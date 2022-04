Motorola dévoile le edge 30, un photophone très prometteur

Le Motorola edge 30 – Crédit : Motorola

Nous avons testé le Motorola Edge 30 Pro il y a quelques mois. Une bonne surprise, ses performances et ses caractéristiques étant tout à fait convenables pour ce prix (799 euros). Son petit frère nommé edge 30 vient tout juste de débouler sur le marché. Voyons ce qu’il a dans le ventre ! Affichant 155 grammes sur la balance, ce smartphone poids plume arbore un écran OLED de 6,5 pouces FHD+ (1080×2400 pixels).

Son taux de rafraîchissement est de 144 Hz ce qui s’avère idoine pour le streaming comme pour le gaming. Les cinéphiles apprécieront tout particulièrement ses haut-parleurs stéréo pourvus du son multidimensionnel en Dolby Atmos et son format HDR10+. Détail appréciable, ce smartphone dispose d’un lecteur d’empreintes digitales sous la dalle, un simple toucher vous permettant de le verrouiller ou de le déverrouiller.

edge 30 : pas de téléobjectif mais de belles promesses photographiques

Le constructeur n’a pas lésiné sur la partie photo. À l’arrière, on retrouve un triple module composé d’un capteur principal de 50 mégapixels (f/1,8), d’un ultra grand-angle de 50 mégapixels également (f/2,2) et d’un capteur de profondeur de 2 mégapixels (f/2,4) calibré pour les portraits. À l’avant, le smartphone est doté d’un capteur de 32 mégapixels (f/2,2).

Motorola insiste notamment sur une caractéristique phare de son capteur principal : sa faculté à sublimer l’autofocus omnidirectionnel. Et de promettre « des prises de vue encore plus précises avec 32x plus de pixels » et des clichés de bonne facture de jour comme de nuit. Ces belles promesses seront confirmées ou infirmées dans un futur test. Comme la version pro, ce photophone est toutefois privé d’un téléobjectif.

Sous le capot, le edge 30 dispose d’un Snapdragon 778G+. Et le fabricant d’annoncer des performances bonifiées en particulier in game ou lors des captations vidéo. Pour l’accompagner dans sa tâche, le processeur est secondé par 8 Go de mémoire vive et 128 ou 256 Go de stockage selon le modèle (pas de port microSD). La 5G est évidemment de la partie.

Côté autonomie, le téléphone embarque une batterie avec une capacité de 4020 mAh compatible avec la charge filaire TurboPower 33W. Reste à savoir combien il faudra débourser pour acquérir ce smartphone disponible dès ce mercredi :

edge 30 128 Go : 499,99 euros

499,99 euros edge 30 256 Go : 549,99 euros

Une coque transparente et le chargeur sont inclus dans la boîte. Notez qu’une offre spéciale est prévue entre le 28 avril et le 15 mai, celle-ci vous permettant d’obtenir une ristourne de 100 euros pour la version 128 Go et 50 euros pour la version 256 Go. Rendez-vous sur le site du constructeur pour obtenir plus d’informations à ce sujet.