Netflix : le comics de Keanu Reeves sera adapté en film et en série animée

Bonne nouvelle pour les fans de Keanu Reeves. Netflix est en train de développer un film en live-action ainsi qu’une série animée qui se basent tous deux sur le comics BRZRKR co-écrit par le célèbre acteur canadien et Matt Kindt et illustré par Ron Garney.

Couverture du comics BRZRKR et Keanu Reeves – Crédits : Boom! Studios / Netflix

Fier de son succès, le comics BRZRKR va être adapté en film et en série animée. Ce double projet a été commandé par Netflix qui vient de l’annoncer. Il fallait s’y attendre. Avant même la publication du premier volume en octobre 2020, le comics avait déjà récolté plus de 1,4 million de dollars sur Kickstarter. Le premier numéro s’est ensuite vendu à 615 000 exemplaires, faisant de la bande dessinée l’une des plus populaires de ces derniers temps.

Keanu Reeves réalisera et jouera dans le film et fera aussi la voix-off de la série animée

Netflix profite donc du succès de BRZRKR pour préparer non pas une, mais deux adaptations. Le numéro un des plateformes de streaming a officiellement annoncé le développement d’un film en live-action et d’une série animée. Le compte officiel « @NXOnNetflix » a partagé la nouvelle sur Twitter : « Netflix développe un film en live-action ET une série animée basés sur BRZRKR de Keanu Reeves, une saga brutalement épique sur le combat de 80 000 ans d’un guerrier immortel à travers les âges. Reeves produira et jouera dans le film, et fera la voix-off de la série animée ».

Exciting news! Netflix is developing a live action film AND follow-up anime series based on Keanu Reeves’ BRZRKR, a brutally epic saga about an immortal warrior’s 80,000 year fight through the ages. Reeves will produce and star in the film, and voice the anime. pic.twitter.com/RVWEuBCXTJ — NX (@NXOnNetflix) March 22, 2021

Le comics BRZRKR est co-écrit par Keanu Reeves qui apparaît aussi dans le récent jeu vidéo Cyberpunk 2077 et le scénariste Matt Kindt. Il est illustré par Ron Garney qui est notamment connu pour son travail sur les comics de Captain America et Wolverine. Enfin, le coloriste de la bande dessinée est Bill Crabtree.

Enfin, ce n’est pas la première fois que Netflix se lance dans une adaptation multiple. Après le succès de la série The Witcher dont la deuxième saison est toujours attendue, la plateforme de streaming prépare le prequel Blood Origin en 6 épisodes et le film d’animation Nightmare of the Wolf. Pour le moment, Netflix n’a pas donné de détails supplémentaires sur le film et la série animée avec Keanu Reeves, mais inutile de vous préciser que la communauté est très impatiente d’en découvrir davantage.

Source : Engadget