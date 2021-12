Microsoft vend un poster du « Red Ring of Death » de Xbox à 24,99 $

Microsoft a lancé sur sa boutique en ligne un poster du fameux « Red Ring of Death », l’anneau rouge de la mort de Xbox qui lui a coûté plus d’un milliard de dollars. Le poster célèbre la sortie du documentaire Power On : l’histoire de la Xbox.

Annoncé il y a quelques semaines, la série documentaire Power On : l’histoire de la Xbox est disponible en ligne. Vous pouvez visionner les 6 épisodes gratuitement sur la chaîne YouTube de Xbox. Au travers de ce documentaire, Microsoft retrace toute l’histoire de Xbox au cours de ses 20 ans d’existence. Il revient sur les hauts et les bas que l’entreprise a connus et notamment le fameux « Red Ring of Death » qui a failli faire disparaître Xbox.

Le Red Ring of Death de Xbox – Crédit : Microsoft

Le Red Ring of Death, ou anneau rouge de la mort en français, était la hantise de tous les joueurs Xbox. Quelques mois après la sortie de la Xbox 360 en 2005, beaucoup de joueurs ont signalé que leur console ne s’allumait plus du jour au lendemain. Le Red Ring of Death était représenté par trois des quatre voyants lumineux de mise sous tension de la console qui s’allumaient en rouge.

Microsoft commémore l’un des plus grands échecs de Xbox plus de 15 ans après

Le cinquième épisode du documentaire de Xbox revient sur cette énorme panne matérielle. Elle a coûté plus d’un milliard de dollars à Microsoft. L’ancien dirigeant de Xbox, Peter Moore, explique dans le documentaire que : « au moment où nous avons examiné le coût des réparations, les pertes de vente que nous avons prises en compte, nous avions un problème de 1,15 milliard de dollars ». Microsoft n’avait effectivement pas eu d’autre choix que de reprendre et réparer les consoles des joueurs.

Plus de 15 ans plus tard, Microsoft commémore cet échec avec un poster du Red Ring of Death. Il est disponible sur le Xbox Gear Shop comme le pull moche de Noël sur le thème du Démineur. Le poster met en scène l’anneau rouge de la mort avec le logo Xbox au centre. Il est vendu à 24,99 $. Il ne rattrapera certainement pas les 1,15 milliard de dollars perdus. Néanmoins, ce poster plaira probablement aux joueurs nostalgiques qui ont été traumatisés par les voyants rouges.

Le poster du Red Ring of Death de Xbox – Crédit : Microsoft

Enfin, le documentaire Power On revient aussi sur la guerre des consoles et la rude compétition avec Sony, l’arrivée de Halo et la création des Xbox, entre autres. Comme Microsoft l’a lui-même décrit, « c’est l’histoire inédite des personnes derrière la Xbox, les bugs, et tout le reste ».

