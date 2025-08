EPFL dévoile EleBot, un robot éléphant qui bouge comme un vrai

EleBot, le nouveau robot qui a fait trop parler de lui, imite l’apparence d’un éléphant, mais en copie aussi les mouvements, avec une technologie innovante et très prometteuse.

Crédit : BBC

Un robot pas comme les autres : EleBot, l’éléphant du futur

En juillet, une innovation étonnante fait parler d’elle dans le monde de la robotique : EleBot, un robot éléphant pas comme les autres. Ce petit robot a été créé grâce à une méthode avancée d’impression 3D développée par des chercheurs de l’EPFL, en Suisse.

Pour y parvenir, les chercheurs ont utilisé une résine souple appelée F80, imprimée en forme de treillis. Ce treillis est constitué de petites cellules qui peuvent être programmées pour former des structures variées. Avec cette technique, ils ont conçu une trompe robotique de plus de 32 cm de long, capable de se plier, se tordre et même tourner sur elle-même, tout comme une vraie trompe d’éléphant.

La trompe d’EleBot est actionnée par plusieurs tendons, de simples sangles en plastique, reliés à des moteurs. Ces tendons permettent au robot de bouger sa trompe dans toutes les directions. EleBot peut ainsi attraper différents objets, qu’ils soient très fins ou larges, et porter jusqu’à 500 grammes. Les chercheurs l’ont testé sur divers objets comme des fleurs, des barres et des sphères.

Le robot éléphant imite la nature à la perfection

EleBot peut aussi marcher grâce à ses quatre jambes robotiques. Chaque jambe possède trois articulations : une hanche, un genou et une cheville. La hanche peut bouger dans deux directions grâce à quatre tendons et deux moteurs. Le genou utilise deux tendons pour se plier, et la cheville s’adapte automatiquement au sol.

Avec ces jambes, le robot peut porter jusqu’à 4 kg, soit plus du double de son propre poids, et avancer lentement, à environ 7,5 mm par seconde.

Source : Techniques de l’ingénieur