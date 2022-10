Konami annonce le remake de Silent Hill 2, un nouvel épisode au Japon, un film et d’autres projets

Comme Konami l’avait annoncé en ce début de semaine, la franchise Silent Hill est officiellement de retour. L’éditeur japonais a présenté les projets de la franchise en cours de développement à l’occasion de l’évènement Silent Hill Transmission diffusé il y a quelques heures.

Le remake de Silent Hill 2 © Konami

Pendant 48 minutes, Konami a montré le futur de la franchise d’horreur. Il a annoncé le remake de Silent Hill 2, un nouveau Silent Hill basé au japon, une série interactive communautaire et un autre jeu étrange encore difficile à définir.

Le remake de Silent Hill 2 sera une exclusivité PS5 et PC temporaire

Le remake de Silent Hill 2 est développé par Bloober Team. Sorti en 2001, Silent Hill 2 est souvent considéré comme le meilleur jeu de la franchise, donc les joueurs sont impatients de s’y replonger ou de le découvrir pour la première fois. Nous n’avons pas encore de date de sortie précise, mais le jeu sera une exclusivité PlayStation 5 pendant les 12 premiers mois avant d’arriver sur Xbox. Il sera aussi jouable sur PC.

Ensuite, le nouveau jeu de la franchise basé au Japon s’appelle Silent Hill F. Nous sommes donc loin de la ville iconique de la série et de son ambiance lugubre. Néanmoins, comme vous pouvez le voir dans le teaser ci-dessous, Silent Hill F s’annonce particulièrement terrifiant et gore.

Konami a également présenté Silent Hill : Ascension qu’il qualifie « d’expérience de streaming interactif en série ». Les joueurs décident ensemble des actions à prendre et il n’est pas possible de revenir en arrière, mais nous n’en savons pas plus pour le moment. L’éditeur japonais a aussi présenté un autre jeu encore plus étrange, Silent Hill : Townfall. Il n’a dévoilé aucune information sur ce jeu, à l’exception de quelques secondes de vidéo avec une voix off. Ce jeu est coproduit avec Annapurna Interactive (Stray) et No Code Studios (Stories Untold).

Enfin, Konami a officialisé un nouveau film 16 ans après la sortie de Silent Hill réalisé par Christophe Gans. Le réalisateur français est de retour avec Return to Silent Hill, un film « qui surprend véritablement les spectateurs », mais nous n’en savons pas encore davantage.

Source : The Verge