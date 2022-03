Netflix : 4 extensions essentielles qui vont vous changer la vie

Netflix – Crédit : Unsplash

Chaque mois, Netflix s’enrichit de nouveaux contenus pour satisfaire des abonnés toujours plus exigeants. Mais en dehors du catalogue pour le moins copieux, les fonctionnalités additionnelles du N rouge ne sont pas légion. C’est là que nous intervenons avec notre liste des extensions de navigateur incontournables qui bonifieront votre expérience sur la célèbre plateforme de SVOD.

FlixRemote : contrôlez Netflix depuis votre téléphone

Crédit : FlixRemote

Il est tout à fait possible de transformer votre smartphone en télécommande afin de contrôler la lecture de votre contenu Netflix diffusé sur un ordinateur. Concrètement, vous pourrez ignorer l’introduction, changer le volume à votre guise, sélectionner des sous-titres et une langue, retourner en arrière ou faire une avance rapide. Et ce sans avoir à utiliser votre souris. Et si vous avez placé votre ordinateur à une certaine distance pendant le visionnage, votre télécommande smartphone vous évitera d’avoir à vous déplacer.

Installez l’extension Chrome FlixRemote.

Ouvrez Netflix dans Google Chrome puis lancez le programme de votre choix.

Cliquez ensuite sur l’icône de l’extension qui apparaîtra en haut à droite de la barre d’adresse afin de générer un QR Code.

Scannez le avec votre smartphone pour obtenir un lien. Celui-ci connectera le navigateur Chrome de votre ordinateur avec celui de votre téléphone, transformant ce dernier en télécommande.

Better Browse for Netflix : accédez en un clin d’œil aux catégories cachées

Capture d’écran Tom’s Guide / Netflix

Comme nous vous l’expliquons dans notre guide sur les astuces incontournables de Netflix, il est possible d’accéder à des catégories supplémentaires en cliquant sur l’une des URL disponibles à cette adresse. Il existe toutefois une méthode bien plus pratique qui consiste à utiliser l’extension Better Browse for Netflix. Celle-ci vous donnera accès à un menu déroulant centralisant toutes les catégories disponibles sur le N rouge directement sur l’interface.

Installez l’extension Better Browse for Netflix.

Une fois chose faite, accédez à Netflix.

À droite de la section Ma liste se nichera une nouvelle rubrique nommée Browse all (en lettres rouges).

Cliquez dessus pour dérouler le menu des rubriques.

Netflix Navigator : devenez le maître à bord

Capture d’écran Tom’s Guide / Netflix

Nous avons eu un coup de cœur pour cette extension qui offre de nombreuses fonctionnalités bien pratiques. Après l’avoir installée, il suffit de cliquer dessus. Cela vous redirigera vers votre compte Netflix où un petit rond trônera désormais à côté de la loupe de recherche. En cliquant dessus, un assistant vous donnera accès à une myriade de réglages.

Concrètement, vous pourrez paramétrer des raccourcis clavier et faire en sorte de contrôler le volume grâce à la molette de votre souris. L’extension vous permet également de sauter les introductions et les récapitulatifs survenant en début d’épisode. Mais ce n’est pas tout. Vous aurez aussi tout loisir de changer la vitesse des vidéos et de modifier l’aspect des sous-titres (taille, police, couleurs).

Et si vous craignez les spoilers, l’assistant vous permettra de brouiller les descriptions des séries et des films mais aussi d’interrompre la lecture automatique des bandes-annonces. Par ailleurs, vous pourrez afficher les notes IMDb, Rotten Tomatoes et Metacritic directement sur la couverture du contenu. De quoi vous aiguiller si vous doutez de la qualité d’un programme.

Cine Lens : tout savoir sur vos contenus fétiches

Pour finir, nous vous conseillons de jeter de votre dévolu sur l’extension Netflix Cine Lens. Celle-ci vous donnera accès à une flopée d’informations sur le film ou la série en cours de diffusion. En cliquant sur « Lens » en haut à droite du lecteur, un volet vous révélera l’ensemble du casting. Il vous suffira ensuite de cliquer sur le nom du comédien (ou de la comédienne) pour découvrir l’ensemble de sa filmographie avec en prime les bandes-annonces.

En outre, l’extension permet parfois de connaître en détail la bande originale du film ou de l’épisode en cours de lecture. Il est même possible de lancer chaque morceau directement sur l’interface via un lecteur YouTube intégré. Enfin, un autre volet vous distillera des informations intéressantes sur votre contenu, entre secrets de tournage et anecdotes croustillantes.