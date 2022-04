Netflix envisage un abonnement moins cher avec de la publicité

Depuis plusieurs années, Netflix a toujours refusé l’idée d’intégrer de la publicité sur sa plateforme pour réduire le coût de certaines formules d’abonnement. Néanmoins, Netflix pourrait bientôt retourner sa veste. Le géant des plateformes de streaming est effectivement ouvert à l’idée d’avoir de la publicité pour lancer un abonnement moins cher pour les consommateurs.

Lors d’une conférence téléphonique sur les résultats financiers du premier trimestre de l’année, Reed Hastings qui est le co-PDG de Netflix a mentionné cette possibilité. Proposer un abonnement moins cher financé par la publicité permettrait d’accroitre le nombre d’abonnés. En effet, Netflix ne se porte pas très bien ces derniers mois. La plateforme de streaming a perdu 200 000 abonnés au cours du premier trimestre de 2022. Elle prévoit d’en perdre encore 2 millions au deuxième trimestre.

Netflix veut lutter contre la baisse du nombre d’abonnés avec la publicité

Reed Hastings a déclaré : « mais considérez-nous comme tout à fait ouverts à l’idée d’offrir des prix encore plus bas avec de la publicité comme un choix du consommateur ». La publicité pourrait arriver en 2023 ou 2024 sur la plateforme de streaming. Non seulement Netflix veut accroître son nombre d’abonnés, mais il cherche aussi un moyen d’augmenter son chiffre d’affaires.

La plateforme perd une somme d’argent conséquente à cause du partage de compte. Environ 100 millions de foyers dans le monde partagent leur mot de passe. D’ailleurs, Netflix veut faire payer une charge supplémentaire aux utilisateurs qui partagent leur mot de passe en dehors de leur foyer.

« Une façon d’augmenter l’écart de prix est de faire de la publicité sur des formules bas de gamme et d’avoir des prix plus bas avec de la publicité. Ceux qui ont suivi Netflix savent que j’ai été contre la complexité de la publicité et un grand fan de la simplicité de l’abonnement. Mais autant que je sois fan de cela, je suis un plus grand fan du choix des consommateurs. Permettre aux consommateurs qui souhaitent avoir un prix inférieur et qui sont tolérants à la publicité d’obtenir ce qu’ils veulent est tout à fait logique. Donc, c’est quelque chose que nous examinons maintenant, nous essayons de comprendre au cours de la prochaine année ou de la suivante », a ajouté Reed Hastings.

Actuellement, Netflix propose trois forfaits d’abonnement. En France, le forfait Essentiel coûte 8,99 €/mois et le forfait Standard est à 13,49 €/mois. Il faut débourser 17,99 €/mois pour le forfait Premium de la plateforme.

