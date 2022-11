Netflix : ces 60 films et séries quittent le catalogue

Netflix © Unsplash

Comme chaque mois, le catalogue de Netflix s’enrichit de nouveaux films, séries et documentaires en décembre. Pêle-mêle, les abonnés pourront découvrir un documentaire sur Robert Downey Sr., le Pinocchio de Guillermo del Toro ou encore la saison 3 d’Emily in Paris. Mais qui dit sens des arrivée dit aussi sens des départs. 60 contenus ont été supprimés de la plateforme le 29 et le 30 novembre. Une sacrée saignée !

De grands classiques tirent notamment leur révérence comme La Liste de Schindler, le chef d’oeuvre de Spielberg sur l’industriel qui sauva 1200 juifs de la déportation. De très bons films comme Gran Torino, Blood Diamond, L’étrange histoire de Benjamin Button ou Gatsby le Magnifique ont été enlevés. Des films grand public ont également quitté le catalogue à l’instar de la trilogie Very Bad Trip ou encore de Spider-Man (2002) et Spider-Man 3.

À lire > Fin du partage de compte Netflix : à quoi faut-il s’attendre, comment ça marche ?

Netflix : une soixantaine de contenus supprimés en une fois

Des films d’horreur ont été retirés à l’instar de La Malédiction de Chucky ou d’Hannibal. L’animation n’est pas non plus épargnée puisqu’il faut noter le départ de l’emblématique série française Oggy et les Cafards. Pour mémoire, Netflix signe des contrats qui lui permettent de diffuser certains contenus sur son service de SVOD. Mais les droits accordés au N rouge ne sont pas éternels, d’où les suppressions régulières de films et de séries. Voici la liste complète des programmes fraîchement retirés de la plateforme :