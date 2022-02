Mission Impossible 7 : le budget s’envole, le film avec Tom Cruise coûte près de 300 millions de dollars

La sortie au cinéma des deux prochains volets des aventures d’Ethan Hunt interprété par Tom Cruise est une mission quasi impossible. Mission Impossible 7 et 8 ont terriblement souffert de la crise sanitaire. La pandémie a causé de multiples interruptions de tournage, à tel point que le réalisateur Christopher McQuarrie a dû diriger des scènes de Mission Impossible 7 depuis chez lui.

Tom Cruise dans Mission Impossible : Fallout – Crédit : Paramount Pictures

Mission Impossible 7 et 8 ont été retardés une énième fois. Paramount Pictures et Skydance ont repoussé Mission Impossible 7 au 14 juillet 2023 et Mission Impossible 8 au 28 juin 2024. À cause de ces retards, le budget s’est totalement envolé par rapport à ce qui était initialement prévu. En effet, Mission Impossible 7 coûte près de 300 millions de dollars à produire, ce qui est énorme.

Tom Cruise dans la peau d’Ethan Hunt fera ses adieux dans Mission Impossible 8

Plusieurs insiders proches de la production des films ont rapporté à Variety que Mission Impossible 7 a coûté 290 millions de dollars à produire, soit des dizaines de millions de plus que la somme initiale. Cette somme ne représente même pas les éventuels coûts de marketing du film. À titre de comparaison, Mission impossible : Fallout en 2018 avait un budget de 190 millions de dollars.

Avec la crise sanitaire, les retards de production et les mesures de sécurité sont particulièrement coûteux. D’autant plus que les cascades dangereuses et impressionnantes de Tom Cruise étaient encore plus compliquées à réaliser pendant la pandémie. Le tournage de Mission Impossible 7 s’est terminé en septembre 2021, mais les fans devront patienter jusqu’à l’été 2023 pour retrouver Tom Cruise dans la peau du super espion.

De plus, Mission Impossible 8 devrait conclure la fin des aventures du personnage d’Ethan Hunt. La pression est donc encore plus importante pour Christopher McQuarrie. Variety a d’ailleurs rapporté que : « le septième film se termine par un cliffhanger, et la star veut s’assurer que la transition se déroule sans heurts. Le plan est que les septième et huitième films servent d’adieux au personnage d’Ethan Hunt de Cruise – un point culminant de la série ». Le tournage de Mission Impossible 8 devrait bientôt démarrer en Afrique du Sud.

Source : Slash Film