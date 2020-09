Xiaomi : les spécifications des Mi 10T Pro et Mi 10T dévoilées avant leur présentation

Sudhanshu Ambhore a dévoilé sur son compte Twitter les rendus et les caractéristiques techniques des deux téléphones avant leur présentation officielle par Xiaomi.

Xiaomi Mi 10T et Mi 10T Pro – Crédit : Sudhanshu1414 / Twitter

Les Xiaomi Mi 10T et Mi 10T Pro seront très similaires, la seule différence réside dans le capteur photo principal. Les rendus de Sudhanshu ressemblent beaucoup aux photos du Mi 10T Pro qui ont fuité le mois dernier.

Les deux téléphones seraient équipés d’écrans de 6,67 pouces avec un poinçon dans le coin en haut à gauche. Cependant, contrairement aux téléphones actuels de la série Mi 10, les nouveaux appareils de la série T seront équipés d’écrans LCD IPS au lieu d’écrans OLED. L’écran a une définition FHD+, un format 20:9 et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Il dispose également d’une gamme de couleurs DCI-P3 et d’un verre Gorilla Glass 5. Vous n’aurez pas non plus le capteur d’empreintes digitales sous écran cette fois-ci. Le capteur d’empreintes digitales se trouve sur le côté du téléphone.

Les téléphones seront équipés d’un processeur Snapdragon 865 épaulé par 8 Go de RAM LPDDR5 et 128 Go de stockage UFS 3.1. Les téléphones auront également une batterie de 5000mAh compatible avec la recharge rapide 33W.

La caméra principale, la seule différence entre les deux téléphones

Lorsque l’on regarde les caractéristiques techniques, la seule différence que l’on peut constater se trouve au niveau du capteur principal. Le Mi 10T dispose d’un capteur 64 MP sans stabilisation optique, alors que le Mi 10T Pro dispose d’un capteur 108 MP avec stabilisation optique. Les deux téléphones ont également deux autres capteurs, un ultra grand-angle de 13 MP et un capteur macro de 5 MP. On retrouvera à l’avant un capteur de 20 MP pour les selfies.

Enfin, on apprend que les deux téléphones n’auront pas de prise jack, mais les consommateurs pourront se consoler avec des haut-parleurs stéréo. Concernant les couleurs, le Mi 10T sera disponible en noir et argent, tandis que le Mi 10T Pro aura droit à une troisième couleur, bleu.

On s’attend également à ce que Xiaomi dévoile le Mi 10T Lite 5G, qui sera probablement le premier smartphone équipé du Snapdragon 750G. Comme l’a déclaré Xiaomi, il sera commercialisé sous la barre des 300 euros et devrait être disponible, selon Sudhanshu, en or, gris et bleu. Le Mi 10T Pro pourrait lui être vendu à partir de 699 euros.

Xiaomi Mi 10T Pro caractéristiques techniques – Crédit : Sudhanshu1414 / Twitter

Source : @Sudhanshu1414