MX11 : le nouveau SUV électrique de Xiaomi ne serait plus qu’à quelques mois de son lancement

D’après les médias chinois, les dates de lancement pour le SUV de Xiaomi se précisent. Avec un an de décalage, il pourrait reprendre le calendrier appliqué au SU7.

Le SU7 à côté du MX11 recouvert d’une bâche.

Depuis son arrivée sur le marché chinois la première voiture électrique produite par Xiaomi, le SU7, rencontre un large succès au point même de séduire le patron de Ford. Pour s’imposer sur le marché automobile, Xiaomi a choisi de vendre son modèle à perte au démarrage. Il devrait atteindre le seuil de rentabilité après avoir vendu 300 000 unités.

Dès l’ouverture des ventes en mars 2024, l’engouement a été total et la marque a enregistré plus de 100 000 commandes en 48h seulement. Et même si la marque va avoir dû mal à livrer les quantités demandées le constructeur espère avoir pu livrer au moins 100 000 véhicules d’ici la fin de l’année.

Le MX11 devrait faire son entrée sur le marché chinois en février ou mars 2025

Aujourd’hui c’est le nouveau modèle que prépare la marque qui fait parler de lui. En effet, des médias chinois rapportent que le deuxième modèle de Xiaomi, un SUV répondant au nom de code MX11, sera lancé au premier trimestre 2025 et plus précisément en février ou en mars.

La marque pourrait selon certaines sources vouloir reproduire le calendrier de lancement du SU7, le 28 mars 2024 avec des livraisons qui ont commencé quelques jours plus tard. Ce n’est d’ailleurs pas les seuls points communs entre la MX11 et le SU7 : les phares, les feux arrière continus, les portes sans cadre et les poignées de porte semi-cachées font aussi partie du style de la MX11.

Certains internautes ont comparé le design du MX11 avec celui de la Ferrari Purosangue.

En revanche à l’intérieur du MX11, les visuels dont on dispose montrent un aménagement intérieur assez différent du moins en ce qui concerne le design de la console centrale. Sur le SU7, une rangée de boutons descend verticalement sur le côté gauche, près du conducteur, pour contrôler diverses fonctions telles que l’aileron et la suspension pneumatique. Ces éléments semblent absents du nouveau SUV qui dispose au milieu d’un chargeur de téléphone portable sans fil, d’un porte-gobelets et d’un accoudoir central doté d’un vide-poches à l’intérieur.

Un visuel de l’intérieur du Xiaomi MX11.

Si on ne connait pas encore les tarifs, il est très probable que les prix seront alignés sur ceux de la Tesla Model Y. Actuellement, en Chine, la Tesla Model Y est vendue entre 249 900 yuans (33 000€) et 354 900 yuans (47 000€). Un prix compétitif même si l’on sait que son arrivée en Europe se ferait à un tarif beaucoup plus élevé après application des taxes pouvant aller jusqu’à 35%.

Dans un autre genre, celui des hypercars électriques, on a également appris que la version de production du Xiaomi SU7 Ultra sera officiellement lancée en mars 2025.

