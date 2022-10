Mois sans tabac : les meilleures applis pour vous aider à arrêter de fumer

Vous êtes fumeur et avez décidé de vous inscrire à la nouvelle édition du Mois sans Tabac ? 30 jours sans fumer, c’est déjà un grand pas vers une meilleure santé et de belles économies à la clé !

Mois sans Tabac © Santé Publique France

Le mois de novembre est connu pour le Black Friday, le Beaujolais Nouveau ou encore les températures qui baissent sérieusement… Mais c’est aussi le mois sans tabac en France. C’est donc le moment idéal pour se lancer dans l’arrêt complet de la cigarette. Pour vous aider dans cette démarche courageuse, voici quelques applications gratuites à télécharger et à installer sur votre smartphone.

Tabac Info Service

Tabac Info Service, c’est l’application officielle, développée par l’Assurance Maladie et le Ministère de la Santé, pour vous aider à arrêter de fumer. Entièrement gratuite, sans publicité et compatible Android et iOS, Tabac Info Service deviendra votre coach personnel pour l’arrêt du tabac.

Tabac Info Service l’appli © l’Assurance Maladie

L’application vous fournira des conseils quotidiens et la motivation nécessaire pour vous aider à rester sur la bonne voie, ainsi qu’un suivi de vos progrès au fil du temps. Vous pourrez également contacter un tabacologue certifié, qui pourra vous apporter un soutien supplémentaire et répondre à toutes vos questions par téléphone ou par SMS. Et si vous avez peur de prendre du poids lors de votre sevrage du tabagisme, l’application met à votre disposition une courbe de poids, ainsi que des exercices physiques.

Télécharger Tabac Info Service (Android/iOS)

Ouiquit

Ouiquit est conçue pour vous aider à arrêter de fumer de manière amusante et efficace. Chaque jour, vous recevrez des citations inspirantes, des encouragements et des défis de votre coach virtuel prénommé Pierre. Au fur et à mesure que vous relèverez les défis et que vous progresserez vers votre objectif, vous pourrez constater le développement de votre plante Totem, symbole de votre sevrage.

Ouiquit © Quentin Guichot

Pour vous aider à tenir bon, votre coach vous invitera à pratiquer la relaxation, à mettre en place de bonnes habitudes au quotidien ainsi qu’un programme adapté à votre dépendance et à votre mode de vie. En plus de conseils sur l’arrêt du tabac, Pierre vous prodiguera également d’autres conseils sur votre santé : alimentation, sport, etc. Et dans les moments difficiles, avoir des amis, c’est très utile, vous pourrez donc communiquer de manière anonyme avec d’autres utilisateurs, pour vous soutenir mutuellement. Disponible gratuitement pour Android et iOS.

Télécharger Ouiquit (Android/iOS)

Kwit

Kwit est une application gratuite qui utilise les principes du jeu pour vous aider à arrêter de fumer. En suivant vos progrès et en vous donnant des récompenses pour ne pas fumer, Kwit rend l’arrêt du tabac amusant et facile. Basé sur les principes des thérapies cognitives et comportementales, Kwit vous invite à commencer votre arrêt du tabac au niveau Apprenti et de noter chaque jour sur votre journal, toutes vos envies de fumer, mais aussi les moments où vous n’avez pas craqué, etc. Vous gagnerez ainsi de l’XP, des points et des badges, comme dans un jeu vidéo.

Kwit © Kwit SAS

Outre le système de récompenses, Kwit dispose également d’un tableau de bord qui vous aide à suivre vos progrès. Le tableau de bord vous indique le nombre de cigarettes que vous n’avez pas fumées, l’argent que vous avez économisé en ne fumant pas et les avantages pour la santé que vous avez obtenus en arrêtant de fumer. Ces informations sont présentées d’une manière facile à comprendre pour que vous puissiez voir les progrès que vous faites. Disponible gratuitement pour Android et iOS.

Télécharger Kwit (Android/iOS)

QuitNow! Arrêter de fumer

QuitNow est un excellent outil pour vous aider à arrêter de fumer, car il utilise le renforcement positif pour vous accompagner au quotidien. L’application vous indique le nombre de jours que vous avez passés sans fumer, ainsi que l’argent que vous avez économisé et l’amélioration de votre santé depuis que vous avez arrêté. D’ailleurs, ce dernier point est particulièrement détaillé et liste tous les bienfaits d’une vie sans cigarette : moins de risques cardio-vasculaires, meilleures sensations au niveau du goût et de l’odorat, plus de capacités sportives, etc.

QuitNow © Fewlaps

En outre, des défis quotidiens (pas moins de 70 objectifs sont disponibles) vous aident à rester motivé, et une communauté d’anciens fumeurs sympathiques peut vous offrir soutien et conseils. Disponible gratuitement pour Android et iOS.

Télécharger QuitNow (Android/iOS)

Flamy – arrêtez de fumer

L’une des premières choses que vous verrez en ouvrant l’application Flamy est une information sur les risques du tabagisme et les avantages de l’arrêt du tabac. Ces informations peuvent être utiles pour prendre la décision d’arrêter de fumer et comprendre pourquoi c’est si important. L’application comprend un coach intégré qui vous donnera des astuces et des conseils pour réussir à arrêter de fumer. Le coach vous accompagnera à chaque étape du processus, vous offrant soutien et motivation.

Flamy © Offlinefirst LTD

Une autre grande caractéristique de Flamy est son suivi des progrès. Cette fonction vous montre combien d’argent vous avez économisé en ne fumant pas, combien de cigarettes vous auriez fumées et combien de jours se sont écoulés depuis que vous avez arrêté. Le fait de voir vos progrès peut être une grande source de motivation pour continuer, et peut également vous aider à voir tout le chemin parcouru. Disponible gratuitement uniquement pour Android.