Apple ne réparera plus les iPhone signalés comme perdus ou volés

Jusqu’à présent, Apple refusait uniquement la prise en charge les appareils dont la fonction Find My était activée. Désormais, le fabricant ne réparera plus les iPhone déclarés volés ou perdus…

Apple a toujours eu comme politique de ne pas réparer les smartphones dont le propriétaire a déclaré le vol ou la perte, mais seulement à la condition que celui-ci ait activé la fonction Find My. À partir de maintenant, la firme ne prendra plus en charge tout appareil dont le vol ou la perte ont été signalé dans le registre de la GSMA.

Les conditions de garanties d’Apple devraient toutefois rester inchangées, ce qui est sans doutes une bonne nouvelle pour ce Russe qui a fracassé son iPad en signe de protestation contre les sanctions appliquées au pays, en raison de la guerre en Ukraine. En revanche, celui-ci devrait rencontrer quelques difficultés pour faire réparer son appareil. En effet, Apple s’est retiré de Russie pour la même raison.

Apple : les iPhone volés ne seront plus remplacés par des appareils neufs

Selon MacRumors, a société utilisera désormais la GSMA Device Registry pour vérifier si un appareil est enregistré comme perdu avant de le réparer. Cette base de données mondiale permet aux propriétaires de smartphones de signaler des événements tels que la perte, la fraude ou encore le vol de leur appareil. Si celle-ci indique que le smartphone a été volé ou perdu, les techniciens sont dans l’obligation de refuser la réparation.

Cette restriction vise à empêcher que les iPhone volés soient remplacés par des appareils neufs, et ce même si Find My n’a jamais été activé. En cas de problèmes techniques plus classiques, Apple propose depuis peu de souscrire à l’assurance AppleCare+ après une réparation couteuse. L’accès à ce service était jusqu’alors possible uniquement au cours des deux mois suivants l’achat.

Il est toutefois possible de changer soi-même un écran, une batterie ou même un appareil d’iPhone. En effet, en novembre dernier, Apple a mis en place un programme nommé Self Service Repair. Celui-ci met à disposition diverse pièces détachées, et propose aux utilisateurs de réparer eux-mêmes leurs appareils.

Source : 9to5mac