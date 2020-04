Model Y : le SUV de Tesla est-il taillé pour le off-road ?

Crédits : Mike McGinnis

Lorsque l’on parle de ce que les propriétaires de Tesla font subir à leur véhicule, on parle en général courses en départ arrêté façon dragster. Ils aiment à s’opposer aux voitures les plus puissantes que ce soit une McLaren 720S ou n’importe quel autre bolide thermique.

Le mode Off-Road Assist a-t-il une quelconque utilité ?

Cette fois, c’est différent. En effet, Tesla a doté son SUV d’un mode « Off-Road Assist », que l’on traduirait par tout-terrain, mais qui signifie plutôt « hors des routes goudronnées ». Si la Model Y a bien une garde au sol plus haute, comme on l’a vu dans l’article la comparant à la Model 3, on l’imagine relativement mal franchir de vrais obstacles comme le ferait un véhicule réellement tout-terrain.

Qu’à cela ne tienne, Mike McGinnis, membre de Twitter, a décidé de tenter l’expérience en conduisant son SUV flambant neuf sur une petite route de forêt, filmant le franchissement d’un petit ruisseau. Le SUV traverse sans difficulté les quelques centimètres d’eau. Il est tout de même très peu probable que le mode Off-Road Assist ait joué un quelconque rôle.

Bien sûr, les autres membres du réseau social n’ont pas manqué de réagir, moquant la performance. On peut ainsi lire que certains pensent qu’une Model 3 aurait également franchi le ruisseau sans encombre. D’autres, plus taquins comparent le ruisseau à une simple flaque ou affirment que pour justifier le terme de tout-terrain, le pare-brise devrait au minimum se retrouver éclaboussé. Pour du vrai tout-terrain avec une Tesla, il faudra probablement attendre la sortie du Cybertruck l’année prochaine.

Source : Carscoop