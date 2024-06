Razr 50 et Razr 50 Ultra : Motorola dévoile ses nouveaux pliants

Équipés d’écrans externes toujours plus grands, les nouveaux Razr 50 et 50 Ultra viennent d’être dévoilés par Motorola : une myriade de nouveautés en perspective, sans augmentation de prix par rapport à l’année dernière.

Motorola Razr 50 Ultra à gauche, Razr 50 à droite / Crédit Isabelle Dumonteil – Tom’s Guide

Lentement mais sûrement, Motorola se refait une place au soleil en France et ses derniers lancements comme ceux des Edge 50 Pro et Edge 50 Ultra, des smartphones très réussis, n’y sont pas étrangers. En ce mois de juin, le constructeur poursuit sur sa lancée avec l’officialisation très attendue de ses nouveaux pliants : le Razr 50 et le Razr 50 Ultra.

Motorola Razr 50 Ultra à gauche, Razr 50 à droite / Crédit Isabelle Dumonteil – Tom’s Guide

Comme l’an passé, les Razr édition 2024 sont lancés quelques semaines avant l’officialisation du Galaxy Z Flip 6 : l’occasion de mettre un petit taquet à Samsung et son Galaxy Z Flip 5. Car parmi les nouveautés et atouts des nouveaux Razr, des écrans externes plus grands et plus riches de fonctionnalités sont au programme !

Quels sont les prix et disponibilités des nouveaux Razr 50 ?

La commercialisation du Razr 50 Ultra débute ce jour, tandis que le Razr 50 ne sera disponible, pour sa part qu’au début du mois de juillet. Les prix n’ont pas grimpé depuis le lancement des Razr 40 de 2023, même si ces derniers sont vendus bien moins cher désormais :

Motorola Razr 50 Ultra 16 / 512 Go : 1199 euros

: 1199 euros Motorola Razr 50 8 / 256 Go : 899 euros

Les couleurs du Motorola Razr 50 Ultra / Crédit Isabelle Dumonteil – Tom’s Guide

La bonne nouvelle est que pour ce prix resté identique, la mémoire embarquée est plus généreuse qu’auparavant sur l’Ultra. L’autre bonne nouvelle est que pour tout achat d’un Razr 50 ou 50 Ultra jusqu’au 31 août inclus, l’enceinte Bose Soundlink Revolve+ II, d’une valeur de 309 euros, sera offerte ! L’offre est valable sur le site de Motorola, mais aussi chez les revendeurs spécialisés habituels comme la Fnac ou Boulanger.

Les couleurs du Motorola Razr 50 / Crédit Isabelle Dumonteil – Tom’s Guide

Décliné en Peach Fuzz (pêche), bleu marine et vert kaki (ainsi qu’en rose fuchsia, une couleur exclusivement proposée sur le site de Motorola), le Razr 50 Ultra sera livré avec une coque de protection premium avec lanière (assortie à la couleur du mobile), un câble et un chargeur rapide 68 W.

Les étuis de protection avec lanière du Razr 50 / Crédit : Motorola

Proposé en Arabesque (orange), gris et beige, le Razr 50 sera livré, lui aussi, avec une coque de protection premium avec lanière, mais sans chargeur, seulement un câble USB.

Motorola Razr 50 Ultra : un écran externe XXL de 4 pouces

Nous ne nous étendrons pas plus que cela sur le fer de lance de la gamme que nous avons pu tester en avant-première. Vous pouvez d’ores et déjà découvrir sur le site notre verdict sur le Motorola Razr 50 Ultra. Conservant un écran principal de 6,9 pouces, le Razr 50 Ultra embarque le plus grand écran externe jamais vu sur un pliant, soit de 4 pouces, contre 3,6 pouces sur le Motorola Razr 40 Ultra de l’an passé, qui n’avait pas été détrôné… jusqu’à aujourd’hui.

Motorola Razr 50 Ultra / Crédit Isabelle Dumonteil – Tom’s Guide

C’est une surface d’affichage d’environ 17% supérieure à celle du Galaxy Z Flip 5, ce qui ouvre la porte à des usages accrus, smartphone fermé. D’autant plus que l’appareil de Motorola permet d’utiliser n’importe quelle application depuis cet écran secondaire (quitte à ce qu’elles ne soient pas toujours très bien adaptées au format), ce que ne permet pas celui de Samsung.

Motorola Razr 50 Ultra / Crédit Xavier Regord – Tom’s Guide

Parmi les autres grandes avances du Razr 50 Ultra, on note également une durabilité accrue qui ravira les maladroits. Le smartphone est enfin étanche, profitant d’une certification IPx8. D’autre part sa charnière a été retravaillée pour devenir l’une des plus fines au monde, sans perdre de sa résistance à un usage assidu au quotidien, bien au contraire. Motorola garantit ainsi une durée de vie de 600 000 ouvertures / fermetures contre 400 000 l’an passé.

Enfin, avec son processeur Snapdragon 8s Gen 3, le Razr 50 Ultra est résolument tourné vers l’intelligence artificielle (avec Moto AI) que ce soit pour la photo, la création ou les fonctions d’Assistant personnel.

À l’aide de l’IA, il est possible de créer des fonds d’écran assortis à ses vêtements ou même des images originales / Crédit Isabelle Dumonteil – Tom’s Guide

Fort d’un partenariat avec Google, Motorola propose par ailleurs – et c’est une première, Gemini en version française, accessible en natif sur l’écran externe, sur ses Razr 50 et 50 Ultra.

Motorola Razr 50 : il a tout d’un grand

Vendu 300 euros moins cher, Le Razr 50 n’a pas grand-chose à envier à son aîné l’Ultra, du moins pour ce qui concerne le grand écran externe, l’étanchéité (il est lui aussi certifié IPx8) et le bénéfice de la nouvelle charnière, ultrafine, ultralégère et capable de résister à 600 000 ouvertures et fermetures. L’appareil hérite en effet de l’écran 3,6 pouces du Razr 40 Ultra alors que son prédécesseur le Motorola Razr 40 se limitait à un petit afficheur 1,5 pouce. Voilà qui change tout en termes d’usage et même de design.

Motorola Razr 50 / Crédit Isabelle Dumonteil – Tom’s Guide

Pour autant, le Razr 50 conserve à peu près les mêmes dimensions et donc la même compacité que le modèle de 2023. Parmi les améliorations, l’écran principal est désormais LTPO, avec un rafraîchissement capable de varier de 1 à 120 Hz pour préserver la batterie. Il ne monte donc plus à 144 Hz, mais ce n’était pas franchement utile. Le processeur passe d’un Snapdragon milieu de gamme au tout nouveau Dimensity 7300 X de Mediatek, gravé en 4 nm et adapté aux pliants dans la gestion d’un double écran.

Motorola Razr 50 / Crédit Isabelle Dumonteil – Tom’s Guide

Contrairement aux Razr 50 Ultra, il n’y a pas de téléobjectif sur le Razr 50 qui conserve le dispositif habituel grand-angle + ultra grand-angle, le premier passant de 64 à 50 Mpx. Le seul vrai regret porte sur la mémoire de 8 Go / 256 Go d’ancienne génération (LPDDR4X, UFS 2.2). Les 8 Go de RAM profitent, en revanche, comme avec l’Ultra d’un doublement possible grâce à de la RAM virtuelle. Avec le Razr 50, l’IA est, bien entendu, aussi de la partie.

Les fiches techniques des Razr 50 et Razr 50 Ultra

Razr 50 Ultra :

Écran principal : pOLED LTPO de 6,9″ (1080 x2640 p), 413 ppp, 165 Hz, HDR 10+, 3000 nits

: pOLED LTPO de 6,9″ (1080 x2640 p), 413 ppp, 165 Hz, HDR 10+, 3000 nits Écran externe : pOLED FHD+ (1272 x 1080 p) de 4 pouces, 165 Hz, 417 ppp 2400 nits

: pOLED FHD+ (1272 x 1080 p) de 4 pouces, 165 Hz, 417 ppp 2400 nits Caméra grand-angle : f/1.7, capteur de 50 Mpx, OIS, Omni PDAF, 4K

: f/1.7, capteur de 50 Mpx, OIS, Omni PDAF, 4K Téléobjectif : f/2.0, capteur de 50 Mpx, zoom optique x2

: f/2.0, capteur de 50 Mpx, zoom optique x2 Caméra frontale : f/2.4, capteur de 32 Mpx

: f/2.4, capteur de 32 Mpx Processeur : Snapdragon 8s Gen 3 de Qualcomm

: Snapdragon 8s Gen 3 de Qualcomm Mémoire : 12 Go / 512 Go

: 12 Go / 512 Go Batterie : 4000 mAh, charge filaire 45W, charge sans-fil 15W, charge inversée 5W

: 4000 mAh, charge filaire 45W, charge sans-fil 15W, charge inversée 5W Connectivité : Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 5G, NFC

: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 5G, NFC Dimensions écran plié : 73.99 x 88.09x 15.32mm

: 73.99 x 88.09x 15.32mm Dimensions écran déplié : 73.99 x 171.42 x 7.09mm

: 73.99 x 171.42 x 7.09mm Poids : 189 g.

: 189 g. Divers : lecteur d’empreintes digitales latéral, reconnaissance faciale

: lecteur d’empreintes digitales latéral, reconnaissance faciale Résistance : Corning Gorilla Glass Victus en façade, cuir végan au dos, IPx8

: Corning Gorilla Glass Victus en façade, cuir végan au dos, IPx8 Audio : 2 haut-parleurs, 3 microphones, Dolby Atmos

: 2 haut-parleurs, 3 microphones, Dolby Atmos OS : Android 14

Motorola Razr 50 Ultra à gauche, Razr 50 à droite / Crédit Isabelle Dumonteil – Tom’s Guide

Razr 50 :

Écran principal : pOLED LTPO de 6,9″ (1080 x 2640 p), 120 Hz, 413 ppp, HDR10+ 3000 nits

: pOLED LTPO de 6,9″ (1080 x 2640 p), 120 Hz, 413 ppp, HDR10+ 3000 nits Écran externe : pOLED FHD+ de 3,6 pouces (1056 x 1066 p), 413 ppp, 90 Hz, 1700 nits

: pOLED FHD+ de 3,6 pouces (1056 x 1066 p), 413 ppp, 90 Hz, 1700 nits Caméra grand-angle : f/1.7, capteur de 50 Mpx, OIS, Omni PDAF, 4K

: f/1.7, capteur de 50 Mpx, OIS, Omni PDAF, 4K Caméra ultra grand-angle : f/2.2, capteur de 13 Mpx, 120 degrés, macro

: f/2.2, capteur de 13 Mpx, 120 degrés, macro Caméra frontale : f/2.4, capteur de 32 Mpx

: f/2.4, capteur de 32 Mpx Processeur : Mediatek Dimensity 7300X de Qualcomm

: Mediatek Dimensity 7300X de Qualcomm Mémoire : 8 Go / 256 Go

: 8 Go / 256 Go Batterie : 4200 mAh, charge filaire 33W, charge sans-fil 15 W

: 4200 mAh, charge filaire 33W, charge sans-fil 15 W Connectivité : Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, 5G, NFC

: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, 5G, NFC Dimensions écran plié : 73.99 x 88.08 x 15.85 mm

écran plié : 73.99 x 88.08 x 15.85 mm Dimensions écran déplié : 73.99 x 171.30 x 7.25mm

écran déplié : 73.99 x 171.30 x 7.25mm Poids : 188 g.

: 188 g. Divers : lecteur d’empreintes digitales latéral, reconnaissance faciale

: lecteur d’empreintes digitales latéral, reconnaissance faciale Audio : 2 haut-parleurs (stéréo), 3 microphones, Dolby Atmos

: 2 haut-parleurs (stéréo), 3 microphones, Dolby Atmos Résistance : Corning Gorilla Glass Victus en façade, cuir végan au dos, IPx8

: Corning Gorilla Glass Victus en façade, cuir végan au dos, IPx8 OS : Android 14

Des Moto tags étanches

Motorola annonce, pour la mi-juillet, ses Moto tags, entièrement compatibles avec l’écosystème Google avec notamment l’intégration de Find My Device, pour retrouver plus facilement les objets égarés. Fonctionnant avec la technologie Ultra Wide Band (UWB), ils bénéficient d’un excellent niveau de précision.

Moto tag / Crédit : Motorola

Leur avantage ? Étanches (IP67), ils adoptent les mêmes dimensions que les AirTags d’Apple, ce qui leur permet de profiter des (nombreux) accessoires vendus par la firme à la pomme. Ils seront vendus 40 euros l’unité et 139 euros les trois.