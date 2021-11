Netflix gagne en qualité sur TV et PlayStation 4 pro grâce à l’AV1

Au début de l’année dernière, Netflix a commencé à utiliser un nouveau codec appelé AV1 sur un ensemble sélectionné de titres sur Android. Cette semaine, le streaming AV1 vient d’être rendu compatible avec la PS4 pro et un nombre limité de modèles de Smart TV.

Les appareils déjà compatibles : Samsung 2020 UHD Smart TVs

Samsung 2020 UHD QLED Smart TVs

Samsung 2020 8K QLED Smart TVs

Samsung The Frame 2020 Smart TVs

Samsung The Serif 2020 Smart TVs

Samsung The Terrace 2020 Smart TVs

Tout téléviseur connecté à un streaming PS4 pro avec l’application Netflix

Amazon Fire TV avec Fire OS 7 et supérieur

Android TV avec Android OS 10 et supérieur

Le Codec AV1 est un gain pour l’univers du streaming

Libre de droits, ce format vidéo créé en 2018 offre un niveau de compression bien meilleur que les H.264 et H.265, deux des codecs les plus répandus encore à l’heure actuelle. Le codec en question promet une meilleure qualité d’image et moins pixellisée, surtout pour les petits débits.

Nécessitant des milliers d’heures de réencodage, l’adoption d’AV1 prendra du temps. Mais les résultats sont très encourageants. Le diffuseur annonce une réduction des baisses de qualité de 38 % lors de la lecture, et une réduction de 2% du délai entre l’appui sur le bouton « Play » et le démarrage.

Netflix annonce une qualité d’image bien meilleure pour une compression équivalente, voire supérieure au MPEG4 et au HEVC, massivement utilisée par l’industrie aujourd’hui.

Netflix poursuit ses améliorations

Netflix, qui ne compte pas s’arrêter en si bon chemin, déclare : « Nous travaillons avec des partenaires externes pour prendre en charge de plus en plus d’appareils pour le streaming AV1. Une autre direction passionnante que nous explorons est le format AV1 avec HDR. Encore une fois, les équipes de Netflix s’engagent à offrir la meilleure qualité d’image possible à nos membres. »

