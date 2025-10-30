Neo, le robot qui pourrait bientôt faire le ménage à votre place

Avoir un robot chez soi qui aide au quotidien, ce n’est plus un rêve. Neo n’est qu’un premier pas, mais il ouvre la voie à un avenir où les robots pourraient devenir aussi essentiels dans nos vies que les smartphones le sont aujourd’hui.

Crédit : 1X Technologies

Votre futur assistant domestique s’appelle Neo

Un robot domestique bientôt dans nos maisons ? La startup norvégienne 1X Technologies pense que oui. Elle vient de présenter Neo, un robot humanoïde conçu pour aider dans les tâches du quotidien : ménage, rangement, arrosage des plantes et port de charges lourdes. Ce compagnon de 1,65 mètre pour 30 kilos pourrait bien transformer notre façon de vivre à la maison.

Le 28 octobre, l’entreprise, basée en Californie, a dévoilé son projet sur les réseaux sociaux avec une vidéo de présentation. Neo est le premier robot humanoïde grand public à avoir un prix et une date de sortie officielle : environ 20 000 dollars, ou 499 dollars par mois en location, avec des livraisons prévues aux États-Unis dès 2026. C’est une première dans un secteur où des géants comme Tesla et Figure AI n’ont encore rien commercialisé.

Un assistant robotique complet à votre service

Neo possède une tête, des bras et des jambes. Il peut marcher, courir et soulever jusqu’à 70 kilos. Sa batterie offre près de quatre heures d’autonomie avant d’avoir besoin d’une recharge rapide. Il a été conçu pour être silencieux. Il pourrait s’occuper de nombreuses corvées domestiques afin de libérer du temps à ses propriétaires.

Grâce à l’intelligence artificielle, Neo serait capable de comprendre le langage humain, de retenir les habitudes de ses utilisateurs et d’exécuter des tâches plus complexes, comme préparer un repas ou organiser la maison. Il pourra aussi être contrôlé à distance, permettant aux utilisateurs de lui apprendre de nouvelles actions.

Neo s’inspire des robots de science-fiction comme C-3PO dans Star Wars, mais dans une version bien réelle. Il est disponible en trois couleurs : gris métallique, bleu et noir.

Crédit : 1X Technologies

Neo, le robot qui promet beaucoup… mais sert-il vraiment ?

Malgré la démonstration impressionnante, certains doutent encore de la véritable autonomie du robot. Une journaliste du Wall Street Journal a pu le tester, et certaines séquences de la vidéo semblent montrer que Neo était partiellement téléopéré par un humain via la réalité virtuelle. Cela laisse penser que la technologie n’est pas encore totalement prête à fonctionner seule.

1X Technologies reconnaît que Neo évoluera avec le temps et que son intelligence artificielle sera améliorée progressivement. Le robot pourrait donc être livré dans une version mixte, combinant IA et assistance humaine.

Les précommandes sont déjà ouvertes, avec un acompte de 200 dollars. Après les États-Unis, la startup prévoit une commercialisation internationale en 2027.

Source: Numerama