autres séries autour de La Famille Adams, mais cela pourrait être plus compliqué avec Amazon. Quoi qu’il en soit, Amazon n’a encore pas annoncé s’il avait prévu de récupérer la diffusion de Mercredi. Il n’est pas non plus impossible que Netflix signe un accord avec Amazon pour diffuser la saison 2 sur sa plateforme.

