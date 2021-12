Microsoft lance un pull moche de Noël sur le thème du Démineur

Microsoft a lancé sa propre version du pull moche de Noël. Cette année, le pull est sur le thème du Démineur, le jeu culte fourni avec Windows. Microsoft a aussi préparé des arrière-plans virtuels moches et une version jouable du Démineur original.

Microsoft a lancé un pull moche de Noël que vous pouvez revêtir à l’occasion des fêtes pour impressionner, ou pas, votre famille et vos amis. En 2018, nous avons notamment eu droit à un pull très laid avec le logo de Windows 95. L’année dernière, le fameux logiciel Paint avait été mis à l’honneur par le pull moche de Noël made by Microsoft. Cette année, le pull moche s’inspire du Démineur.

Pull moche de Noël sur le thème du Démineur – Crédit : Microsoft

Le jeu culte des années 90 fourni avec le système d’exploitation Windows parmi d’autres jeux comme le Solitaire et le Pinball a accompagné plusieurs générations. Ce pull est donc un cadeau idéal pour les geeks et les nostalgiques des premiers jeux Windows. Par contre, son prix de 74,99 $ pourrait en rebuter plus d’un.

À lire aussi > Des joueurs Xbox reçoivent des colis-surprises de Microsoft pour fêter les 20 ans de la console

Une partie de Démineur en forme de sapin de Noël avec l’ancien logo Windows, ce pull est une véritable référence des années 90

Le pull moche du Démineur est disponible sur le Xbox Gear Shop avec une livraison internationale prévue. Six tailles sont disponibles : SM, M, L, XL, 2XL et 3XL (celle-ci est déjà en rupture de stock). Le pull est certes laid, mais il faut reconnaître que son design est particulièrement bien pensé. Il arbore un niveau de Démineur en forme de sapin de Noël avec des flocons de neige qui représentent les mines.

Pull moche de Noël sur le thème du Démineur – Crédit : Microsoft

On retrouve aussi les trois boutons classiques pour réduire la fenêtre, l’agrandir et fermer le jeu. Le nombre « 1990 » affiché dans l’écran à gauche du pull n’est pas le nombre de mines restantes, mais un clin d’œil aux origines du Démineur. À droite, « 2021 » a aussi remplacé le minuteur traditionnel. Le pull de Microsoft n’aurait pas été complet s’il n’avait pas eu le fameux logo de Windows des années 90. Apparu avec Windows 3.1 en 1992, le logo est représenté avec une traînée de pixels. Cela lui donne une impression de mouvement.

Enfin, Microsoft a aussi préparé d’autres surprises sur le même thème. Vous pouvez télécharger des arrière-plans virtuels moches à utiliser en appel vidéo. Des cartes postales Solitaire sont également disponibles au téléchargement. Cerise sur le gâteau, vous pouvez jouer à l’original Démineur émulé sur GitHub. La firme de Redmond a d’ailleurs décidé de verser 100 000 $ à AbleGamers, une organisation américaine à but non lucratif qui améliore l’accessibilité dans les jeux vidéo pour les personnes handicapées.

Source : The Verge