Netflix va ajouter 14 jeux vidéos à son catalogue, dont ce titre Seigneur des anneaux

Nous allons pouvoir bientôt ajouter les jeux dans notre récapitulatif des nouveautés Netflix du mois à ce rythme. La plateforme de streaming vient de dévoiler une liste de 14 titres à venir pour ses abonnés. Ces jeux rejoindront bientôt le catalogue de jeux de Netflix Gaming, le service lancé en 2021 sur lequel les utilisateurs peuvent jouer dans l’application, sans publicité ni achat obligatoire.

Pour ces jeux, Netflix compte sur des noms déjà populaires. Tous les titres sont tirés de franchises et séries connues sur la plateforme, comme Emily in Paris ou l’émission de téléréalité Perfect Match. Le jeu de survie coopératif Don’t Starve Together, si vous ne l’avez pas encore essayé ailleurs, fait aussi son arrivée sur Netflix : une jolie addition ! Sans plus attendre, voici la liste.

La liste des jeux qui sortent bientôt sur Netflix Gaming

Netflix Stories: Perfect Match (6 juin)

The Case of the Golden Idol (11 juin)

Hearts (18 juin)

Cozy Grove: Camp Spirit (25 juin)

Too Hot to Handle 3 (23 juillet)

The Dragon Prince: Xadia (30 juillet)

Arranger: A Role-Puzzling Adventure (été 2024)

Don’t Starve Together

Harmonium: The Musical

Lab Rat

Netflix Stories: Emily in Paris

Netflix Stories: Selling Sunset

Rotwood

Tales of the Shire: A The Lord of The Rings™ Game

En cette fin de liste, un nom attire particulièrement notre attention : Tales of the Shire: A The Lord of The Rings™ Game. Netflix va accueillir un jeu Seigneur des anneaux ! Sans date de sortie précise, ce titre est voué à sortir aussi sur Steam et sur Switch. Vu la description sur le magasin en ligne de Valve, il s’agirait là d’une sorte d’Animal Crossing dans le monde de Tolkien :

Venez vivre la vie confortable d’un Hobbit dans la quiétude verdoyante de la Comté. Explorez, décorez et partagez dans ce coin idyllique de la Terre du Milieu. Pêchez, cultivez votre jardin et partez à la cueillette pour remplir votre garde-manger des fruits de votre labeur. Des Hobbits accueillants et des visages familiers attendent votre arrivée dans Tales of the Shire.

Le mois dernier, le géant du streaming avait déjà élargi son catalogue de jeux en s’achetant les services de Sonic Mania Plus, Katana Zero, Braid et bien d’autres. En effet, la plateforme a de grandes ambitions en matière de gaming : Netflix veut concurrencer les consoles de jeux en étendant son service cloud.