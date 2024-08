Monopole de Google : les autorités américaines envisagent plusieurs solutions radicales

Après un long procès antitrust aux Etats-Unis, Google a été reconnu coupable d’avoir violé la réglementation et d’être en situation de monopole sur le marché de la recherche internet. Les autorités américaines envisagent maintenant plusieurs solutions pour y mettre fin.

Crédit : Envato

La semaine dernière, Google était jugé coupable d’avoir violé la législation antitrust aux Etats-Unis. L’entreprise serait en situation de monopole sur le marché de la recherche internet, et elle y serait arrivé en dépensant des milliards de dollars pour enterrer la concurrence. Ce verdict est lourd de conséquences pour Alphabet, la maison-mère de Google, qui attend maintenant de les connaître concrètement.

En effet, les autorités américaines se demandent maintenant comment mettre fin au monopole de Google. Plusieurs pistes sont envisagées, comme le révèle Bloomberg dans un article citant des sources au sein du ministère de la justice américain.

Les Etats-Unis envisagent de scinder Google en plusieurs entreprises

Une semaine après le verdict, le Department of Justice (DOJ) envisagerait de scinder Google en plusieurs entreprises distinctes. Une décision tout à fait sans précédent qui assènerait un violent coup à l’entreprise. En effet, Google profite des synergies entre ses différentes filiales et produits : le navigateur Chrome est par exemple la meilleure manière de promouvoir l’usage de son moteur de recherche.

Ce dernier sert lui-même à obtenir des données pour l’entraînement de son intelligence artificielle Gemini. C’est notamment ce qui est reproché à la firme de Mountain View. Elle aurait ainsi obtenu un avantage déloyal dans la course à l’IA face à des entreprises comme OpenAI, conceptrice de ChatGPT. C’est pourquoi des mesures seraient en préparation pour l’en empêcher. L’objectif : rétablir une concurrence juste et loyale.

D’autres solutions sont à l’étude. Google pourrait ainsi être obligé de partager les données obtenues à l’aide de Search avec ses rivaux. Mais le moteur de recherche n’est pas le seul produit phare de Google dans le collimateur de la justice américaine.

Google pourrait être obligé de se séparer d’Android

La cession d’Android serait également envisagé comme mesure corrective, cumulable ou non avec d’autres ! Le système d’exploitation mobile ne serait donc plus au main du concepteur des Google Pixel, qui bénéficient toujours en premiers des améliorations de l’OS. D’autres ventes forcées sont également envisagés pour AdWords, le programme publicitaire de Google, ainsi que le navigateur Chrome, déjà évoqué plus tôt. Sacré programme.